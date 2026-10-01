Τέμενος στο Λονδίνο που διαθέτει καθεστώς φιλανθρωπικού οργανισμού βρίσκεται αντιμέτωπο με έρευνα, μετά τη δημοσίευση κηρυγμάτων στα οποία, σύμφωνα με το περιεχόμενο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ενθαρρύνονται οι άνδρες να χτυπούν τις συζύγους τους και γίνεται αποδοχή της εκτέλεσης ομοφυλόφιλων.

Βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στο κανάλι του Ισλαμικού Κοινοτικού Κέντρου Χάκνεϊ στο YouTube περιλαμβάνουν ομιλίες του ιεροκήρυκα Γιασίν Μούνιε, ο οποίος χαρακτηρίζει το ομοφυλοφιλικό σεξ «μία από τις πιο κακές πράξεις» και καλεί τους άνδρες να «πειθαρχούν» τις συζύγους τους όταν εκείνες δεν υπακούν, ακόμη και όταν αρνούνται να κάνουν σεξ.

Όπως αναφέρει η Daily Mail σε άλλη ομιλία του ίδιου ιεροκήρυκα, γίνεται αναφορά στη Σαουδική Αραβία, την οποία επαινεί επειδή συνεχίζει να εκτελεί ανθρώπους που κατηγορούνται για «μαγεία».

Το τέμενος του ανατολικού Λονδίνου, γνωστό επίσης ως Μαστζίντ Νταάρ Αλ-Χαντίθ, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο καταγγελίας προς την Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανισμών της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η καταγγελία υποβλήθηκε από την Εθνική Κοσμική Εταιρεία (NSS), η οποία υποστηρίζει ότι οι απόψεις που προβάλλονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν συνάδουν με το καθεστώς του φιλανθρωπικού οργανισμού.

Κηρύγματα για την «υπακοή» των συζύγων

Πολλές από τις πιο ακραίες αναφορές περιλαμβάνονται σε σειρά βιντεοσκοπημένων ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο από τον Γιασίν Μούνιε, έναν «ουστάαντ» (δάσκαλο), ο οποίος διαβάζει από το έργο «Μανθουμάτου αλ-Καμπάιρ», ένα ποίημα που συγκεντρώνει όσα το Ισλάμ αναγνωρίζει ως «μεγάλες αμαρτίες».

Ο ίδιος αναφέρεται μεταξύ άλλων στην «ανυπακοή προς τον σύζυγο», στην έξοδο της γυναίκας από το σπίτι χωρίς την άδειά του και στην άρνηση όταν εκείνος την καλεί για ερωτική επαφή. Στη συνέχεια αναφέρει ότι ο σύζυγος πρέπει να τη συμβουλεύσει, να απέχει από την επαφή μαζί της στο κρεβάτι και να την «πειθαρχήσει σωματικά», χτυπώντας την ελαφρά ώστε να της δείξει «ποιος έχει τον έλεγχο».

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, εάν η γυναίκα συνεχίσει να αρνείται, ο σύζυγος «δεν χρειάζεται πλέον να της παρέχει σπίτι». Προσθέτει ότι, εάν ένας άνδρας έχει περισσότερες από μία συζύγους, μπορεί να την εγκαταλείψει και να παραμείνει με την άλλη σύζυγο μέχρι εκείνη να γίνει και πάλι υπάκουη.

Σε άλλο βίντεο, ο λόγιος του τεμένους Αμπού Σαάντ Μοχάμεντ Αλ-Ιράκι υποστήριξε ότι μια γυναίκα θα πρέπει να υπηρετεί τον σύζυγό της ακόμη και αν εκείνος «της συμπεριφέρεται άσχημα».

«Εάν δεν είναι καλός μαζί σου και σου συμπεριφέρεται άσχημα, υπάρχει ένας τρόπος: φέρνεις την οικογένειά σου, μιλάς στην οικογένειά του, για να του διδάξετε ένα μάθημα. Αλλά πρέπει να του δώσεις το δικαίωμά του, διαφορετικά μην είσαι σύζυγός του», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι γυναίκες σήμερα θεωρούν πως πρέπει να είναι καλές με τον σύζυγό τους μόνο όταν εκείνος είναι καλός μαζί τους, λέγοντας ότι «δεν λειτουργεί έτσι».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι σε άλλες χώρες οι γυναίκες δεν θα μπορούσαν να αντιδράσουν με τον ίδιο τρόπο, αλλά χαρακτήρισε «δυσάρεστη πραγματικότητα» του Ηνωμένου Βασιλείου το γεγονός ότι στρέφονται εναντίον των συζύγων τους. Όπως είπε, γνωρίζουν ότι αν ο σύζυγός τους τις χαστουκίσει μία φορά, θα καλέσουν την αστυνομία, ενώ «δεν φοβούνται τον Αλλάχ».

Αναφορές στην εκτέλεση ομοφυλόφιλων

Στην ίδια σειρά διαλέξεων, ο Γιασίν Μούνιε χαρακτήρισε το ομοφυλοφιλικό σεξ «μία από τις πιο κακές πράξεις» και «έγκλημα», υποστηρίζοντας ότι οι δύο συμμετέχοντες «εκτελούνται σύμφωνα με τη Σαρία».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι οι λόγιοι διαφωνούν ως προς τον τρόπο εκτέλεσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, κάποιοι υποστηρίζουν ότι η εκτέλεση γίνεται με ξίφος, όπως κάθε άλλη εκτέλεση, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι οι καταδικασμένοι πρέπει να ρίχνονται από ψηλό κτίριο και στη συνέχεια να πετάγονται πέτρες πάνω τους.

Χώρες όπως το Ιράν, η Σαουδική Αραβία και η Υεμένη συνεχίζουν να εκτελούν ανθρώπους για ομοφυλοφιλία βάσει της Σαρία. Παράλληλα, η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος εκτέλεσε δεκάδες άνδρες που κατηγορούνταν για ομοφυλοφιλία, ρίχνοντάς τους από ψηλά κτίρια κατά την περίοδο της ακμής της, στα τέλη της δεκαετίας του 2010.

Ο έπαινος για τις εκτελέσεις για «μαγεία»

Σε άλλη ομιλία, ο Μούνιε αναφέρθηκε στη «σιχρ», δηλαδή τη μαγεία, υποστηρίζοντας ότι είναι πραγματική και επαινώντας την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας επειδή συνεχίζει να εκτελεί όσους κατηγορούνται για την πρακτική.

«Η σιχρ (μαγεία) είναι πραγματική, είναι αληθινή… Στη Σαουδική Αραβία σκοτώνονται, αλχαμντουλιλάχ (δόξα στον Θεό), ευλογημένο αυτό, επειδή σε πολλές μουσουλμανικές χώρες σήμερα δεν βρίσκεις αυτή την απόφαση να εφαρμόζεται», αναφέρει.

Συμπληρώνει ότι στη συγκεκριμένη χώρα «η τιμωρία εξακολουθεί να εφαρμόζεται».

Το 2016, ο 71χρονος Τζαλάλ Ουντίν, πατέρας επτά παιδιών, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου με σφυρί σε πάρκο του Ρότσντεϊλ από τον εξτρεμιστή του Ισλαμικού Κράτους Μοχάμεντ Καντίρ, επειδή ασκούσε μια μορφή ισλαμικής θεραπείας την οποία η τρομοκρατική οργάνωση χαρακτήριζε «μαύρη μαγεία».

Η καταγγελία στην Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανισμών

Η Εθνική Κοσμική Εταιρεία (NSS) κατήγγειλε το Ισλαμικό Κοινοτικό Κέντρο Χάκνεϊ στην Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανισμών, προειδοποιώντας ότι οι απόψεις που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι συμβατές με το καθεστώς φιλανθρωπικού οργανισμού.

Το Ισλαμικό Κοινοτικό Κέντρο Χάκνεϊ, το οποίο περιγράφει τον εαυτό του ως οργανισμό που βοηθά «την ανθρωπότητα» και εργάζεται για την «προώθηση της ισλαμικής πίστης», απολαμβάνει σημαντικό αριθμό φορολογικών απαλλαγών λόγω του καθεστώτος του.

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους δημοσιευμένους λογαριασμούς του, το κέντρο δεν κατέβαλε φόρο για εισόδημα ύψους 191.097 λιρών που έλαβε κατά το οικονομικό έτος έως τον Μάρτιο του 2025. Το ποσό περιλάμβανε σχεδόν 155.000 λίρες σε άμεσες δωρεές.

Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους επανεγγράφηκε ως φιλανθρωπικός οργανισμός ενσωματωμένης μορφής, μια αλλαγή καθεστώτος που διαχώρισε τους διαχειριστές από τα χρέη του οργανισμού και του επέτρεψε να κατέχει ακίνητη περιουσία με τρόπο παρόμοιο με μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, αλλά υπό την πλήρη εποπτεία της νομοθεσίας περί φιλανθρωπικών οργανισμών.

Η επικεφαλής εκστρατειών της NSS, Μέγκαν Μάνσον, χαρακτήρισε την ανανέωση του καθεστώτος του οργανισμού «ανησυχητική», υποστηρίζοντας ότι το κέντρο έχει φιλοξενήσει «διαλέξεις που προωθούν τη βία κατά των γυναικών, λένε ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να αρνηθούν το σεξ στους συζύγους τους και αποδέχονται τη θανατική ποινή για ομοφυλόφιλους άνδρες και ανθρώπους που κατηγορούνται για “μαγεία”».

Η ίδια υποστήριξε ότι το Ισλαμικό Κοινοτικό Κέντρο Χάκνεϊ αποτελεί έναν από τους πολλούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς που προωθούν τον μισογυνισμό, την ομοφοβία και άλλες επιβλαβείς ιδεολογίες μέσω του φιλανθρωπικού σκοπού της «προώθησης της θρησκείας».

«Αυτός ο φιλανθρωπικός σκοπός πρέπει να επανεξεταστεί επειγόντως. Είναι προφανές ότι διευκολύνει την προώθηση ιδεών οι οποίες, αντί να ωφελούν το κοινό, θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τις διακρίσεις, τη διχόνοια και την κακοποίηση», ανέφερε.

Η θέση της Επιτροπής Φιλανθρωπικών Οργανισμών

Το Μαστζίντ Νταάρ Αλ-Χαντίθ προσεγγίστηκε για να σχολιάσει τις καταγγελίες.

Η Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανισμών ανακοίνωσε ότι έχει λάβει την καταγγελία της NSS και θα την εξετάσει προτού αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε επίσημη έρευνα.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι υπάρχουν σαφείς απαιτήσεις προς όλους τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς, ανεξάρτητα από τον σκοπό τους, να λειτουργούν προς όφελος του κοινού και να παρέχουν ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον για όλους.

Όπως ανέφερε, έχουν διατυπωθεί ανησυχίες σχετικά με καταγγελλόμενα κηρύγματα και περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεται με το Ισλαμικό Κοινοτικό Κέντρο Χάκνεϊ και έχει ανοίξει υπόθεση κανονιστικής συμμόρφωσης για την περαιτέρω αξιολόγησή τους. Η διαδικασία αυτή θα καθορίσει τα επόμενα βήματα.

Το νομικό πλαίσιο για τη θρησκευτική ελευθερία

Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο ενδέχεται να λειτουργήσει υπέρ του τεμένους. Ο Νόμος περί Ισότητας και ο Νόμος περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περιλαμβάνουν προβλέψεις για την έκφραση της θρησκευτικής ελευθερίας, ενώ στο παρελθόν οι αρμόδιες αρχές για τη φιλανθρωπική δράση έχουν αρνηθεί να παρέμβουν σε περιπτώσεις όπου οι συγκεκριμένες διδασκαλίες κρίθηκαν ότι είναι «σύμφωνες με… τις θρησκευτικές πεποιθήσεις».

Νωρίτερα φέτος, ο ισλαμιστής ιεροκήρυκας Αχμέντ Σαχ απέφυγε την επιβολή κυρώσεων, αφού είχε δηλώσει σε πιστούς στο Ισλαμικό Κέντρο Χατς Εντ ότι ήταν «υποχρεωτικό» για τις γυναίκες να κάνουν τις οικιακές εργασίες και να υπηρετούν τους συζύγους τους.

Η Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανισμών αποφάσισε τότε να παράσχει «συμβουλές και καθοδήγηση» στο τέμενος του βόρειου Λονδίνου, το οποίο αφαίρεσε το συγκεκριμένο κήρυγμα από το κανάλι του στο YouTube.