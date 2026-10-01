Πριν πυροβολήσουν, διαλογίζονται. Είναι 10 το πρωί στη Νότια Ντακότα και μια ομάδα γυναικών, που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε κυνήγι, στέκεται στην άκρη ενός χωραφιού, έχοντας τα κεφάλια σκυμμένα. Λίγο αργότερα θα πάρουν τα όπλα τους και θα επιχειρήσουν να πετύχουν άγριους φασιανούς.

Πρώτα, όμως, η Κάρεν Μπάτλερ, ιδρύτρια της οργάνωσης Shoot Like a Girl, ζητά από τις συμμετέχουσες να κλείσουν τα μάτια. Τι ακούν; Τα έντομα και τα λαχανιασμένα σκυλιά. Τι μυρίζουν; Το βρεγμένο χώμα. Τι αισθάνονται; Το βάρος από 14 φυσίγγια στην τσέπη. Και τι αναρωτιούνται; «Θα σκοτώσω ένα πουλί;».

Το κυνήγι, σύμφωνα με έρευνες τις οποίες επικαλείται η nypost, μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και να προσφέρει οφέλη στη σωματική και ψυχική υγεία. Επειδή απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση και υπευθυνότητα για την ασφάλεια όλων, προσφέρει, όπως υποστηρίζεται, ένα απρόσμενο μάθημα ενσυνειδητότητας.

Και όλο και περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν. Σύμφωνα με έρευνα της Υπηρεσίας Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ το 2022, αποτελούν σχεδόν το 22% των κυνηγών στην Αμερική, ποσοστό υπερδιπλάσιο από εκείνο του 2016. Παράλληλα, το ποσοστό των γυναικών που διαθέτουν πυροβόλο όπλο αυξήθηκε από 15% σε 22% μέσα σε μία δεκαετία.

Οργανώσεις όπως η Shoot Like a Girl και εταιρείες που οργανώνουν κυνηγετικές εξορμήσεις αξιοποιούν την άνοδο του τουρισμού ευεξίας, μετατρέποντας το σκοπευτήριο και το κυνήγι σε νέες μορφές ταξιδιών με επίκεντρο τις γυναίκες.

Για άλλες, κίνητρο είναι η ιδέα «από το χωράφι στο πιάτο»: η εξασφάλιση μιας φυσικής πηγής τροφής για τις ίδιες και την οικογένειά τους. Η 32χρονη, Τζέσι Τρεσπέσες-Μέρσερ, κόρη Φιλιππινέζων μεταναστών από το Νιου Τζέρσεϊ, δεν είχε πιάσει όπλο μέχρι που γνώρισε τον σύζυγό της. Τον ακολούθησε σε κυνήγι ελαφιού, χωρίς να πυροβολήσει, και περιέγραψε την εμπειρία ως ειρηνική, αλλά με όλες τις αισθήσεις σε εγρήγορση.

Κειμενογράφος και επαγγελματίας στο χώρο του μάρκετινγκ, είπε ότι η απομάκρυνση από την οθόνη του υπολογιστή και η επαφή με τη φύση λειτουργεί αναζωογονητικά. Όταν έγινε μητέρα, πριν από ενάμιση χρόνο, ονόμασε την κόρη της Άρτεμις, προς τιμήν της ελληνικής θεάς του κυνηγιού, και ενίσχυσε τη σχέση της με το κυνήγι θέλοντας να προσφέρει στο παιδί της υγιεινή τροφή.

Η Μπάτλερ, 60 ετών, άρχισε να κυνηγά μετά από ένα δύσκολο διαζύγιο. Η ικανοποίηση από την τοξοβολία και αργότερα από το να ταΐζει τους γιους της με ζώο που είχε η ίδια «θερίσει», όπως λέει, λειτούργησαν θεραπευτικά. «Το κυνήγι με βοηθά να θυμάμαι ποια είμαι και τι μπορώ να κάνω», ανέφερε.

Η αύξηση των γυναικών κυνηγών ίσως να μην αποτελεί τόσο νέα εξέλιξη. Μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι τόσο στις σύγχρονες όσο και στις αρχαίες κοινωνίες, το 79% των γυναικών κυνηγούν μαζί με άνδρες.

Are all-female gun hunts the new meditation hack? Or are we just killing for wellness? https://t.co/lvDLZfVYRH pic.twitter.com/6G8RImzpLq — New York Post (@nypost) September 30, 2026

Για την Πάτι Χάρις-Μπάλντες, φωτογράφο και διευθύντρια του Wind River Native Advocacy Center, το κυνήγι αποτελεί σύνδεση με την παράδοση και τις ρίζες της. Συμμετέχει, μεταξύ άλλων, σε κυνήγι βισόνων στο Γουαϊόμινγκ, όπου τα ζώα επανεισήχθησαν το 2016. Στην παράδοση της φυλής, η γυναίκα κάνει το πρώτο κόψιμο όταν ένας βίσονας θανατώνεται, μια τιμή που τη συνδέει με τους προγόνους της.

Μητέρα έξι παιδιών, βλέπει πλέον και παιδιά και εγγόνια να συμμετέχουν. «Νιώθω τόση περηφάνια βλέποντάς τους να με κοιτούν. Είναι ένας όμορφος πλήρης κύκλος», είπε.

Παρά την άνοδο, το 33% των γυναικών δεν κυνηγά, αλλά θα ήθελε να το κάνει. Ανάμεσά τους και η αρθρογράφος που έκανε το ρεπορτάζ για τη nypost, η οποία συμμετείχε στη συγκεκριμένη εμπειρία στη Νότια Ντακότα: δεν πυροβόλησε φασιανό, αλλά πέτυχε μερικούς πήλινους στόχους στο σκοπευτήριο.

Η Μπάτλερ, πάντως, επιμένει ότι «η συγκομιδή δεν καθορίζει την εμπειρία. Είναι ο ζωντανός διαλογισμός με τη φύση και η ανταμοιβή του να ανήκεις σε μια κοινότητα».