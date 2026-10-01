Ξαναβγάζει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis, εκδίδοντας σχετική Navtex, προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνες για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Navtex, που εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας και έχει ισχύ έως τις 25 Οκτωβρίου, η θαλάσσια περιοχή που δεσμεύεται εκτείνεται από τα ανοιχτά της νότιας τουρκικής ακτογραμμής, στην περιοχή μεταξύ Αττάλειας και Μερσίνης, έως τη θαλάσσια περιοχή νοτίως των Κατεχόμενων της Κύπρου.

Όπως αναφέρεται, το Oruc Reis θα συνοδεύουν τα πλοία Denar Pathfinder, Denar Echo και Kirici και θα πραγματοποιήσουν επιστημονικές έρευνες και υποθαλάσσιες εργασίες.

Η νέα εξέλιξη με το Oruc Reis συνδέεται με τον σχεδιασμό της Άγκυρας για την ανάπτυξη υποδομών μεταφοράς φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα.

Η περιοχή των εργασιών του τουρκικού ερευνητικού σκάφους εκτείνεται από τη θαλάσσια ζώνη ανοικτά των νότιων ακτών της Τουρκίας προς την Κύπρο, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών για τον σχεδιαζόμενο αγωγό.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο σχεδιασμός αφορά σύνδεση από το ακρωτήριο Ανεμούριο της Τουρκίας έως το Τεκνετζίκ, ανατολικά της Κερύνειας και το συνολικό μήκος του αγωγού υπολογίζεται σε περίπου 101 χιλιόμετρα.

Σημειώνεται ότι εδώ και χρόνια, λειτουργεί υποθαλάσσια υποδομή μεταφοράς νερού από την Τουρκία προς το βόρειο τμήμα του νησιού και ο σχεδιαζόμενος αγωγός φυσικού αερίου επιχειρεί να μεταφέρει το ίδιο μοντέλο και στον ενεργειακό τομέα.