Τουλάχιστον εννέα άμαχοι νεκροί, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, και έντεκα τραυματίες είναι ο απολογισμός των νέων επιδρομών της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στην Καμπούλ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, ανέφερε ότι οι βομβαρδισμοί είχαν στόχο τρία σπίτια στις επαρχίες Κουνάρ και Χελμάντ, τα οποία καταστράφηκαν.

Afghanistan 🇦🇫: Helmand’s Garmser district: A civilian home was destroyed in overnight bombing attributed to Pakistani forces, while one child lost their life, according to local accounts. pic.twitter.com/2Y0Rosxo8h — SILENT BRIEF (@SilentBriefHQ1) October 1, 2026

«Καταδικάζουμε αυτή την πράξη», που αποτελεί «επίθεση» και «έγκλημα κατά παραβίαση όλων των αποδεκτών αρχών», συμπλήρωσε, παραθέτοντας φωτογραφίες θυμάτων.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν, από την πλευρά της, ανακοίνωσε πως διεξήχθησαν πλήγματα από αέρος εναντίον κρησφύγετων τρομοκρατικών οργανώσεων στο Αφγανιστάν. Έκανε λόγο για 22 νεκρούς «τρομοκράτες» και καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων όπλων και πυρομαχικών, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τα δύο κράτη, άλλοτε σύμμαχοι, έχουν εμπλακεί σε σύγκρουση, εξαιτίας κυρίως της δράσης τζιχαντιστικών οργανώσεων στην πακιστανική επικράτεια.

Η Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι παρέχει ασφαλές καταφύγιο σε εξτρεμιστές που σχεδιάζουν και διαπράττουν επιθέσεις στο έδαφος του Πακιστάν.

Η de facto κυβέρνηση του Αφγανιστάν διαψεύδει την κατηγορία και χαρακτηρίζει τη δράση εξτρεμιστών εσωτερικό πρόβλημα της γειτονικής χώρας.