Ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης το Αφγανιστάν, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή του Χίντου Κους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), ο σεισμός είχε μέγεθος 5,3 βαθμών και το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

Άλλες σεισμολογικές καταγραφές δίνουν ελαφρώς διαφορετική εκτίμηση για το μέγεθος της δόνησης. Καταγραφή που δημοσιεύθηκε μετά τον σεισμό τον τοποθετεί στα 5,2, με το επίκεντρο περίπου 7,5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μπαγκλάν, στο βόρειο Αφγανιστάν.

Χωρίς αναφορές για θύματα μέχρι στιγμής

Μέχρι τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες δεν είχαν γίνει γνωστές επιβεβαιωμένες αναφορές για νεκρούς, τραυματίες ή υλικές ζημιές από τη σεισμική δόνηση.

Η περιοχή του Χίντου Κους χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα, ενώ τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί και άλλες μικρότερες δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Αφγανιστάν και του γειτονικού Τατζικιστάν.