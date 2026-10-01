Ένα εντυπωσιακό θέαμα εκτυλίσσεται τις νύχτες πάνω από την έρημο Ατακάμα της Χιλής. Ισχυρές δέσμες λέιζερ ξεκινούν από την κορυφή ενός βουνού και διαπερνούν τον σκοτεινό ουρανό, δημιουργώντας μια εικόνα που παραπέμπει περισσότερο σε σκηνή επιστημονικής φαντασίας παρά σε επιστημονικό παρατηρητήριο.

Πίσω από τις φωτεινές δέσμες βρίσκεται το Very Large Telescope (VLT) στο Παρανάλ, το οποίο διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο (ESO). Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το γιγαντιαίο συγκρότημα μπορεί να χρησιμοποιεί έως και επτά λέιζερ, με στόχο να προσφέρει στους αστρονόμους πολύ καθαρότερες εικόνες του Σύμπαντος.

Τα λέιζερ δεν χρησιμοποιούνται για να φωτίσουν μακρινούς πλανήτες ή άστρα. Στρέφονται στην ατμόσφαιρα της Γης και δημιουργούν αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν «τεχνητό άστρο», περίπου 90 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη.

Το πρόβλημα που δημιουργεί η ατμόσφαιρα

Για τους ανθρώπους, η γήινη ατμόσφαιρα αποτελεί την απαραίτητη ασπίδα που καθιστά δυνατή τη ζωή. Για τους αστρονόμους, όμως, δημιουργεί ένα σημαντικό εμπόδιο.

Τα αέρια της ατμόσφαιρας παραμορφώνουν το φως που φτάνει στη Γη από άστρα και γαλαξίες. Επιπλέον, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς, με αποτέλεσμα οι εικόνες που καταγράφουν τα επίγεια τηλεσκόπια να χάνουν μέρος της ευκρίνειάς τους.

Η αστρονόμος Αμέλια Μπάγιο, επιστήμονας του ESO, εξηγεί ότι χωρίς τη διόρθωση αυτών των επιδράσεων, η θέση ενός άστρου φαίνεται να μετακινείται συνεχώς πάνω στον ανιχνευτή, με τελικό αποτέλεσμα μια θολή εικόνα.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χρησιμοποιείται η λεγόμενη «προσαρμοστική οπτική».

Καθρέφτες που αλλάζουν σχήμα σε αστραπιαίες ταχύτητες

Η βασική αρχή της τεχνολογίας είναι σχετικά απλή, παρότι η εφαρμογή της είναι εξαιρετικά περίπλοκη.

Όταν το παραμορφωμένο από την ατμόσφαιρα φως φτάσει στον κύριο καθρέφτη του τηλεσκοπίου, κατευθύνεται στη συνέχεια σε έναν μικρότερο καθρέφτη, ο οποίος μπορεί να αλλάζει σχήμα ώστε να αντισταθμίζει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τις ατμοσφαιρικές παραμορφώσεις.

Στο VLT χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, καθρέφτης με πιεζοηλεκτρικά υλικά, ο οποίος μπορεί να παραμορφώνεται με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα. Παράλληλα, βρίσκεται αναρτημένος μέσα σε μαγνητικό πεδίο.

Με αυτόν τον τρόπο, το τηλεσκόπιο επιχειρεί ουσιαστικά να «διορθώσει» το φως που έχει αλλοιωθεί κατά τη διαδρομή του μέσα από την ατμόσφαιρα.

Γιατί χρειάζονται τα «τεχνητά άστρα»

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η προσαρμοστική οπτική, οι επιστήμονες χρειάζονται ένα φωτεινό άστρο ως σταθερό σημείο αναφοράς. Όμως δεν υπάρχει πάντοτε ένα αρκετά φωτεινό φυσικό άστρο κοντά στην περιοχή του ουρανού που θέλουν να παρατηρήσουν.

Εδώ αναλαμβάνουν δράση τα λέιζερ.

Οι δέσμες κατευθύνονται σε ένα στρώμα της ατμόσφαιρας πλούσιο σε νάτριο, περίπου 90 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη. Το λέιζερ διεγείρει τα άτομα νατρίου, τα οποία εκπέμπουν φωτόνια. Μέρος αυτού του φωτός επιστρέφει προς το τηλεσκόπιο και καταγράφεται από τους καθρέφτες του.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός φωτεινού σημείου στον ουρανό, ενός «τεχνητού άστρου» που οι επιστήμονες μπορούν να τοποθετήσουν εκεί όπου το χρειάζονται.

Χρησιμοποιώντας το ως σημείο αναφοράς, το σύστημα υπολογίζει πόσο έχει παραμορφώσει η ατμόσφαιρα το εισερχόμενο φως και προσαρμόζει αναλόγως τους καθρέφτες.

Επτά λέιζερ πάνω από την Ατακάμα

Οι τελευταίες αναβαθμίσεις έχουν μετατρέψει το VLT σε ένα ακόμη ισχυρότερο εργαλείο παρατήρησης.

Στα τέλη του 2025 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της τελευταίας σειράς νέων λέιζερ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε επτά.

Ένα από τα τέσσερα μεγάλα τηλεσκόπια του συγκροτήματος, το Yepun, είχε ήδη αποκτήσει από το 2016 τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τέσσερα λέιζερ ταυτόχρονα. Αυτό επιτρέπει στους αστρονόμους να διορθώνουν τις επιδράσεις της ατμόσφαιρας σε μεγαλύτερο τμήμα του ουρανού.

Κάθε μία από αυτές τις δέσμες έχει ισχύ 22 Watt, περίπου 4.000 φορές μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ ενός συνηθισμένου δείκτη λέιζερ, ενώ η διάμετρός της φτάνει περίπου τα 30 εκατοστά.

Τα τέσσερα γιγάντια τηλεσκόπια ενώνουν τις δυνάμεις τους

Από το 2026, τα τέσσερα κύρια τηλεσκόπια του VLT – Antu, Kueyen, Melipal και Yepun – έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά, με λέιζερ να εκπέμπονται ταυτόχρονα από διαφορετικές εγκαταστάσεις του συγκροτήματος.

Τα τέσσερα τηλεσκόπια διαθέτουν κύριους καθρέφτες διαμέτρου 8,2 μέτρων και μπορούν, μέσω συμβολομετρίας, να λειτουργήσουν από κοινού σαν ένα τεράστιο «εικονικό» τηλεσκόπιο.

Ο συνδυασμός των παρατηρήσεών τους επιτρέπει στους επιστήμονες να διακρίνουν πολύ λεπτότερες λεπτομέρειες από εκείνες που θα μπορούσε να καταγράψει ένα μόνο τηλεσκόπιο.

Από τον Ψυχρό Πόλεμο στην εξερεύνηση του Σύμπαντος

Η ιδέα της χρήσης λέιζερ στην αστρονομία έχει τις ρίζες της σε τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Ο αμερικανικός στρατός είχε αναπτύξει αντίστοιχες τεχνικές για την παρακολούθηση σοβιετικών δορυφόρων. Αργότερα, οι αστρονόμοι αντιλήφθηκαν ότι η ίδια βασική τεχνολογία μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση των παρατηρήσεων από επίγεια τηλεσκόπια.

Οι σημερινές εγκαταστάσεις απέχουν πολύ από τις πρώτες γενιές τέτοιων συστημάτων. Σύμφωνα με την Μπάγιο, παλαιότερα η βαθμονόμηση των λέιζερ μπορούσε να απαιτεί ημέρες εργασίας και τη χρήση τοξικών υγρών χρωστικών.

Τα σύγχρονα συστήματα είναι πολύ πιο σταθερά και ισχυρά. Οι αστρονόμοι μπορούν πλέον να ενεργοποιούν το λέιζερ και η δέσμη να παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια ολόκληρης της νύχτας.

Το τηλεσκόπιο πίσω από μεγάλες ανακαλύψεις

Το Very Large Telescope έχει ήδη συνδεθεί με ορισμένες από τις σημαντικότερες αστρονομικές παρατηρήσεις του 21ου αιώνα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η πρώτη εικόνα εξωπλανήτη –πλανήτη δηλαδή που βρίσκεται έξω από το Ηλιακό Σύστημα– καθώς και η παρακολούθηση της κίνησης μεμονωμένων άστρων γύρω από την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα που βρίσκεται στο κέντρο του Γαλαξία μας.

Η νέα τεχνολογία των λέιζερ αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες των επιστημόνων, επιτρέποντάς τους να περιορίζουν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που δυσκολεύουν τις επίγειες αστρονομικές παρατηρήσεις.

Τι συμβαίνει όταν περνά αεροπλάνο

Οι εξαιρετικά ισχυρές δέσμες δημιουργούν, ωστόσο, ένα προφανές ζήτημα ασφαλείας: τι γίνεται εάν ένα αεροσκάφος περάσει πάνω από το παρατηρητήριο;

Το ESO έχει εγκαταστήσει ειδικό σύστημα προστασίας. Όπως εξηγεί η εκπρόσωπός του στη Χιλή, Ιτσιάρ ντε Γκρεγκόριο Μονσάλβο, τα αεροσκάφη μπορούν κανονικά να πετούν πάνω από την περιοχή, όμως εάν κάποιο πλησιάσει τη διεύθυνση προς την οποία πραγματοποιείται η παρατήρηση, τα λέιζερ απενεργοποιούνται αυτόματα.

Έτσι, οι εντυπωσιακές φωτεινές δέσμες που σκίζουν τον ουρανό της Ατακάμα δεν αποτελούν κάποιο πείραμα επιστημονικής φαντασίας. Είναι ένα εξαιρετικά ακριβές εργαλείο που επιτρέπει στους αστρονόμους να δημιουργούν τα δικά τους «άστρα» στην άκρη της γήινης ατμόσφαιρας, προκειμένου να κοιτάξουν πολύ βαθύτερα – και πολύ καθαρότερα – στο Σύμπαν.