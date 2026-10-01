Νέα ανατροπή σημειώθηκε την Τετάρτη στην υπόθεση της Κρίστα Πάικ, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επέτρεψε να προχωρήσει η εκτέλεσή της, ανατρέποντας την αναστολή που είχε αποφασίσει λίγες ώρες νωρίτερα ομοσπονδιακό εφετείο.

Η Πάικ έχει καταδικαστεί σε θάνατο για φόνο στο Τενεσί και, μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστικού οργάνου της χώρας, η διαδικασία για τη θανάτωσή της μπορούσε να συνεχιστεί άμεσα.

Πρόκειται για υπόθεση με ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Πάικ είναι η πρώτη γυναίκα στις ΗΠΑ που βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτέλεση από το 2023. Παράλληλα, στο Τενεσί δεν έχει πραγματοποιηθεί εκτέλεση γυναίκας εδώ και περισσότερους από δύο αιώνες.

Από την αναστολή στην ανατροπή μέσα σε λίγες ώρες

Η εξέλιξη ήρθε έπειτα από ένα δικαστικό θρίλερ που εκτυλίχθηκε μέσα στην ίδια ημέρα.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ομοσπονδιακό εφετείο είχε αποφασίσει να «παγώσει» την εκτέλεση της Πάικ. Ωστόσο, η αναστολή αποδείχθηκε προσωρινή, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την απόφαση, επιτρέποντας στις αρχές του Τενεσί να συνεχίσουν τη διαδικασία.

Η νέα δικαστική εξέλιξη άφησε ουσιαστικά χωρίς άλλο χρονικό περιθώριο την καταδικασμένη, με τον συνήγορό της να δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η εκτέλεση ήταν πλέον θέμα χρόνου.

«Από τη μια στιγμή στην άλλη»

Ο δικηγόρος της Κρίστα Πάικ, Λουκ Ίνεν, ανέφερε ότι μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου η διαδικασία μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα.

Η εκτέλεση «αναμένεται να αρχίσει από τη μια στιγμή στην άλλη, αν δεν έγινε ήδη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αποτέλεσε την τελευταία από μια σειρά ταχύτατων δικαστικών εξελίξεων, καθώς οι συνήγοροι της Πάικ επιχειρούσαν μέχρι την ύστατη ώρα να εμποδίσουν την εφαρμογή της θανατικής ποινής.

Πρώτη εκτέλεση γυναίκας στο Τενεσί εδώ και πάνω από 200 χρόνια

Εφόσον η θανατική ποινή εκτελεστεί, η υπόθεση θα καταγραφεί και στην ιστορία του Τενεσί.

Η πολιτεία του αμερικανικού Νότου δεν έχει εκτελέσει γυναίκα για περισσότερα από 200 χρόνια, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην υπόθεση.

Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η Πάικ είναι επίσης η πρώτη Αμερικανίδα που οδηγείται προς εκτέλεση από το 2023.

Μετά την παρέμβαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, το τελευταίο δικαστικό εμπόδιο που είχε προσωρινά σταματήσει τη διαδικασία έπαψε να ισχύει, ανοίγοντας τον δρόμο στις αρχές του Τενεσί να προχωρήσουν στην εκτέλεση της ποινής.

Το έγκλημα που συγκλόνισε το Νόξβιλ

Η υπόθεση για την οποία η Κρίστα Πάικ οδηγήθηκε στην πτέρυγα των θανατοποινιτών ανάγεται στο 1995. Η ίδια και ο τότε σύντροφός της κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ.

Κατά την εκδοχή που παρουσίασαν οι εισαγγελικές αρχές, η Πάικ θεωρούσε τη νεαρή γυναίκα αντίζηλό της και την οδήγησε σε απομονωμένο σημείο, όπου ακολούθησε η δολοφονία της.

Η αγριότητα του εγκλήματος προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία του Νόξβιλ. Η 19χρονη δέχθηκε επίθεση με κοπίδι και χτυπήθηκε με μεγάλο κομμάτι ασφάλτου, ενώ οι δράστες είχαν χαράξει στο σώμα της σύμβολο που συνδέθηκε με τον σατανισμό.

Η υπόθεση απέκτησε ευρεία δημοσιότητα στις ΗΠΑ, σε μια εποχή κατά την οποία παρέμενε έντονος ο δημόσιος φόβος γύρω από το φαινόμενο που έμεινε γνωστό ως «σατανικός πανικός» και είχε κυριαρχήσει σε μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Δεν αμφισβητεί ότι διέπραξε το έγκλημα

Η Πάικ δεν αρνείται την ευθύνη της για τη δολοφονία. Η επιχειρηματολογία της υπεράσπισής της επικεντρώνεται, αντίθετα, στην ποινή που της επιβλήθηκε και στις συνθήκες της ζωής της πριν από το έγκλημα.

Οι συνήγοροι και όσοι τάσσονται κατά της εκτέλεσής της υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να είχε ληφθεί περισσότερο υπόψη το γεγονός ότι ήταν μόλις 18 ετών όταν διέπραξε τη δολοφονία, καθώς και το ιστορικό κακοποίησης και παραμέλησης που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, είχε σημαδέψει τα παιδικά της χρόνια.

Παράλληλα, επικαλούνται προβλήματα ψυχικής υγείας τα οποία, όπως αναφέρουν, δεν είχαν διαγνωστεί ούτε αντιμετωπιστεί εκείνη την περίοδο.

Τα στοιχεία που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, δεν άκουσαν οι ένορκοι

Ο βοηθός ομοσπονδιακός δικηγόρος Στίβεν Φέρελ έχει αναφέρει ότι η Πάικ είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ήδη από πολύ μικρή ηλικία, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε πέσει θύμα βιασμού όταν ήταν 11 και ξανά όταν ήταν 17 ετών.

Ο Φέρελ υποστηρίζει ότι κατά τη διαδικασία για τον καθορισμό της ποινής οι τότε συνήγοροί της δεν παρουσίασαν στους ενόρκους σημαντικές πληροφορίες σχετικά με όσα είχε βιώσει στα παιδικά και εφηβικά της χρόνια.

Κατά την ίδια επιχειρηματολογία, δεν δόθηκε επίσης η απαιτούμενη βαρύτητα στο νεαρό της ηλικίας της όταν διαπράχθηκε το έγκλημα, στοιχεία που οι σημερινοί υποστηρικτές της θεωρούν ότι θα έπρεπε να είχαν συνεκτιμηθεί πριν από την επιβολή της θανατικής ποινής.