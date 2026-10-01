Σοκαριστικές διαστάσεις της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας στη Μασαχουσέτη αποκαλύπτει έρευνα που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η γενική εισαγγελέας της πολιτείας.

Σύμφωνα με την έκθεση, τουλάχιστον 275 μέλη του καθολικού κλήρου κατηγορήθηκαν ότι κακοποίησαν σεξουαλικά 944 παιδιά σε διάστημα δεκαετιών στις επισκοπές Φολ Ρίβερ, Σπρίνγκφιλντ και Γούστερ.

Η γενική εισαγγελέας της Μασαχουσέτης, Άντρεα Τζόι Κάμπελ, χαρακτήρισε την έρευνα ως την πρώτη ολοκληρωμένη δημόσια καταγραφή τόσο των περιστατικών κακοποίησης όσο και των θεσμικών αποτυχιών που επέτρεψαν να συνεχίζονται για περισσότερο από μισό αιώνα.

«Προστάτευαν τη φήμη της Εκκλησίας αντί για τα παιδιά»

Το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών που καταγράφονται στην έκθεση ανάγεται στην περίοδο πριν από το 2002, όταν το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης από καθολικούς ιερείς πήρε διεθνείς διαστάσεις.

Η έρευνα της εισαγγελίας διαπίστωσε ότι στις τρεις επισκοπές της Μασαχουσέτης υπήρχαν επί χρόνια ανάλογα προβλήματα, ενώ, σύμφωνα με την Κάμπελ, οι εκκλησιαστικές αρχές γνώριζαν ότι παιδιά κακοποιούνταν από ιερείς και άλλα μέλη του κλήρου.

«Πολύ συχνά προστάτευαν τη φήμη της Εκκλησίας αντί να προστατεύουν τα παιδιά», δήλωσε η γενική εισαγγελέας.

Αναφερόμενη στους 944 ανηλίκους που καταγράφονται στην έρευνα, υπογράμμισε ότι πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι που εξακολουθούν να ζουν με τις συνέπειες όσων υπέστησαν.

«Πίσω από κάθε έναν από αυτούς τους αριθμούς βρίσκεται ένα παιδί του οποίου η ασφάλεια παραβιάστηκε, μια οικογένεια που άλλαξε για πάντα και ένας επιζών που κουβαλούσε το τραύμα αυτής της κακοποίησης για χρόνια και, σε πολλές περιπτώσεις, για δεκαετίες», ανέφερε.

Οι αντιδράσεις των τριών επισκοπών

Η επισκοπή του Γούστερ ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει προσεκτικά τα ευρήματα, προκειμένου να διαπιστώσει εάν μπορούν να γίνουν επιπλέον αλλαγές τόσο στην αντιμετώπιση των θυμάτων παλαιότερων περιστατικών όσο και στα μέτρα προστασίας των παιδιών.

Ο επίσκοπος του Φολ Ρίβερ, Έντγκαρ ντα Κούνια, ζήτησε συγγνώμη από τους επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, δηλώνοντας ότι αισθάνεται «βαθιά θλίψη για την ιστορική καταγραφή περιστατικών και πρακτικών που αντικατοπτρίζουν τις τραγικές αποτυχίες στην προστασία των πιο ευάλωτων».

Από την πλευρά του, ο επίσκοπος του Σπρίνγκφιλντ, Γουίλιαμ Μπερν, χαρακτήρισε την έκθεση «ταπεινωτική», σημειώνοντας ότι η επισκοπή είχε ήδη προχωρήσει στην αντιμετώπιση προηγούμενων αποτυχιών και στην εφαρμογή νέων πολιτικών και διαδικασιών με γνώμονα το τραύμα των θυμάτων.

Από τις αποκαλύψεις της Boston Globe στο «Spotlight»

Το ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων από καθολικούς ιερείς είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ το 2002, όταν η Boston Globe αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο στελέχη της Ρωμαιοκαθολικής Αρχιεπισκοπής της Βοστώνης συγκάλυπταν συστηματικά υποθέσεις κακοποίησης από ιερείς.

Η δημοσιογραφική έρευνα τιμήθηκε με Πούλιτζερ και αποτέλεσε αργότερα τη βάση για την ταινία «Spotlight», η οποία κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 2016.

Οι αποκαλύψεις στη Βοστώνη άνοιξαν τον δρόμο για έρευνες σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίες έφεραν στην επιφάνεια αντίστοιχα μοτίβα κακοποίησης και συγκάλυψης σε καθολικές επισκοπές.

Η έρευνα που ξεκίνησε το 2019

Η διερεύνηση των τριών επισκοπών της Μασαχουσέτης είχε αρχίσει το 2019 από την τότε γενική εισαγγελέα Μόρα Χίλι, η οποία σήμερα είναι κυβερνήτρια της πολιτείας.

Στόχος ήταν να εξακριβωθεί εάν οι επισκοπές Φολ Ρίβερ, Σπρίνγκφιλντ και Γούστερ ή στελέχη της διοίκησής τους έφεραν ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο εποπτεύονταν κληρικοί που κακοποιούσαν παιδιά.

Η Κάμπελ αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας το γραφείο της παρέπεμψε τρεις υποθέσεις σε τοπικούς εισαγγελείς. Μία από αυτές οδήγησε στην άσκηση κατηγοριών στο Γούστερ.

Η ίδια η γενική εισαγγελέας ανέφερε ότι έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης στην παιδική της ηλικία από συγγενικό της πρόσωπο.

Γιατί δεν ασκήθηκαν περισσότερες διώξεις

Παρά την έκταση των ευρημάτων, το γραφείο της γενικής εισαγγελέως δεν προχώρησε σε ποινικές διώξεις για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Όπως εξήγησε η Κάμπελ, σε ορισμένες υποθέσεις οι πράξεις που εξετάστηκαν δεν συνιστούσαν ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε την εποχή κατά την οποία διαπράχθηκαν, ενώ σε άλλες είχε παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία παραγραφής.

Η γενική εισαγγελέας υποστήριξε ότι τα ευρήματα καταδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω αλλαγές τόσο στις τρεις επισκοπές όσο και στη νομοθεσία της Μασαχουσέτης.

Μεταξύ των αλλαγών που προκρίνει είναι η κατάργηση της παραγραφής στις αστικές αξιώσεις που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία, ώστε οι επιζώντες να μπορούν να διεκδικούν δικαστικά αποζημίωση ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια έχουν περάσει από την κακοποίηση.