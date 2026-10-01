Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε ένοπλη σύγκρουση που ξέσπασε τη Δευτέρα στη δυτική Βενεζουέλα, ανάμεσα σε μέλη του κολομβιανού Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) και δυνάμεις της Μπολιβαριανής Εθνικής Φρουράς (GNB).

Τον απολογισμό των συγκρούσεων γνωστοποίησε την Τετάρτη η μη κυβερνητική οργάνωση FundaRedes.

Για «πέντε τραυματίες κι έναν νεκρό» στην κοινότητα Χουνίν, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία, έκανε λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χαβιέρ Ταρασόνα, ο πρόεδρος αυτής της ΜΚΟ, που γενικά είναι ενημερωμένη για τις κινήσεις κολομβιανών ανταρτών στη συγκεκριμένη περιοχή.

Αυτή ήταν η πρώτη σύγκρουση ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας της Βενεζουέλας και τον ELN αφότου ανέλαβε την εξουσία στην Κολομβία ο πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στην κοντινή πόλη Ρούμπιο, δυτικά της Σαν Κριστόμπαλ, πρωτεύουσας στην πολιτεία Τάτσιρα.

Η Κολομβία και η Βενεζουέλα μοιράζονται πορώδη σύνορα 2.200 χιλιομέτρων, κατά μήκος των οποίων ένοπλες οργανώσεις συγκρούονται για τον έλεγχο των εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών, την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων και το λαθρεμπόριο.

Η διπλωματία των ΗΠΑ δημοσιοποίησε την περασμένη Παρασκευή ανακοίνωση με την οποία προειδοποίησε τους αμερικανούς υπηκόους να μην πηγαίνουν «στον νομό Νόρτε ντε Σανταντέρ», στη βορειοανατολική Κολομβία, «εξαιτίας της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας», ούτε σε ζώνη 10-15 χιλιόμετρα από τα σύνορα των δυο κρατών «εξαιτίας της εγκληματικότητας, των απαγωγών, των συγκρούσεων μεταξύ ένοπλων οργανώσεων και του κινδύνου κράτησης».

Τα δεδομένα στην περιοχή θεωρείται πως άλλαξαν μετά την αιχμαλώτιση του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας και αφότου ανέλαβε την εξουσία στην Μπογοτά ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, εξέλιξη που πυροδότησε «μεγάλες μετακινήσεις οργανώσεων (σ.σ. κολομβιανών ανταρτών) στη Βενεζουέλα», σύμφωνα με τον κ. Ταρασόνα.

Αντίθετα με τον κεντροαριστερό προκάτοχό του Γκουστάβο Πέτρο, που είχε αρχίσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ένοπλες οργανώσεις, ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια, που ορκίστηκε τον Αύγουστο, υπόσχεται να τις συντρίψει με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Παράλληλα η αλλαγή κυβέρνησης στη Βενεζουέλα πυροδότησε «εσωτερική σύγκρουση, διότι ορισμένοι τομείς του καθεστώτος (…) τάσσονται υπέρ της εκκαθάρισης της επικράτειας (…) από τις ένοπλες οργανώσεις, ενώ άλλοι συνεχίζουν να θεωρούν (…) ότι υπερασπίζονται την επανάσταση», διατείνεται ο κ. Ταρασόνα.

Διάφοροι πολιτικοί και παρατηρητές έχουν κατηγορήσει τις σοσιαλιστικής έμπνευσης κυβερνήσεις της Βενεζουέλας πως παρείχαν προστασία και καταφύγιο σε αντάρτες από την Κολομβία.