Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Cornell, η οποία καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από επτά μέλη αδελφότητας τον Οκτώβριο του 2024.

Πρακτικό της πολύωρης συνέντευξης που είχε δώσει στην πανεπιστημιακή αστυνομία λίγες εβδομάδες μετά το καταγγελλόμενο περιστατικό αποκαλύπτει ότι η νεαρή γυναίκα είχε δηλώσει με σαφήνεια στις Αρχές: «Μπορώ να πω με 100% βεβαιότητα ότι βιάστηκα».

Το έγγραφο, το οποίο εξασφάλισε το CBS News, αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς δημιουργεί νέα ερωτήματα για το ποιες πληροφορίες είχαν στη διάθεσή τους οι εισαγγελικές Αρχές όταν αποφάσισαν να μην ασκήσουν ποινικές διώξεις.

Η έρευνα για όσα φέρονται να συνέβησαν τη νύχτα της 19ης προς 20ή Οκτωβρίου 2024 έχει πλέον ανοίξει ξανά.

Από τη συναινετική επαφή στην καταγγελλόμενη κακοποίηση

Η φοιτήτρια, η ταυτότητα της οποίας προστατεύεται και αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως Jane Doe, μίλησε στην αστυνομία του Cornell στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2024.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης συνοδευόταν από ερευνήτρια για ζητήματα Title IX, σύμβουλο υποστήριξης θυμάτων και, για μέρος της διαδικασίας, από δικό της σύμβουλο.

Η ίδια δεν έκρυψε ότι η βραδιά στην αδελφότητα Chi Phi είχε ξεκινήσει με συναινετική σεξουαλική επαφή και ότι είχε ήδη καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

«Ναι, όσο μπορούσα να συναινέσω, γιατί, και πάλι, ήμουν πάρα πολύ μεθυσμένη όταν έφτασα εκεί. Αλλά μέχρι εκείνο το σημείο ήμουν αρκετά εντάξει με όλα αυτά», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα όμως με την περιγραφή της, η κατάσταση άλλαξε δραματικά όσο περνούσε η νύχτα και συνέχισε να καταναλώνει αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες.

Μια σεξουαλική επαφή με δύο άνδρες, η οποία κατά την ίδια είχε αρχίσει συναινετικά, εξελίχθηκε, όπως καταγγέλλει, σε μια κατάσταση κατά την οποία διαφορετικά μέλη της αδελφότητας έμπαιναν και έβγαιναν από το δωμάτιο και έκαναν σεξ μαζί της.

«Με χτυπούσαν ταυτόχρονα, πολύ δυνατά»

Η νεαρή γυναίκα περιέγραψε επίσης σωματική βία κατά τη διάρκεια των γεγονότων που καταγγέλλει.

«Και φυσικά, την ίδια στιγμή με χτυπούσαν. Με χτυπούσαν σωματικά πάρα, πάρα πολύ δυνατά», είπε στην αστυνομία, σύμφωνα με το πρακτικό.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της περιέγραψε ότι απομάκρυνε το χέρι ενός άνδρα που την άγγιζε, ενώ ανέφερε πως σε διαφορετικές στιγμές προσπάθησε να εκφράσει ότι αισθανόταν άβολα ή ότι ήταν υπερβολικά κουρασμένη για να συνεχίσει.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να αποσαφηνίσουν ακριβώς τι είχε πει εκείνη τη στιγμή.

«Ήταν “όχι” ή ήταν “ε, είμαι κουρασμένη”;», τη ρώτησαν, εξηγώντας ότι η ερώτηση δεν είχε κατηγορητικό χαρακτήρα, αλλά ήταν απαραίτητη για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Νομίζω ότι ήταν “είμαι κουρασμένη”», απάντησε.

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε εάν είχε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο εξάντλησης από την προσπάθειά της να αντισταθεί ώστε τελικά να αφήσει τους άνδρες να κάνουν σεξ μαζί της, απάντησε: «Ναι. Ήταν εξαναγκασμός».

«Δεν θυμάμαι τη νύχτα που βιάστηκα»

Η φοιτήτρια είπε ακόμη στους αστυνομικούς ότι σε κάποιο σημείο είχε φτάσει σε κατάσταση πλήρους ανικανότητας να αντιδράσει.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, δεν μπορούσε να θυμηθεί τμήματα της νύχτας ούτε να προσδιορίσει πόσοι άνθρωποι είχαν σεξουαλική επαφή μαζί της όσο βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση.

Αναφερόμενη στη συγκεκριμένη περίοδο της βραδιάς, έκανε λόγο για τη νύχτα «που βιάστηκα».

Προς το τέλος της συνέντευξης ήταν ακόμη πιο κατηγορηματική.

«Μπορώ να πω με 100% βεβαιότητα ότι βιάστηκα», δήλωσε στους αστυνομικούς, προσθέτοντας: «Είμαι πολύ σίγουρη γι’ αυτό».

Γιατί η κατάθεση δημιουργεί νέα ερωτήματα

Η αποκάλυψη του πρακτικού αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας όσων είχε δηλώσει μόλις τη Δευτέρα ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς, Μάθιου Βαν Χάουτεν.

Ο εισαγγελέας είχε υπερασπιστεί την απόφαση να μην ασκηθούν ποινικές διώξεις το 2024, υποστηρίζοντας ότι η φοιτήτρια δεν είχε κατηγορήσει ρητά τους επτά άνδρες για τη διάπραξη εγκλήματος.

Η θέση αυτή βασιζόταν, σύμφωνα με τον ίδιο, σε ξεχωριστή εξασελίδη έγγραφη και υπογεγραμμένη κατάθεση της φοιτήτριας προς την αστυνομία του Cornell.

Στο συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο εξασφάλισε το ABC News, η νεαρή γυναίκα φέρεται να είχε αναφέρει ότι όσα συνέβησαν «έμοιαζαν με εξαναγκασμό», χωρίς να δηλώνει τόσο ξεκάθαρα όσο στην προφορική συνέντευξή της ότι θεωρούσε πως είχε βιαστεί.

Το νέο πρακτικό δείχνει όμως ότι στις προφορικές απαντήσεις της προς τους αστυνομικούς είχε χρησιμοποιήσει ρητά τη λέξη «βιασμός».

Ο εισαγγελέας λέει ότι δεν είχε λάβει το πρακτικό

Ο Βαν Χάουτεν υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο πρακτικό δεν είχε διαβιβαστεί στο γραφείο του όταν εξεταζόταν αρχικά η υπόθεση.

«Αν είχε χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις, ασφαλώς θα θέλαμε να το είχαμε διερευνήσει περισσότερο», δήλωσε στο CBS News.

«Όπως είπα, αυτό δεν μου είχε δοθεί», πρόσθεσε.

Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις, το γραφείο του έχει ζητήσει το πλήρες έγγραφο, καθώς η εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση έχει πλέον ξεκινήσει εκ νέου.

Από την πλευρά της, η αστυνομία του Cornell ανέφερε ότι «όλες οι πληροφορίες της έρευνας» σχετικά με την καταγγελία είχαν κοινοποιηθεί στο γραφείο του εισαγγελέα το 2024. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, εάν μεταξύ αυτών βρισκόταν και το συγκεκριμένο πρακτικό.

Η αγωγή που έφερε ξανά την υπόθεση στην επιφάνεια

Η υπόθεση επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, όταν η φοιτήτρια κατέθεσε στις 18 Σεπτεμβρίου εκτενή αγωγή σχετικά με όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν στο σπίτι της αδελφότητας Chi Phi.

Στην αγωγή ισχυρίζεται ότι μέλη της αδελφότητας της έδιναν αλκοόλ και κεταμίνη, ενώ η βραδιά είχε αρχίσει με συναινετική σεξουαλική επαφή με έναν από τους άνδρες.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ακολούθησε σεξουαλική επαφή με δεύτερο μέλος της αδελφότητας, προτού αρχίσουν να μπαίνουν στο δωμάτιο και άλλοι άνδρες.

Η ίδια υποστηρίζει ότι ορισμένοι έκαναν χρήση κεταμίνης πάνω στο σώμα της, ενώ η κατάστασή της επιδεινωνόταν λόγω του συνδυασμού ουσιών και αλκοόλ.

Τα μηνύματα στο ομαδικό chat της αδελφότητας

Ιδιαίτερη αίσθηση έχουν προκαλέσει και μηνύματα που, σύμφωνα με την αγωγή, ανταλλάχθηκαν σε ομαδική συνομιλία μελών της Chi Phi την ώρα των καταγγελλόμενων γεγονότων.

Ένα από τα μέλη φέρεται να έγραψε ότι υπήρχε «δωρεάν μ***ί» σε ένα από τα δωμάτια.

Άλλα μηνύματα που περιλαμβάνονται στην αγωγή φέρεται να ανέφεραν «είναι ακόμη ανοιχτό το μαγαζί;» και «μπορείς να μπεις μέσα και να το βγάλεις έξω».

Τα μηνύματα αυτά αποτελούν πλέον μέρος του υλικού γύρω από την υπόθεση, η οποία βρίσκεται ξανά υπό διερεύνηση.

Η καταγγελία της φοιτήτριας κατά του Cornell

Η Jane Doe στρέφεται μέσω της αγωγής της και εναντίον του πανεπιστημίου, κατηγορώντας το Cornell για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση μετά την καταγγελία της.

Μεταξύ άλλων, ισχυρίζεται ότι δόθηκε η δυνατότητα στους καταγγελλόμενους ως δράστες να περιορίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους καταθέτοντας γραπτές εργασίες.

Το πανεπιστήμιο απορρίπτει αυτή την παρουσίαση των γεγονότων.

Εκπρόσωπος του Cornell χαρακτήρισε «ανεύθυνο» τον ισχυρισμό ότι η μοναδική τιμωρία που επιβλήθηκε στους εμπλεκομένους ήταν η συγγραφή εργασιών και τόνισε ότι το πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει σοβαρά τις καταγγελίες σεξουαλικής βίας.

Έχει επιβεβαιωθεί ότι αρκετά μέλη της αδελφότητας τέθηκαν σε αναστολή φοίτησης, ενώ δύο αποβλήθηκαν από το πανεπιστήμιο.

Η ποινική διάσταση της υπόθεσης παραμένει, ωστόσο, ανοιχτή. Η επανέναρξη της εισαγγελικής έρευνας και κυρίως η αποκάλυψη ότι η φοιτήτρια είχε δηλώσει ήδη από τον Νοέμβριο του 2024 «Μπορώ να πω με 100% βεβαιότητα ότι βιάστηκα» δημιουργούν πλέον ερωτήματα για το ποιο ακριβώς υλικό είχε φτάσει τότε στα χέρια της εισαγγελίας και γιατί δεν ασκήθηκαν ποινικές διώξεις.