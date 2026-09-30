Νέα διάσταση αποκτά η ένοπλη επίθεση στην πολυτελή κατοικία της Ριάνα στο Λος Άντζελες, με τους εισαγγελείς να υποστηρίζουν πλέον ότι η 36χρονη Ιβάνα Ορτίζ είχε σκοπό να δολοφονήσει την τραγουδίστρια όταν φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του σπιτιού της.

«Πρόκειται για ένα άτομο που ήθελε να σκοτώσει τη Ριάνα. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν παράπλευρες απώλειες», δήλωσε ο αναπληρωτής εισαγγελέας Αλεξάντερ Μποτ σε δημοσιογράφους έξω από δικαστήριο του Λος Άντζελες, μετά τη δημοσιοποίηση του κατηγορητηρίου από το σώμα ενόρκων.

Η Ορτίζ εμφανίστηκε την Τετάρτη ενώπιον του δικαστηρίου και δήλωσε αθώα για το σύνολο των κατηγοριών που αντιμετωπίζει.

Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες σε βάρος της

Το νέο κατηγορητήριο περιλαμβάνει βαρύτερες κατηγορίες για την 36χρονη. Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις, δέκα κατηγορίες για επίθεση με πυροβόλο όπλο, επίσης με επιβαρυντικές περιστάσεις, καθώς και τρεις κατηγορίες για πυροβολισμούς εναντίον κατοικημένης οικίας ή οχήματος, σύμφωνα με τη New York Post.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε είχε αποκτηθεί στη Φλόριντα και ήταν καταχωρισμένο στο όνομα της κατηγορούμενης.

Η εγγύηση της Ορτίζ αυξήθηκε στα 2,65 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η επόμενη εμφάνισή της ενώπιον του δικαστηρίου ορίστηκε για τις 29 Οκτωβρίου.

Η δημοσιοποίηση του κατηγορητηρίου ήρθε έπειτα από καθυστερήσεις περίπου τεσσάρων μηνών, καθώς είχαν προηγηθεί ερωτήματα του δικαστηρίου σχετικά με την ψυχική ικανότητα της κατηγορούμενης να συμμετάσχει στη δικαστική διαδικασία.

Οι 20 πυροβολισμοί προς την έπαυλη

Η επίθεση σημειώθηκε στις 8 Μαρτίου, όταν, σύμφωνα με τις Αρχές, η Ορτίζ έφτασε έξω από την κατοικία της Ριάνα με Tesla και φέρεται να άνοιξε πυρ με τουφέκι υψηλής ισχύος.

Ο εισαγγελέας Αλεξάντερ Μποτ ανέφερε ότι η 36χρονη φέρεται να πυροβόλησε συνολικά 20 φορές προς την ιδιοκτησία.

Βολίδες έπληξαν τόσο την κατοικία όσο και ένα τροχόσπιτο Airstream που βρισκόταν στην είσοδο.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, μέσα στο Airstream βρίσκονταν εκείνη την ώρα η Ριάνα και ο σύζυγός της, A$AP Rocky.

Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα τρία παιδιά τους

Την ώρα των πυροβολισμών στην κύρια κατοικία βρίσκονταν τα τρία παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 4, 3 και 1 έτους, μαζί με τη μητέρα της τραγουδίστριας.

Παρά τον μεγάλο αριθμό των πυροβολισμών, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μελών της οικογένειας.

Οι εισαγγελικές Αρχές υποστηρίζουν ότι η κατηγορούμενη είχε σχεδιάσει την επίθεση. Σύμφωνα με τον Μποτ, στην κατοχή της εντοπίστηκαν πυρομαχικά και αντικείμενα που χαρακτηρίζονται ως μεταμφίεση, ενώ υπάρχουν και πλάνα από κάμερες που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Συνελήφθη περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά

Μετά τους πυροβολισμούς, η δράστις φέρεται να απομακρύνθηκε με το Tesla.

Αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα περίπου τρία μίλια –σχεδόν πέντε χιλιόμετρα– μακριά από την κατοικία και το σταμάτησαν στην περιοχή Σέρμαν Όουκς της κοιλάδας Σαν Φερνάντο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η Ορτίζ ήταν η μοναδική επιβαίνουσα.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο όχημα τουφέκι στρατιωτικού τύπου, το οποίο οι ερευνητές συνέδεσαν με την επίθεση.

Τα βίντεο πριν από την επίθεση

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών έχουν μπει και βίντεο που φέρεται να είχε δημοσιεύσει η Ορτίζ στο YouTube.

Σε αυτά διατύπωνε σειρά ισχυρισμών εναντίον της Ριάνα, κατηγορώντας μεταξύ άλλων την τραγουδίστρια ότι την «έκλεβε» και ότι τη «ζήλευε», ενώ την αποκαλούσε «μάγισσα» με «πρόσωπο του διαβόλου».

Οι συγκεκριμένες αναρτήσεις εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς οι εισαγγελείς επιχειρούν να τεκμηριώσουν το κίνητρο και τον βαθμό προετοιμασίας της επίθεσης.

Η οικογένεια εγκατέλειψε το Λος Άντζελες

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση στην περιοχή, όπου βρίσκονται πολυτελείς κατοικίες και ισχυρή ιδιωτική ασφάλεια.

Μετά την επίθεση, η Ριάνα και η οικογένειά της εγκατέλειψαν την έπαυλη και αναχώρησαν από το Λος Άντζελες με ιδιωτικό αεροσκάφος.

Η Ορτίζ παραμένει αντιμέτωπη με ιδιαίτερα βαριές κατηγορίες και, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της κομητείας του Λος Άντζελες, θα μπορούσε να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη εφόσον κριθεί ένοχη για το σύνολό τους.