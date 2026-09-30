Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον λεωφορείου στην επαρχία Χομς της Συρίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Οι ένοπλοι κατάφεραν να διαφύγουν μετά την επίθεση και αναζητούνται, ενώ μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το αιματηρό περιστατικό.

A horrific massacre took place this evening targeting 11 Alawite workers near the Al-Houla area in the western countryside of Homs. It is reported that 5 engineers and workers were martyred https://t.co/ATNc12R9pi — Rojava Network (@RojavaNetwork) September 30, 2026

Μεταξύ των επιβατών του λεωφορείου ήταν «μηχανικοί και εργάτες μιας ιδιωτικής εταιρείας», καθώς κι ένας υπάλληλος της Συριακής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ο οποίος συγκαταλέγεται στους νεκρούς, ανέφερε πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

🚨#BREAKING | Several engineers and workers were killed and injured after unknown gunmen targeted a vehicle belonging to Al-Mateen Company on the Masyaf Bridge near the al-Houla area in the Homs countryside.



This is also part of Jolani’s plans ):#syria pic.twitter.com/5wSk5jcIAc — Elî Rojava ✪ (@Eli_Rojava) September 30, 2026

Νωρίτερα, κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως σημειώθηκε έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου κοντά σε έναν από τους κύριους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της Συρίας, κοντά στη Δαμασκό, δύο ημέρες μετά το σαμποτάζ σε αγωγό φυσικού αερίου στα ανατολικά της χώρας.