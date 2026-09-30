Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών καταγράφηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κόστα Ρίκα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Ευρωπαϊκού-Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Ο σεισμός σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 15 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές από τη δόνηση, ενώ αναμένονται νεότερα στοιχεία από τις αρμόδιες σεισμολογικές και τοπικές αρχές.

Η Κόστα Ρίκα βρίσκεται σε ιδιαίτερα ενεργή σεισμικά περιοχή της Κεντρικής Αμερικής και σεισμικές δονήσεις καταγράφονται συχνά τόσο στην ξηρά όσο και στον θαλάσσιο χώρο που περιβάλλει τη χώρα.