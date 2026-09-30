Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών καταγράφηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κόστα Ρίκα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Ευρωπαϊκού-Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).
Ο σεισμός σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 15 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές από τη δόνηση, ενώ αναμένονται νεότερα στοιχεία από τις αρμόδιες σεισμολογικές και τοπικές αρχές.
Η Κόστα Ρίκα βρίσκεται σε ιδιαίτερα ενεργή σεισμικά περιοχή της Κεντρικής Αμερικής και σεισμικές δονήσεις καταγράφονται συχνά τόσο στην ξηρά όσο και στον θαλάσσιο χώρο που περιβάλλει τη χώρα.
Preliminary: M5.7 earthquake – Off coast of Costa Rica Sep 30 21:55 UTC (6m ago) Depth 15 km Source: EMSC Download the free iPhone app for quake details: https://t.co/hizBf5Yr4m https://t.co/B2f1yCvfW3— Earthquakes (@NewEarthquake) September 30, 2026