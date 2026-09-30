Επιταγές ύψους 500 δολαρίων αρχίζει να αποστέλλει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε περίπου 950.000 Αμερικανούς που έχουν ασφαλιστική κάλυψη μέσω του Obamacare, επιστρέφοντας συνολικά σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια.

Οι δικαιούχοι βρίσκονται σε 30 πολιτείες και είχαν αγοράσει προγράμματα υγείας μέσω της ομοσπονδιακής πλατφόρμας του Affordable Care Act (ACA). Μαζί με την επιταγή θα παραλαμβάνουν και επιστολή υπογεγραμμένη από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, τα χρήματα προέρχονται από τέλη που είχαν καταβληθεί για τη λειτουργία της ομοσπονδιακής ασφαλιστικής αγοράς και τα οποία, κατά την κυβέρνηση Τραμπ, είχαν καθοριστεί σε υψηλότερα επίπεδα από όσα απαιτούνταν για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας της.

Η επιστολή Τραμπ που συνοδεύει τα 500 δολάρια

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσιάζει την επιστροφή των χρημάτων ως μέρος της προσπάθειάς του να μειώσει το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης.

«Είμαι υπερήφανος που σας επιστρέφω τα χρήματά σας και δεν θα σταματήσω ποτέ να αγωνίζομαι για να βάζω ΠΡΩΤΑ τον αμερικανικό λαό, να αποκαταστήσω την οικονομική προσιτότητα, να προστατεύσω τα χρήματα που κερδίσατε με κόπο και να μειώσω το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης», αναφέρει στην επιστολή που συνοδεύει τις επιταγές.

Ο Τραμπ στρέφει παράλληλα τα πυρά του κατά της προηγούμενης κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι ασφαλισμένοι επιβαρύνθηκαν υπερβολικά για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του HealthCare.gov.

«Για χρόνια, η κυβέρνηση Μπάιντεν σας χρέωνε υπερβολικά για να χρηματοδοτεί τη λειτουργία του HealthCare.gov. Αυτά τα χρήματα ανήκουν στους σκληρά εργαζόμενους Αμερικανούς, όχι στην κυβέρνηση, και τώρα σας τα επιστρέφω!», αναφέρει.

Και προσθέτει: «Έχετε πληρώσει σε αυτό το προβληματικό σύστημα και τώρα επιτέλους παίρνετε κάτι πίσω».

Ποιοι θα πάρουν τις επιταγές

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως ασφαλισμένους που είχαν αποκτήσει κάλυψη μέσω της ομοσπονδιακής αγοράς και κατέβαλαν το μεγαλύτερο μέρος ή το σύνολο των ασφαλίστρων τους χωρίς ομοσπονδιακή επιδότηση.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε στη USA Today ότι οι περισσότεροι δικαιούχοι έχουν εισόδημα κοντά στο 400% του ομοσπονδιακού ορίου φτώχειας. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 64.000 δολάρια για ένα άτομο ή 132.000 δολάρια για μια τετραμελή οικογένεια.

Οι επιταγές κατευθύνονται σε ασφαλισμένους πολιτειών που χρησιμοποιούν την ομοσπονδιακή πλατφόρμα. Αντίθετα, κάτοικοι πολιτειών με δικές τους ανεξάρτητες ασφαλιστικές αγορές, όπως η Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη και η Πενσιλβάνια, δεν περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστροφής χρημάτων.

Μεταξύ των πολιτειών στις οποίες θα σταλούν επιταγές βρίσκονται η Φλόριντα, η Αϊόβα, το Μίσιγκαν, η Βόρεια Καρολίνα, το Οχάιο και το Τέξας.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης, μεταξύ άλλων, η Αλαμπάμα, η Αλάσκα, η Αριζόνα, το Αρκάνσας, το Ντέλαγουερ, η Χαβάη, η Ιντιάνα, το Κάνσας, η Λουιζιάνα, ο Μισισίπι, το Μιζούρι, η Μοντάνα, η Νεμπράσκα, το Νιου Χάμσαϊρ, η Βόρεια Ντακότα, η Οκλαχόμα, το Όρεγκον, η Νότια Καρολίνα, η Νότια Ντακότα, το Τενεσί, η Γιούτα, η Δυτική Βιρτζίνια, το Ουισκόνσιν και το Ουαϊόμινγκ.

Σχεδόν μισό δισ. δολάρια στους ασφαλισμένους

Με περίπου 950.000 δικαιούχους να λαμβάνουν από 500 δολάρια, το συνολικό ποσό των επιστροφών προσεγγίζει τα 475 εκατ. δολάρια.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα χρήματα προέρχονται από πλεονάζοντα τέλη της ομοσπονδιακής ασφαλιστικής αγοράς. Τα τέλη αυτά καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες που διαθέτουν προγράμματα μέσω του HealthCare.gov και υπολογίζονται ως ποσοστό των ασφαλίστρων.

Η CMS έχει ήδη αποφασίσει να μειώσει για το 2027 το σχετικό τέλος της ομοσπονδιακής αγοράς στο 1,9% των μηνιαίων ασφαλίστρων, από 2,5% για το 2026.

Η επιχείρηση κατά της απάτης στο Obamacare

Οι επιστροφές χρημάτων έρχονται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για εκτεταμένους ελέγχους στις εγγραφές στην ομοσπονδιακή ασφαλιστική αγορά.

Η CMS ανακοίνωσε στις 22 Σεπτεμβρίου ότι ακυρώθηκαν περίπου 315.000 μη εξουσιοδοτημένες εγγραφές, οι οποίες αφορούσαν περισσότερους από 760.000 ανθρώπους. Η υπηρεσία εκτιμά ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση θα οδηγήσει στην επιστροφή περίπου 2,2 δισ. δολαρίων από επιδοτήσεις που χρηματοδοτούνται από τους φορολογουμένους.

Παράλληλα δημιουργήθηκε ειδική ομάδα συντονισμού για την αντιμετώπιση περιπτώσεων απάτης στην ομοσπονδιακή αγορά ασφάλισης υγείας.

Περισσότεροι από 23 εκατ. ασφαλισμένοι μέσω του ACA

Παρά τις παρεμβάσεις και τους ελέγχους, η ασφαλιστική αγορά που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Affordable Care Act εξακολουθεί να καλύπτει δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της CMS, κατά την περίοδο εγγραφών για το 2026 συνολικά 23,1 εκατομμύρια καταναλωτές επέλεξαν πρόγραμμα ή επανεγγράφηκαν αυτόματα μέσω του HealthCare.gov και των ασφαλιστικών αγορών που λειτουργούν σε επίπεδο πολιτειών.

Οι επιταγές λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Η αποστολή των χρημάτων γίνεται λίγο περισσότερο από έναν μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες θα κριθεί, μεταξύ άλλων, ο έλεγχος του Κογκρέσου.

Αρκετές από τις 30 πολιτείες όπου θα φτάσουν οι επιταγές διαθέτουν αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις για το Κογκρέσο, μεταξύ αυτών η Φλόριντα, η Αϊόβα, το Μίσιγκαν, η Βόρεια Καρολίνα, το Οχάιο και το Τέξας.

Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει τις επιστροφές των 500 δολαρίων στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών για τις ενδιάμεσες εκλογές στο Ντάλας.

Μία ημέρα νωρίτερα είχε παρουσιάσει ξεχωριστή πρόταση για καταβολή 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που επιταγές από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνοδεύονται από επιστολή Αμερικανού προέδρου. Ο Τραμπ είχε ακολουθήσει ανάλογη πρακτική με τις οικονομικές ενισχύσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, ενώ επιστολές συνόδευσαν πληρωμές και επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.