Δεν είναι εντελώς άγνωστο το φαινόμενο των δοντιών που αναπτύσσονται σε σημεία εκτός του στόματος, μια κατάσταση γνωστή ως έκτοπα δόντια. Ωστόσο, ένας 16χρονος στην Ινδία παρουσίασε ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό, καθώς ένα δόντι αναπτύχθηκε στην άνω οφθαλμική κόγχη του, δηλαδή ακριβώς πάνω από το μάτι του.

Σύμφωνα με μελέτη περίπτωσης για το περιστατικό, πρόκειται για το «πρώτο και μοναδικό έκτοπο δόντι» που έχει καταγραφεί στο συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα με τη nypost. Όπως εξήγησε μία εκ των συγγραφέων της μελέτης, η δρ Μεγκάνα Τάνβαρ, το σημείο αφορά το άνω μέρος της κοιλότητας του ματιού.

Ο έφηβος αρχικά εμφάνισε ένα ανώδυνο πρήξιμο στο αριστερό άνω βλέφαρο, το οποίο παρέμεινε για αρκετούς μήνες. Αργότερα, δύο αιχμηρές, λευκές προεξοχές άρχισαν να εμφανίζονται στο μικρό κενό ανάμεσα στο βλέφαρο και το φρύδι του.

Teen is 'first and only' patient to have a tooth growing in bizarre place – doctors 'were very surprised' https://t.co/ITRcyQpuLA pic.twitter.com/g4fahvEhpA — New York Post (@nypost) September 28, 2026

Αρχικά, οι γιατροί θεώρησαν ότι επρόκειτο για τεράτωμα, έναν σπάνιο τύπο όγκου που μπορεί να περιλαμβάνει οστικό και οδοντικό ιστό. Η αξονική τομογραφία, όμως, αποκάλυψε ότι οι προεξοχές ήταν στην πραγματικότητα τμήμα ενός ώριμου κυνόδοντα. Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν χειρουργικά το δόντι από το βλέφαρο. Καθώς η απεικόνιση δεν έδειξε άλλα πρόσθετα δόντια, η δρ Τάνβαρ σημειώνει ότι είναι απίθανο ο ασθενής να είχε και άλλα έκτοπα δόντια.

Περιπτώσεις δοντιών που αναπτύσσονται «εκτός θέσης» έχουν καταγραφεί, με περίπου 2% έως 6% των ανθρώπων να παρουσιάζουν μόνιμους πρώτους γομφίους που δεν αναπτύσσονται στη συνηθισμένη σειρά. Ωστόσο, το συγκεκριμένο δόντι είχε αναπτυχθεί εντελώς έξω από το οδοντικό τόξο, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο.

«Αυτό ήταν κάτι πρωτοφανές, όχι μόνο για εμάς αλλά και παγκοσμίως», δήλωσε η Τάνβαρ. «Ήμασταν εντελώς έκπληκτοι».

Η ίδια γιατρός είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν άλλη περίπτωση δοντιού στο κάτω μέρος της οφθαλμικής κόγχης. Τότε, το δόντι αποτελούσε μέρος μιας σπάνιας καλοήθους μάζας από φυσιολογικό οδοντικό ιστό, γνωστής ως οδοντογενές χορτίστωμα. Στην περίπτωση του 16χρονου, η αιτία για την ανάπτυξη του δοντιού στην άνω οφθαλμική κόγχη παραμένει άγνωστη.

Η παραμονή ενός έκτοπου δοντιού μπορεί, ανάλογα με το σημείο όπου βρίσκεται, να προκαλέσει μόνιμες βλάβες στα γύρω δόντια, σχηματισμό κύστεων ή προβλήματα στα ιγμόρεια και τη μύτη. Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι τέτοιες ανωμαλίες μπορεί να συνδέονται με αναπτυξιακές διαταραχές, τραυματισμούς, λοιμώξεις ή γενετικούς παράγοντες.

Σε παλαιότερη περίπτωση, ένας 38χρονος άνδρας από τη Νέα Υόρκη αντιμετώπιζε για χρόνια προβλήματα στην αναπνοή, όταν οι γιατροί ανακάλυψαν δόντι μήκους περίπου 1,3 εκατοστών μέσα στο δεξί ρουθούνι του. Και το 2019, ένας άνδρας που είχε χάσει την όσφρησή του ανακάλυψε ότι η αιτία ήταν ένα δόντι που είχε αναπτυχθεί μέσα στο ρουθούνι του.