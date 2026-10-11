Υπάρχει ένα κομμάτι Ελλάδας στη Μέκκα που δεν βρίσκεται σε κάποιο μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο. Βρίσκεται στο έδαφος ενός από τους σημαντικότερους ιερούς τόπους του κόσμου, κάτω από τα πόδια εκατομμυρίων προσκυνητών.

Είναι το μάρμαρο Θάσου, το κατάλευκο ελληνικό μάρμαρο από το νησί του Βορείου Αιγαίου, που χρησιμοποιείται εκτεταμένα στο Μεγάλο Τζαμί της Μέκκας, το τεράστιο τέμενος που περιβάλλει την Κάαμπα.

Δεν πρόκειται μόνο για ένα υλικό με εντυπωσιακή εμφάνιση. Η χρήση του στη Μέκκα συνδέεται με μια σειρά από ιδιότητες που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον όπου οι θερμοκρασίες είναι εξαιρετικά υψηλές και οι πιστοί περπατούν ξυπόλυτοι πάνω στις επιφάνειες του τεμένους.

Επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2021 στο Construction and Building Materials εξέτασε τη θερμική συμπεριφορά του μαρμάρου Θάσου στο Al-Masjid Al-Haram και υπολόγισε ότι η συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από το συγκεκριμένο μάρμαρο φτάνει περίπου τα 1,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Οι ερευνητές σημειώνουν μάλιστα ότι πρόκειται ενδεχομένως για τη μεγαλύτερη επιφανειακή εφαρμογή μαρμάρου στον κόσμο.

Το λευκό μάρμαρο της Θάσου που κρατά χαμηλή τη θερμοκρασία

Το μάρμαρο Θάσου είναι δολομιτικό μάρμαρο με χαρακτηριστικό, σχεδόν χιονόλευκο χρώμα. Η σύνθεσή του και οι θερμοφυσικές ιδιότητές του το καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες που εκτίθενται σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στη Μέκκα, όπου μεγάλο μέρος της κίνησης των προσκυνητών γίνεται χωρίς παπούτσια.

Προσκυνητές προσεύχονται γύρω από την Κάαμπα, το κυβικό οικοδόμημα στο Μεγάλο Τέμενος, στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας.

Η επιστημονική έρευνα εξέτασε ακριβώς αυτή την ιδιότητα του υλικού και διαπίστωσε ότι το μάρμαρο μπορεί να διατηρεί τη θερμοκρασία της επιφάνειάς του σε επίπεδα κατάλληλα για άμεση επαφή με το ανθρώπινο δέρμα, ακόμη και κάτω από τις απαιτητικές καλοκαιρινές συνθήκες της περιοχής. Η εξαιρετικά λευκή επιφάνειά του, σε συνδυασμό με τα θερμικά χαρακτηριστικά του, περιορίζει την έντονη θέρμανση του δαπέδου.

Η επίσημη σαουδαραβική εγκυκλοπαίδεια Saudipedia αναφέρει επίσης το μάρμαρο Θάσου ως ένα από τα υλικά που χρησιμοποιούνται στους χώρους των δύο Ιερών Τεμενών. Το χαρακτηρίζει ελληνικό λευκό φυσικό μάρμαρο και αναφέρει ότι εισάγεται ειδικά για τα δύο τεμένη.

Εργαζόμενοι γυαλίζουν τα λευκά μαρμάρινα δάπεδα γύρω από την Κάαμπα

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το συγκεκριμένο μάρμαρο έχει την ιδιότητα να μην απορροφά εύκολα θερμότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παράλληλα, οι λεπτοί πόροι του επιτρέπουν να απορροφά υγρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας και να την απελευθερώνει την ημέρα, συμβάλλοντας στη διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας της επιφάνειας.

Το ελληνικό μάρμαρο γύρω από την Κάαμπα

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία όπου γίνεται αντιληπτή η χρήση του μαρμάρου είναι το Mataf, η μαρμάρινη περιοχή που περιβάλλει την Κάαμπα.

Εκεί πραγματοποιείται το Tawaf, η περιφορά των προσκυνητών γύρω από την Κάαμπα, ημέρα και νύχτα. Η Saudipedia περιγράφει το δάπεδο του Mataf ως χαρακτηριστικό για τη δροσερή μαρμάρινη επιφάνειά του, ακόμη και όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν σημαντικά τους θερινούς μήνες.

Εναέρια φωτογραφία με την Κάαμπα, καθώς μουσουλμάνοι προσκυνητές την περιβάλλουν στο εσωτερικό του Μεγάλου Τεμένους, κατά τη διάρκεια του ετήσιου προσκυνήματος Χατζ, στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας

Η χρήση ψυχρού μαρμάρου στον χώρο δεν είναι τυχαία. Η επιλογή αποκτά ιδιαίτερη πρακτική σημασία αν συνυπολογιστεί ο τεράστιος αριθμός ανθρώπων που κινούνται καθημερινά στον χώρο, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους του Χατζ και της Ούμρα.

Το χρώμα δεν αποτελεί απλώς αισθητική επιλογή. Η λευκή επιφάνεια αποτελεί μέρος της συμπεριφοράς του υλικού απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια πόλη με ιδιαίτερα θερμό κλίμα.

Από τα αρχαία λατομεία της Θάσου στη Μέκκα

Η ιστορία του μαρμάρου Θάσου δεν ξεκινά στη σύγχρονη εποχή. Τα λατομεία του νησιού έχουν συνδεθεί με την εξόρυξη μαρμάρου από την αρχαιότητα, ενώ το χαρακτηριστικό λευκό υλικό της Θάσου χρησιμοποιήθηκε σε αρχιτεκτονικά και γλυπτικά έργα στον ελληνικό και ευρύτερο μεσογειακό χώρο.

Αρχαιομετρικές αναλύσεις έχουν μάλιστα εντοπίσει μάρμαρο Θάσου σε αρχαία γλυπτά που βρίσκονται σήμερα σε μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία. Μελέτη που εξέτασε ελληνικά και ρωμαϊκά γλυπτά του Λούβρου διαπίστωσε ότι τα περισσότερα από τα δείγματα που αναλύθηκαν ήταν δολομιτικό μάρμαρο και, ως εκ τούτου, πολύ πιθανό να προέρχονταν από τη Θάσο.

Η παρουσία του μαρμάρου της Θάσου στη γλυπτική δεν περιορίστηκε, όμως, στα εργαστήρια της ίδιας της περιοχής. Στην Αθήνα, κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, χρησιμοποιήθηκε για αυτοκρατορικά αγάλματα. Ο Παυσανίας, που επισκέφθηκε την Αθήνα τον 2ο αιώνα μ.Χ., αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στο Ολυμπιείο υπήρχαν δύο αγάλματα του αυτοκράτορα Αδριανού από Θάσιο λίθο, ενώ άλλα δύο ήταν κατασκευασμένα από αιγυπτιακό μάρμαρο.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Αντίνοος, ο νεαρός που συνδέθηκε με τον αυτοκράτορα Αδριανό και μετά τον θάνατό του τιμήθηκε ως θεοποιημένη μορφή. Προτομή του, που βρίσκεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, έχει κατασκευαστεί από μάρμαρο Θάσου και χρονολογείται λίγο μετά το 130 μ.Χ.