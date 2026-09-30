Ανοιχτό παράθυρο για την επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνουν με κοινή τους τοποθέτηση η Γαλλία και η Ισπανία. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσαν ξεκάθαρα ότι θα καλωσόριζαν μια ενδεχόμενη επαναφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή οικογένεια, στέλνοντας ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα προς το Λονδίνο.

Οι δύο ηγέτες προέβησαν στις συγκεκριμένες επισημάνσεις κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν αμέσως μετά τη συνάντησή τους στη Μαδρίτη. Η κίνηση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις μελλοντικές σχέσεις της Βρετανίας με την ΕΕ στη μετά Brexit εποχή.

Ο Μακρόν είπε ότι θα ήταν μια «εξαιρετική είδηση» και «καλή απόφαση» αν η Βρετανία ανακοίνωνε ότι σκοπεύει να επιστρέψει στους κόλπους της ΕΕ.



Ο Σάντσεθ από την πλευρά του είπε ότι η Ισπανία θα καλωσόριζε τη Βρετανία «με ανοιχτές αγκάλες».



Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μία ημέρα αφότου ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ είπε χθες, στο συνέδριο του Εργατικού κόμματος, ότι η χώρα του θα πρέπει να εξετάσει τις επιλογές που έχει για τη μελλοντική σχέση της με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της επιστροφής της στο μπλοκ.



Ο Μακρόν χαιρέτισε μάλιστα την υποθετική επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου απευθυνόμενος, στα αγγλικά, στους Βρετανούς με τη φράση «Welcome back», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.