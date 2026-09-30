Νέα βίντεο από την πτήση FZ1073 της Flydubai καταγράφουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες στον αέρα, μετά το σοβαρό επεισόδιο στο πιλοτήριο, που οδήγησε στην εκτροπή του αεροσκάφους και την έκτακτη προσγείωσή του στη Σαουδική Αραβία.

Η πτήση της Flydubai, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι – Τελ Αβίβ, εξέπεμψε σήμα κινδύνου ενώ βρισκόταν στον αέρα και τελικά προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία.

Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge. https://t.co/O3vd5644pL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, όλα ξεκίνησαν από σοβαρό καβγά μεταξύ των δύο πιλότων μέσα στο πιλοτήριο. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, ενώ διαφορετικές εκδοχές έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Βίντεο μέσα από το αεροπλάνο καταγράφει τον πανικό

Σε βίντεο που τράβηξε επιβάτης μέσα στην καμπίνα φαίνονται οι στιγμές έντασης που ακολούθησαν την απότομη κάθοδο του αεροσκάφους.

Το αεροπλάνο φέρεται να κατέβηκε από περίπου 34.000 πόδια σε περίπου 17.000 πόδια μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, προκαλώντας αναστάτωση μεταξύ των επιβατών.

Footage from the Flydubai emergency landing in Tabuk shows Israeli passengers singing "Od Avinu Chai" ("Our Father Still Lives”, a Jewish song of faith/survival) after landing safely. https://t.co/d1LCZ4389L — Clash Report (@clashreport) September 30, 2026

Σύμφωνα με τους Times of Israel, κατά τη διάρκεια του περιστατικού ενεργοποιήθηκε κωδικός που χρησιμοποιείται για αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στις ισραηλινές Αρχές.

Οι αναφορές για το μαχαίρωμα στο πιλοτήριο

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, ενώ στη συνέχεια μέλη του πληρώματος καμπίνας φέρεται να μπήκαν στο πιλοτήριο.

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών που μεταδόθηκαν από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, υπήρξε προσπάθεια να ακινητοποιηθεί ένας άνδρας που βρισκόταν στο πιλοτήριο.

Μία επιβάτισσα, μιλώντας στο Channel 12, υποστήριξε ότι ο σύζυγός της μαζί με άλλους επιβάτες έσπευσαν προς το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους και συνέβαλαν στην ακινητοποίηση του άνδρα.

Η ίδια περιέγραψε ότι επικράτησε πανικός και έκανε λόγο για μαχαιριές και αίματα, σημειώνοντας ότι οι επιβάτες βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές αποτελούν μαρτυρίες και δεν έχει ακόμη δοθεί από τις αρμόδιες Αρχές η πλήρης και οριστική εικόνα για το τι συνέβη μέσα στο πιλοτήριο.

«Τρομοκρατική επίθεση» εξετάζουν οι ισραηλινές Αρχές

Την ίδια ώρα, δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης από έναν εκ των πιλότων.

Ωστόσο, άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters, περίπου την ώρα της έκτακτης προσγείωσης, ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με αεροπειρατεία, αλλά με διαφορετικό συμβάν.

Οι αντικρουόμενες αυτές πληροφορίες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία

Μετά την ενεργοποίηση του σήματος κινδύνου, η πτήση FZ1073 κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία, μέσω του εναέριου χώρου της Ιορδανίας.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ, περίπου μία ώρα μετά την έκκληση για αναγκαστική προσγείωση.

Η διοίκηση του αεροδρομίου ανέφερε ότι έλαβε το σήμα κινδύνου στις 8:44 το πρωί, τοπική ώρα, και ότι η προσγείωση πραγματοποιήθηκε χωρίς επιπλέον απρόοπτα.

Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης μεταφέρθηκαν για νοσηλεία, καθώς είχαν υποστεί τραυματισμούς.

Μετά την ασφαλή προσγείωση, βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα ισραηλινά μέσα δείχνουν επιβάτες να χειροκροτούν και να τραγουδούν, εμφανώς ανακουφισμένοι μετά την περιπέτεια που είχαν ζήσει κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Και δεύτερο ζευγάρι πιλότων στο αεροσκάφος

Νέα πληροφορία που μεταδόθηκε από το Channel 12 αναφέρει ότι στο αεροσκάφος ταξίδευε ως επιβάτες και δεύτερη ομάδα πιλότων, οι οποίοι φορούσαν πολιτικά ρούχα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι συγκεκριμένοι πιλότοι φέρεται να συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κατάστασης και στην προσπάθεια να ανακτηθεί ο έλεγχος του αεροσκάφους.

Το στοιχείο αυτό δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί από την αεροπορική εταιρεία ή τις αρμόδιες Αρχές.

Δεν εξετράπη δεύτερη πτήση της Flydubai

Παράλληλα, αρχικές αναφορές έκαναν λόγο και για δεύτερη πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, η οποία φερόταν να έχει εκτραπεί.

Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, φαίνεται πως προέκυψαν από λανθασμένη απεικόνιση σε ιστοτόπους παρακολούθησης πτήσεων.

Η πτήση FZ1081, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό της προς το Τελ Αβίβ και δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου.

Η Μίρι Ρέγκεβ ζητά αναστολή των πτήσεων της Flydubai

Μετά το περιστατικό, η υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ, Μίρι Ρέγκεβ, φέρεται να ζήτησε την αναστολή των πτήσεων της Flydubai προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, ζήτησε επίσης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει εάν υπήρξε παραβίαση της ισχύουσας συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Οι έρευνες για το σοβαρό περιστατικό στην πτήση Flydubai FZ1073, το οποίο προκάλεσε την έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, βρίσκονται σε εξέλιξη.