Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ακραίες βροχοπτώσεις στη βορειοδυτική Τουρκία, με την επαρχία του Σαγγάριου να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Οι ισχυρές βροχές που σημειώνονται εδώ και δύο ημέρες προκάλεσαν υπερχειλίσεις ρεμάτων, πλημμύρες σε κατοικίες και καταστήματα, αλλά και σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ οι αρχές κινητοποίησαν μεγάλες δυνάμεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

🇹🇷 تركيا | أمطار غزيرة تتسبب بفيضانات في ولاية سكاريا، وغمر المياه عدداً من الطرق والمنازل والأراضي الزراعية، مع تعطل حركة النقل في بعض المناطق.



وفي قضاء كاراسو، أدى فيضان أحد الأودية إلى محاصرة عدد من السكان، وتم إنقاذهم باستخدام جرافة، فيما تضرر نحو 60 منزلاً.



وسجلت سكاريا… pic.twitter.com/tyBwggO2MC — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) September 29, 2026

«Τις τελευταίες 24 ώρες έπεσε βροχή 27 ετών»

Την ένταση του φαινομένου περιέγραψε ο δήμαρχος του Σαγγάριου, Γιουσούφ Αλεμντάρ, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή ποσότητα νερού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

«Τις τελευταίες 24 ώρες έπεσε βροχή 27 ετών. Την τελευταία φορά που είχαμε δει τέτοια βροχή ήταν το 1999. Πρόκειται για πολύ σοβαρή βροχόπτωση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε διαφορετικά σημεία της περιοχής καταγράφηκαν από 120 έως 150 κιλά βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο.

Sakarya’da bir vatandaş, ağzındaki sigarayı bırakmadan selde mahsur kalan köpeği kurtardı. pic.twitter.com/B4Hz3yr9J8 — BPT (@bpthaber) September 29, 2026

Πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και καλλιέργειες

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείλιση ρεμάτων, με αποτέλεσμα δρόμοι να υποχωρήσουν και αρκετές περιοχές να μετατραπούν σε ζώνες πλημμύρας.

Κατοικίες, καταστήματα και γεωργικές εκτάσεις υπέστησαν ζημιές, ενώ σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο με τη βοήθεια βαρέων οχημάτων, όπως εκσκαφείς και τρακτέρ.

Στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της κατάστασης συμμετέχουν 560 εργαζόμενοι και 225 οχήματα.

🌧️ Sakarya’da gece başlayıp şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle Adapazarı’nda cadde ve sokaklar sular altında kaldı, trafikte aksamalar yaşandı.



🏢 Yağışın etkisiyle Serdivan’da bir AVM’nin yer altı otoparkını su basarken, Erenler Dörtyol Sanayi Sitesi’ndeki birçok iş yeri… pic.twitter.com/f58N7u5iuu — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) September 28, 2026

Διασώσεις από AFAD και Ακτοφυλακή

Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι τέσσερα άτομα που είχαν εγκλωβιστεί από τα νερά διασώθηκαν από συνεργεία της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) και της Ακτοφυλακής.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές.

Προβλήματα και στην Προύσα

Η κακοκαιρία δεν περιορίστηκε στον Σαγγάριο. Ισχυρές βροχές προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα και στα Μουδανιά της επαρχίας Προύσας.

29 Eylül 2026 Sakarya Türkiye 🇹🇷 pic.twitter.com/WXymiAMudS — Hermes (@hermesisos) September 30, 2026

Σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ συνεργεία διάσωσης χρειάστηκε να επέμβουν για τον απεγκλωβισμό μιας μητέρας με τα τρία παιδιά της, καθώς και ενός σκύλου.

Παράλληλα, στην περιοχή Καντί του Ορχανελί σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος τοίχου σε πλίνθινη κατοικία.

Οι τουρκικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να δοκιμάζουν αρκετές περιοχές της βορειοδυτικής χώρας.