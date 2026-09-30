Σε μια εξαιρετικά οξυμένη προειδοποίηση προς το ΝΑΤΟ προχώρησε το Κρεμλίνο, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να καταφύγει στη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων. Αφορμή για τη σκληρή αυτή στάση αποτελεί οποιαδήποτε πιθανή απόπειρα της Δύσης να απομονώσει τον στρατηγικής σημασίας ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ από την υπόλοιπη χώρα.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τη Μόσχα, η συγκεκριμένη παρέμβαση έγινε για να υπενθυμίσει στους «θερμοκέφαλους» της Ευρώπης την επικίνδυνη κατάληξη που θα έχει η πολιτική που υιοθετούν. Η κλιμάκωση της ρητορικής αποτυπώνει την αυξανόμενη ένταση στις σχέσεις Ρωσίας και ΝΑΤΟ.

Χθες η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες δημοσίευσε στο Χ έγγραφο, στο οποίο η Ρωσία εκφράζει την «ανησυχία» της για τις «προκλητικές ενέργειες» εκ μέρους του ΝΑΤΟ όσον αφορά το Καλίνινγκραντ, και στις οποίες η Ρωσία είναι έτοιμη να απαντήσει «με όλο της το οπλοστάσιο».



Η Ρωσία «είναι έτοιμη να αναπτύξει το σύνολο του οπλοστασίου της για να υπερασπιστεί το έδαφός της, αν οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχειρήσουν να απομονώσουν την περιοχή του Καλίνινγκραντ από την υπόλοιπη χώρα μας», έγραψε η Μόσχα στο ΝΑΤΟ.



Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία «λαμβάνει γνώση των δηλώσεων από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σχετικά με σχέδια αποκλεισμού της περιφέρειας του Καλινίνγκραντ» και τις θεωρεί «παράλογες». Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, «είναι απολύτως φυσικό οι διπλωμάτες μας να προσπαθούν να υπενθυμίσουν στους θερμοκέφαλους της Ευρώπης τα θεμελιώδη έγγραφά μας σχετικά με το θέμα αυτό».

🇷🇺 Kremlin Spokesman Dmitry Peskov's key statements:



➡️ Russia is noting the 'increasingly aggressive statements' coming from the west regarding plans to blockade Kaliningrad and is responding to them,' Peskov said.



➡️ Peskov said that Russian diplomats are reminding those in… pic.twitter.com/wKAi8N0YVF — Agoraphobic Journalist (@UnknownNewsMan) September 30, 2026

Το έγγραφο ανέφερε ότι σε αυτούς τους κινδύνους περιλαμβάνεται η πιθανότητα «ρωσικών πληγμάτων κατά κέντρων λήψης αποφάσεων σε κράτη-μέλη της συμμαχίας, ήδη από την έναρξη της σύγκρουσης».



Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την «ανεύθυνη πυρηνική ρητορική» της Ρωσίας, η οποία εμπεριέχεται σε κείμενο που απηύθυνε η Μόσχα στους αξιωματούχους της Συμμαχίας καταγγέλλοντας «προκλήσεις» σε βάρος του Καλίνινγκραντ, δήλωσε χθες η εκπρόσωπος Άλισον Χαρτ.



«Καταδικάζουμε έντονα την απειλή της προσφυγής στη (στρατιωτική) βία, συμπεριλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής», δήλωσε η Χαρτ επιβεβαιώνοντας ότι το ΝΑΤΟ έλαβε το έγγραφο και ότι απάντησε σε αυτό.



Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος ευρωπαϊκής άμυνας δήλωσε: «Είναι η πρώτη φορά από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου που η Ρωσία μάς απειλεί με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, αυτό είναι σοβαρό».

Ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ τόνισε: «Θα έλεγα ότι το ρωσικό έγγραφο αποτελεί απλώς άλλη μια ρωσική προσπάθεια εκφοβισμού των Ευρωπαίων και ότι η απάντηση του ΝΑΤΟ είναι σταθερή και υπεύθυνη. Επιβεβαιώνει ότι δεν θα πτοηθούμε στην απόφασή μας να στηρίξουμε την Ουκρανία».



Οι προειδοποιήσεις αυτές αναδεικνύουν την έντονη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ της Ρωσίας και των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες κατηγορούν τη Μόσχα ότι εντείνει έναν «υβριδικό πόλεμο» στην ήπειρο μέσω ενεργειών όπως δολιοφθορές και εμπρησμοί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.