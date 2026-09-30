Η αναγκαστική προσγείωση ενός αεροπλάνου της Flydubai με προορισμό το Ισραήλ οφειλόταν στις ενέργειες ενός «τρομοκράτη» που ήθελε να συντρίψει το αεροσκάφος για να σκοτώσει τους επιβαίνοντες, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Eθνικής Aσφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

«Ένας τρομοκράτης επιχείρησε να συντρίψει ένα αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν», δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός.

Another video clip taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv shows the plane taking a rapid plunge. According to flight tracking data, the plane dropped more than 14,000 feet in under 30 seconds. https://t.co/wtiqBYhEw1 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο και από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία έπειτα από διαμάχη μεταξύ των δύο πιλότων, ο ένας εκ των οποίων μαχαίρωσε τον άλλον.

תיעוד מהמטוס שנחת בסעודיה: "השתלטנו על המחבלים. כל מי ששומע אותי – אנחנו צריכים עזרה" https://t.co/qp31UziuJB @NoganNir https://t.co/Od4nR7c4Vq — חדשות 13 (@newsisrael13) September 30, 2026

Η μητέρα μιας Ισραηλινής επιβάτιδας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ένας από τους πιλότους «προσπάθησε να σκοτώσει τον άλλον με μαχαίρι». «Η κόρη μου με κάλεσε (…) και μου είπε ότι βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Είπε ότι ένας πιλότος προσπάθησε να σκοτώσει τον άλλον πιλότο με μαχαίρι», δήλωσε η Γιασμίν Αμπεκάσις, περιμένοντας την κόρη της, Μίριαμ Σίρα Οχαγιόν, να επιστρέψει σπίτι με πτήση προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ.

Νωρίτερα, δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως η ισραηλινή κυβέρνηση εκτιμά ότι το περιστατικό που συνέβη στην πτήση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το Ισραήλ η οποία άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου ενδέχεται να αποτελεί απόπειρα «τρομοκρατικής επίθεσης» από έναν εκ των πιλότων.

״עוד אבינו חי״: הנוסעים במטוס ברגעי הנחיתה https://t.co/wALLq5AluW — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 30, 2026

Οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, προτού το πλήρωμα καμπίνας εισέλθει στο πιλοτήριο και πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Αυτή η πτήση FZ1073 που αναχώρησε από το Ντουμπάι κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μέσω του ιορδανικού εναέριου χώρου και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία

Η διοίκηση του αεροδρομίου Ταμπούκ ανακοίνωσε πως «έλαβε σήμα κινδύνου στις 8:44 π.μ. τοπική ώρα από την πτήση FZ1073, με αίτημα αναγκαστικής προσγείωσης», τόνισε με ανάρτηση στο η X Cluster2, εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε «χωρίς απρόοπτα» μία ώρα αργότερα, προστίθεται.

Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους νοσηλεύονται για τους τραυματισμούς που υπέστησαν, σύμφωνα με τη διοίκηση του αεροδρομίου.