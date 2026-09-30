Αστυνομικές επιχειρήσεις με στόχο συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ των οποίων ομάδα μοτοσικλετιστών, είναι σε εξέλιξη σήμερα στη Γερμανία, αλλά και στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία και την Ολλανδία, δήλωσαν οι γερμανικές αρχές.

Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, στο στόχαστρο βρίσκεται η παγκόσμια λέσχη μοτοσικλετιστών Hells Angels (Άγγελοι της Κόλασης).

Στις τέσσερις χώρες, «περισσότερες από 100 ιδιοκτησίες ερευνήθηκαν, 14 εντάλματα σύλληψης και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων συνολικού ύψους 48,6 εκατομμυρίων ευρώ εκτελέστηκαν», εξήγησαν σε ανακοίνωση η εισαγγελία και η αστυνομία του Ντούισμπουργκ (δυτική Γερμανία), καθώς και το περιφερειακό Γραφείο καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος.

Στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία και στην Ολλανδία έγιναν επτά προσαγωγές σύμφωνα με το βελγικό πρακτορείο ειδήσεων Belga.

Η επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν τουλάχιστον 1.000 αστυνομικοί, ξεκίνησε σήμερα στις 06:00 ώρα Γερμανίας (07:00 ώρα Ελλάδας) και έχει στο στόχαστρο «συνολικά 71 άτομα τα οποία ερευνώνται, ανάμεσα στα οποία υπεύθυνοι ενός δικτύου ξεπλύματος χρήματος που δραστηριοποιείται σε εθνική και διεθνή κλίμακα, καθώς και ανώτερα μέλη μιας ομάδας μοτοσικλετιστών», σύμφωνα με τους Γερμανούς ερευνητές, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, οι Hells Angels είναι ο στόχος των ερευνών. Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε πως δεν μπορεί «ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει» την πληροφορία αυτή προς το παρόν.

Οι ύποπτοι ερευνώνται για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, εκβιασμούς, οργανωμένη απάτη και ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές.

«Αποτελούν επίσης αντικείμενο έρευνας για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, βία» και «φοροδιαφυγή», πρόσθεσαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υπόθεση καταδεικνύει «τη συνένωση ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος και του διεθνούς οικονομικού εγκλήματος».

Συγκεκριμένα, «με επαγγελματικές κινήσεις απόκρυψης, σημαντικά ποσά διοχετεύθηκαν σε ένα τεχνητό οικονομικό δίκτυο και περιουσιακά στοιχεία, που αποκτήθηκαν από αδικήματα, επενδύθηκαν μεταξύ άλλων σε επιχειρήσεις και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την Bild, η έρευνα ξεκίνησε πριν από τέσσερα και πλέον χρόνια έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στο κέντρο του Ντούισμπουργκ τον Μάιο του 2022.

«Τότε, μοτοσικλετιστές και μέλη μιας τουρκολιβανέζικης εγκληματικής συμμορίας αντάλλαξαν πυρά», σύμφωνα με την Bild, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων.