Γίνεται «δουλειά», η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ανάμεσα στη Ρωσία και την Τουρκία για την ενεδεχόμενη μεταφορά από την Άγκυρα ρωσικών αντιπυραυλικών αμυντικών συστημάτων σε τρίτη χώρα, η οποία θα πρέπει να είναι χώρα σύμμαχος της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Το Σάββατο, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε πως η Μόσχα θα μπορούσε ενδεχομένως να συμφωνήσει να μεταπωληθούν τα συστήματα S-400 σε μια χώρα «υπεύθυνη που να συνδέεται με φιλικές σχέσεις» με τη Ρωσία, χωρίς να προσθέσει άλλες λεπτομέρειες.

«Αυτό το θέμα είναι στην ημερήσια διάταξη. Γίνονται η κατάλληλη δουλειά και οι κατάλληλες επαφές», ανέφερε σήμερα, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.