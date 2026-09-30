Η Ρωσία παρέτεινε την απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ που είχε επιβάλει στους παραγωγούς καυσίμων ως το τέλος του Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, επιτείνοντας την πίεση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, που ήδη διαταράσσεται από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις και τις ελλείψεις εφοδιασμού.

Οι παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων και οι αιφνίδιες αυξήσεις τιμών έχουν βρεθεί στο επίκεντρο, ιδίως στις ΗΠΑ, όπου οι τιμές του πετρελαίου κίνησης εκτινάχθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ πάνω από τα 6,50 δολάρια το γαλόνι καθώς οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία περιορίζουν τις παραδόσεις καυσίμου, δημιουργώντας πολιτικό ρίσκο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Η τιμή του πετρελαίου κίνησης στην αντλία έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ στη Βρετανία λόγω του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο οργανισμός παρακολούθησης RAC.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένως επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές βενζίνης και ντίζελ για να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων και να αντιμετωπίσει ελλείψεις που πυροδοτούνται από τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σε διυλιστήρια πετρελαίου.

Στα τέλη Αυγούστου, η Μόσχα παρέτεινε απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ ως το τέλος του Σεπτεμβρίου ενώ επέτρεψε τις προμήθειες σε χώρες όπως πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και η Μογγολία βάσει διακυβερνητικών συμφωνιών.