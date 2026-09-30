Νέα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του Κιμ Γιονγκ Ουν έδωσαν στη δημοσιότητα στη Νότια Κορέα, με βουλευτή να υποστηρίζει, επικαλούμενος πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών της Σεούλ, ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας παραμένει «εξαιρετικά παχύσαρκος», χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει αυτή τη στιγμή εμφανή προβλήματα στη φυσική του κατάσταση.

Η κατάσταση της υγείας του Κιμ αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο διεθνούς ενδιαφέροντος. Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης είναι γνωστό ότι καπνίζει και αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας, ενώ οποιαδήποτε ξαφνική επιδείνωση της υγείας του θα μπορούσε να προκαλέσει ανησυχία λόγω του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας και των συνεχιζόμενων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Πάνω από 140 κιλά ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Νοτιοκορεάτης βουλευτής Γιοούν Κουν-γιοούνγκ ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες πληροφοριών της Σεούλ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν «θεωρείται εξαιρετικά παχύσαρκος, με βάρος που ξεπερνά τα 140 κιλά».

Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης βρίσκεται αντιμέτωπος με «υψηλό κίνδυνο καρδιοαγγειακού νοσήματος», δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα στις καθημερινές σωματικές του δραστηριότητες.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, όπως ανέφερε ο βουλευτής, ο Κιμ μπορεί να ανεβαίνει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία μια σκάλα, γεγονός που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μεταφέρθηκαν, δεν δείχνει να υποδηλώνει κάποια άμεση επιβάρυνση της φυσικής του κατάστασης.

«Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για πρόβλημα υγείας, λαμβάνοντας υπόψιν την συνεχή φροντίδα από την προσωπική ιατρική του ομάδα», πρόσθεσε ο Γιοούν Κουν-γιοούνγκ.

Οι προηγούμενες ανησυχίες για την υγεία του

Η κατάσταση της υγείας του Κιμ Γιονγκ Ουν έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονων εικασιών και στο παρελθόν. Το 2020, οι φήμες εντάθηκαν όταν ο Βορειοκορεάτης ηγέτης παρέμεινε εκτός δημοσιότητας για περίπου 20 ημέρες, προκαλώντας τότε σειρά σεναρίων σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Το οικογενειακό ιστορικό του έχει επίσης τροφοδοτήσει τις ανησυχίες. Τόσο ο πατέρας του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, όσο και ο παππούς του, Κιμ Ιλ Σουνγκ, τους οποίους διαδέχθηκε στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας, ήταν καπνιστές και παχύσαρκοι. Και οι δύο πέθαναν από καρδιακή προσβολή.

Η αδυναμία του στα πολυτελή εδέσματα

Πέρα από το ζήτημα της υγείας του, στοιχεία για τις διατροφικές συνήθειες του Κιμ Γιονγκ Ουν είχαν γίνει γνωστά και από έναν σεφ που είχε εργαστεί με το περιβάλλον του Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Ο Πολ Σμαρτ, επικεφαλής σεφ στο ξενοδοχείο Metropole του Ανόι, είχε συνεργαστεί με τους προσωπικούς μάγειρες του Κιμ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Βόρειας Κορέας το 2019.

Εκείνη την περίοδο είχε αποκαλύψει ότι ο ηγέτης της Πιονγκγιάνγκ έχει ιδιαίτερη προτίμηση στα ακριβά και πολυτελή τρόφιμα, την ώρα που η Βόρεια Κορέα αντιμετωπίζει σοβαρές επισιτιστικές δυσκολίες.

«Του αρέσει το χαβιάρι, ο αστακός, τα πραγματικά προϊόντα πολυτελείας. Το φουά γκρα. Πραγματικά του αρέσει να καλοπερνά», είχε δηλώσει ο σεφ του Metropole, μεταφέροντας όσα του είχαν αναφέρει οι μάγειρες του Βορειοκορεάτη ηγέτη.