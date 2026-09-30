Μια γυναίκα στο Οχάιο των ΗΠΑ καταγγέλλει ότι υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό του λάθους ποδιού, με αποτέλεσμα να μείνει χωρίς καθόλου πόδια. Η Σάρον Τζακς έχει καταθέσει αγωγή κατά χειρουργού του νοσοκομείου Selby General, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια επέμβασης ακρωτηριάστηκε κατά λάθος το υγιές αριστερό της πόδι, ενώ το δεξί, που έπασχε από καρκίνο, ήταν εκείνο που επρόκειτο να αφαιρεθεί.

Σύμφωνα με την αγωγή 32 σελίδων που κατέθεσαν η Τζακς και ο δικηγόρος της, Μπραντ Λέιν, η προγραμματισμένη επέμβαση τον Σεπτέμβριο του 2025 προέβλεπε ακρωτηριασμό του δεξιού ποδιού κάτω από το γόνατο. Η αγωγή υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η χειρουργική ομάδα αφαίρεσε το αριστερό, υγιές πόδι.

Ο Λέιν χαρακτηρίζει το περιστατικό «never event», δηλαδή ένα συμβάν που, σύμφωνα με τα αποδεκτά πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει ποτέ.

«Ο ακρωτηριασμός του λάθους άκρου δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία», δήλωσε. Όπως υποστήριξε, επρόκειτο για «πλήρη και ολοκληρωτική αποτυχία» πολλών επαγγελματιών υγείας, ενώ παρά τις ευκαιρίες που υπήρχαν να εντοπιστεί το λάθος και να σταματήσει η επέμβαση, η χειρουργική ομάδα φέρεται να μην αντιλήφθηκε ότι χειρουργούσε το λάθος πόδι.

Ο δικηγόρος υποστηρίζει, επίσης, ότι ο χειρουργός είχε σημειώσει πριν από την επέμβαση το σωστό, δεξί πόδι. Σύμφωνα μάλιστα με την αγωγή, το σημάδι παρέμενε στο σωστό πόδι ακόμα και μετά την αφαίρεση του αριστερού. Ο Λέιν κάνει λόγο για βαριά αμέλεια.

Η αγωγή αναφέρει ότι η Σάρον Τζακς έχει υποστεί «σοβαρό σωματικό τραυματισμό, μόνιμη αναπηρία, πόνο και ταλαιπωρία, συναισθηματική οδύνη, ταπείνωση, ιατρικά έξοδα και άλλες ζημίες».

Cancer patient sues hospital after surgeon allegedly amputated wrong leg: 'Defies explanation' https://t.co/IwEjcygAYM pic.twitter.com/4nstP5NzEh — New York Post (@nypost) September 30, 2026

Εκτός από τον χειρουργό, ως εναγόμενοι αναφέρονται το Selby General Hospital, το Marietta Memorial Hospital, οι Marietta Area Health Care Inc., Marietta Health Care Physicians Inc. και First Settlement Orthopedics Inc., καθώς και αρκετοί ακόμα γιατροί, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Το Selby General Hospital δήλωσε ότι «λυπάται για ό,τι συνέβη» και ότι η ομάδα του συνεχίζει να έχει την ασθενή και την οικογένειά της στις προσευχές της. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι «οι προβλεπόμενες διαδικασίες του χειρουργείου δεν τηρήθηκαν».

Το νοσοκομείο ανέφερε ακόμα ότι οι επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται «δεν βρίσκονται πλέον στις θέσεις τους», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. Η Daily Mail επικοινώνησε με το Selby General Hospital για περαιτέρω σχόλιο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει λάβει απάντηση.