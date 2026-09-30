Ο στρατός των ΗΠΑ ολοκλήρωσε την αποχώρησή του από το Ιράκ, δήλωσε σήμερα το Πεντάγωνο, βάζοντας τέλος σε περισσότερες από δύο δεκαετίες στρατιωτικής ανάμιξης των ΗΠΑ στη χώρα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταίροι τους στον συνασπισμό ολοκλήρωσαν επίσημα την επιχείρηση Inherent Resolve στο Ιράκ έπειτα από μια 12ετή εκστρατεία εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, δήλωσε το Πεντάγωνο.

Η αποχώρηση των τελευταίων δυνάμεων του συνασπισμού και του εξοπλισμού από την Αεροπορική Βάση Αρμπίλ σημαδεύει την «επιτυχή ολοκλήρωση» της στρατιωτικής αποστολής, πρόσθεσε.

Το Πεντάγωνο δήλωσε πως η ευθύνη για την αντιμετώπιση των εναπομεινουσών απειλών ασφαλείας, περιλαμβανομένων πυρήνων του Ισλαμικού Κράτους, εναποτίθεται τώρα κυρίως στις ιρακινές δυνάμεις, αν και η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να παρέχει στοχευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη με πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών.

Νωρίτερα, Ιρακινός σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, ο Κάσιμ αλ Αράτζι, χαιρέτισε το τέλος της αποστολής του υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συνασπισμού χαρακτηρίζοντάς το «ιστορικό ορόσημο».

«Σήμερα φθάνουμε σε ένα ιστορικό ορόσημο με την ολοκλήρωση της αποστολής του διεθνούς συνασπισμού και της παρουσίας των δυνάμεών του, μετακινούμενοι σε διμερείς σχέσεις με τα κράτη μέλη του», είπε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ιρακινού πρωθυπουργού.

Οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο Ιράκ μαζί με τους συμμάχους τους το 2003 ανατρέποντας τον επί μακρόν ηγέτη Σαντάμ Χουσέιν. Οι δυνάμεις των ΗΠΑ αποσύρθηκαν το 2011 αλλά επέστρεψαν το 2014 έπειτα από αίτημα της ιρακινής κυβέρνησης όταν το Ισλαμικό Κράτος κατέλαβε μεγάλα τμήματα του Ιράκ και της γειτονικής Συρίας.

Η ήττα του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ κηρύχθηκε στρατιωτικά το 2017, αν και πυρήνες του παραμένουν ενεργοί.