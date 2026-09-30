Πτήση που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου λόγω ενός καβγά μεταξύ των πιλότων και όχι λόγω αεροπειρατείας, όπως δήλωσε σήμερα Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος Times of Israel, επικαλούμενος μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες εβραϊκών μέσων ενημέρωσης που βασίζονται στις μαρτυρίες επιβατών του αεροπλάνου, φαίνεται ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών.

Η Γιασμίν Αμπού Κασίς, η κόρη της οποίας, η Μίριαμ, επέβαινε στο αεροπλάνο, δήλωσε στο Reuters ότι η κόρη της την ενημέρωσε ότι άκουσε κραυγές από το πιλοτήριο και ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι, ακινητοποίησε τον πιλότο στο έδαφος και υπήρχαν αίματα παντού.

First images from @flydubai flight: one of the passengers with blood on his shirt https://t.co/zfJ4UsDeaO pic.twitter.com/XDLzuz0DbE — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

Η πτήση της FZ1073 της Flydubai που αναχώρησε από το Ντουμπάι κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μέσω του ιορδανικού εναέριου χώρου, αφού εξέπεμψε γενικό σήμα κινδύνου. Αρκετά λεπτά αργότερα εξέπεμψε σήμα κινδύνου που υποδεικνύει πιθανή παράνομη παρέμβαση, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Timeline of flight #FZ1073 — all times UTC:



03:05 — Take off from Dubai International Airport

05:31 — Squawk changed to 7700

05:38 — Squawk changed to 7500

06:11 — Aircraft left Flightradar24 ground-based coverage

06:28 — Squawk 7700 received via satellite

06:58 — Last signal… pic.twitter.com/ChlUs4kRDU — Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026

Το Boeing 737 εξέπεμπε εκ νέου γενικό σήμα κινδύνου, προτού προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπως επεσήμανε ο ιστότοπος.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με αεροπειρατεία.

Η Flydubai δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει το συμβάν.

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν ένας από τους δύο πιλότους εξέπεμψε εκούσια το σήμα κινδύνου.

Ισραηλινός αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο Reuters ότι οι πιλότοι εξέπεμψαν τα σήματα κινδύνου, αφού πιάστηκαν στα χέρια.

🇮🇱🇦🇪✈️WATCH: Terrifying footage of the incident, recorded from a passenger window aboard the aircraft #flydubai .



– Yedioth Ahronot News.



:This incident happend because one pilot was Russian and another one is Ukrainian, both started fight in the cockpit, lol🥲🚨 https://t.co/SS9vuZEMXv pic.twitter.com/ZqyxjPreRW — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) September 30, 2026

Τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε διαβουλεύσεις σχετικά με την πτήση. Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, προέβη επίσης σε «αξιολόγηση της κατάστασης» με τον επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας και άλλους στρατιωτικούς αξιωματούχους, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Στο μεταξύ η Flydubai θα στείλει άλλο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ για να παραλάβει τους επιβάτες του Boeing 737 και να τους μεταφέρει στο Ισραήλ.