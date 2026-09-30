Οι ξηρασίες και οι πλημμύρες που προκαλεί ένα, όπως προμηνύεται, ασυνήθιστο φαινόμενο Ελ Νίνιο, απειλούν εκατομμύρια παιδιά και εφήβους στη Λατινική Αμερική, προειδοποιεί η UNICEF.

Το φυσικό αυτό φαινόμενο, που εκδηλώθηκε τον Ιούνιο, οδεύει να γίνει το εντονότερο που έχει καταγραφεί ποτέ και προστίθεται στην κλιματική αλλαγή, που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, ενισχύοντας τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η κορύφωσή του αναμένεται μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με έκθεση του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), που αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, 25,8 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι στη Λατινική Αμερική «αντιμετωπίζουν αυξανόμενους κινδύνους», λόγω της ξηρασίας ή των αυξημένων βροχοπτώσεων που συνδέονται με το Ελ Νίνιο.

«Οι συνέπειες του Ελ Νίνιο, ολοένα και πιο ορατές και σοβαρές, απειλούν να ωθήσουν κι άλλα παιδιά και εφήβους σε καταστάσεις στις οποίες θα είναι πιο ευάλωτοι και να βαθύνουν τις υπάρχουσες ανισότητες», τόνισε ο Ρομπέρτο Μπένες, ο διευθυντής της UNICEF για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, σε ανακοίνωσή του.

Σημειώνεται ότι οι συνέπειες του Ελ Νίνιο διαφέρουν ανάλογα με τις περιοχές της Λατινικής Αμερικής.

Στη Γουατεμάλα, στο Σαλβαδόρ, στην Ονδούρα και στη Νικαράγουα, η ξηρασία θα επηρεάσει την αγροτική παραγωγή, προκαλώντας διατροφική ανασφάλεια και έναν κίνδυνο υποσιτισμού στα παιδιά, τα οποία αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες στην πρόσβαση σε επαρκή διατροφή και σε πόσιμο νερό.

Σε άλλα μέρη αυξάνεται ο κίνδυνος να ξεσπάσουν πυρκαγιές, όπως σε ορισμένες περιοχές της Βολιβίας, της Κολομβίας, της Χιλής και της Βενεζουέλας, ενώ στη λεκάνη του Αμαζονίου, οι κοινότητες μπορεί να οδηγηθούν σε απομόνωση λόγω της πτώσης της στάθμης των ποταμών.

Στην Καραϊβική, το Ελ Νίνιο θα μπορούσε να «επιδεινώσει τις παρατεταμένες κρίσεις στην Κούβα και την Αϊτή», προσθέτει εξάλλου η UNICEF.

Παράλληλα, στην ακτή του Ειρηνικού του Μεξικού και της Νότιας Αμερικής, η αύξηση των βροχοπτώσεων θα προκαλέσει αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και ζημιών στα σχολεία και στις υποδομές υγείας, επισημαίνει η οργάνωση.

Μόνο μία «καταιγίδα σε μεγάλη κλίμακα μπορεί να προκαλέσει γενικευμένες καταστροφές και να ανατρέψει τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών και των οικογενειών τους», υπογράμμισε ο Μπένες.

Ο αξιωματούχος της UNICEF ζήτησε να ενισχυθεί η προετοιμασία, να προστατευθούν οι βασικές υπηρεσίες και να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

Επίσης, η UNICEF διευκρίνισε ότι ζήτησε να συγκεντρωθούν 53,8 εκατομμύρια δολάρια για την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που συνδέονται με το Ελ Νίνιο στη Λατινική Αμερική, αλλά ως τις 30 Ιουνίου είχε λάβει μόνο το μισό από αυτό το ποσό.