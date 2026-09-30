Ο 31χρονος Ιάπωνας μοναχός Σογκάκου Ταγκούτσι ξεκίνησε μια περίοδο 12 ετών απόλυτης απομόνωσης στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα απαιτητικής βουδιστικής εκπαίδευσης.

Ο βουδιστής μοναχός θα παραμείνει κλεισμένος στο μαυσωλείο του ναού Ενριάκουτζι, στο όρος Χιέι, βορειοανατολικά της αρχαίας πρωτεύουσας της Ιαπωνίας, Κιότο. Ο επικεφαλής μοναχός του ναού Νανζάμπο δεν θα έχει καμία επαφή με άλλους ανθρώπους και δεν θα γνωρίζει τίποτα για τον έξω κόσμο μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2038.

Η 12ετής εκπαίδευση για να γίνει «τζισίν»

Ο Σογκάκου Ταγκούτσι υποβάλλεται στη συγκεκριμένη αυστηρή διαδικασία προκειμένου να γίνει «τζισίν», ένας όρος που σημαίνει «αληθινός φύλακας». Πρόκειται για έναν μοναχό αφιερωμένο στη φροντίδα του τάφου του Σάιτσο, ιδρυτή του βουδισμού Τεντάι.

Η απομόνωση δεν είναι η μοναδική δοκιμασία. Ο μοναχός πρέπει να ακολουθεί μια αυστηρή καθημερινή ρουτίνα, η οποία ξεκινά πριν από την αυγή. Κάθε μέρα πρέπει να σηκώνεται νωρίς, να προετοιμάζει και να μαγειρεύει τα γεύματα που στη συνέχεια προσφέρονται μπροστά στον τάφο.

Παράλληλα, περνά αρκετές ώρες καθημερινά απαγγέλλοντας σούτρες, ενώ πρέπει να κάνει 3.000 γονυκλισίες προς τον Βούδα κάθε μέρα, ψάλλοντας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ως αποτέλεσμα, κοιμάται μόνο λίγες ώρες κάθε βράδυ. Η εξάντληση αυτή θεωρείται από τους πιστούς ότι μπορεί να οδηγήσει σε ένα έντονο όραμα του Βούδα.

Καθαριότητα και σωματική εργασία στο όρος Χιέι

Ανάμεσα στα θρησκευτικά του καθήκοντα, ο Σογκάκου Ταγκούτσι είναι επίσης υπεύθυνος για την καθαριότητα του μαυσωλείου. Ακόμη και ένα πεσμένο φύλλο δεν επιτρέπεται να διαταράξει τους κήπους.

Η σωματική εργασία αποτελεί σημαντικό μέρος της πολυετούς εκπαίδευσης και θεωρείται μορφή διαλογισμού Ζεν. Οι δυσκολίες γίνονται ακόμη μεγαλύτερες εξαιτίας των ακραίων συνθηκών παγετού που επικρατούν κάθε χειμώνα στο όρος Χιέι.

Η εκπαίδευση είναι τόσο επίπονη, ώστε αρκετοί μοναχοί έχουν πεθάνει από ασθένειες πριν καταφέρουν να ολοκληρώσουν την 12ετή δοκιμασία.

Ο Ταγκούτσι είναι μόλις ο 118ος «τζισίν» από το 1699, όταν άρχισαν να τηρούνται αρχεία και μόλις ο όγδοος άνδρας που υποβάλλεται στη συγκεκριμένη εκπαίδευση τα τελευταία 80 χρόνια.

«Ξεχειλίζω από χαρά»

Λίγο πριν εισέλθει στο συγκρότημα του μαυσωλείου, ο Σογκάκου Ταγκούτσι μίλησε για την επιθυμία του να ακολουθήσει τις διδασκαλίες του Σάιτσο.

«Η επιθυμία μου να ζήσω σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Σάιτσο έχει μεγαλώσει μέσα στην καρδιά μου και έχω ακολουθήσει τον δρόμο του μοναχού έχοντας αυτό ως στόχο», δήλωσε.

«Ξεχειλίζω από χαρά που στέκομαι στη γραμμή εκκίνησής του», συμπλήρωσε.

Η άλλη ακραία δοκιμασία των μοναχών στο όρος Χιέι

Το όρος Χιέι είναι επίσης η έδρα της πρακτικής «καιχογκιό», κατά την οποία οι μοναχοί περπατούν γύρω από το βουνό για 1.000 ημέρες σε διάστημα επτά ετών.

Τα πρώτα τρία χρόνια ξεκινούν με περπάτημα περίπου 19 μιλίων (30,6 χιλιομέτρων) κάθε ημέρα για 100 ημέρες. Κατά το έβδομο έτος, η απόσταση αυξάνεται στα 52 μίλια (83,7 χιλιόμετρα) την ημέρα για 100 ημέρες.

Το πέμπτο έτος θεωρείται η πιο δύσκολη φάση. Οι μοναχοί πρέπει να περπατούν 19 μίλια την ημέρα για 200 ημέρες, προτού ολοκληρώσουν το «ντόιρι» — μια περίοδο εννέα ημερών κατά την οποία δεν επιτρέπεται να φάνε, να πιουν νερό, να κοιμηθούν ή ακόμη και να ξαπλώσουν.