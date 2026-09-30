Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σήμερα σε πτήση της Flydubai που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. «Ακούσαμε κραυγές μέσα στο αεροπλάνο. Στη συνέχεια άνοιξαν το πιλοτήριο και είδαμε αίματα και κάποιος είχε μαχαιρώσει τον πιλότο με έναν σουγιά», ανέφερε μια γυναίκα που βρισκόταν στο αεροσκάφος, μέσω μηνύματος, στο ισραηλινό Κανάλι 12.

Παρότι μέχρι στιγμής υπάρχουν ελάχιστες επίσημες πληροφορίες, εκτιμάται ότι σημειώθηκε βίαιο επεισόδιο μεταξύ των δύο πιλότων.

Η γυναίκα ανέφερε ότι Ισραηλινοί επιβάτες βοήθησαν το πλήρωμα να ακινητοποιήσει τον δράστη. «Προσευχηθήκαμε», είπε, αναφερόμενη. «Υπήρχαν στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγαίναμε ζωντανοί από εκεί».

Μια άλλη γυναίκα, η οποία συστήθηκε ως Νόαμ, δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το τηλεοπτικό δίκτυο, σύμφωνα με τους Times of Israel: «Άρχισαν κραυγές μέσα στο αεροπλάνο… από επιβάτες που κατάλαβαν τι συνέβαινε. Καταλαβαίνουμε ότι ένας από τους πιλότους μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, και έχασαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Άρχισε να βουτά γρήγορα. Ήταν πολύ τρομακτικό».

Τι συνέβη με την πτήση FZ1073 της Flydubai

Timeline of flight #FZ1073 — all times UTC:



03:05 — Take off from Dubai International Airport

05:31 — Squawk changed to 7700

05:38 — Squawk changed to 7500

06:11 — Aircraft left Flightradar24 ground-based coverage

06:28 — Squawk 7700 received via satellite

06:58 — Last signal… pic.twitter.com/ChlUs4kRDU — Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026

Η πτήση αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ και χρειάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου λόγω ενός καβγά μεταξύ των πιλότων και όχι λόγω αεροπειρατείας, όπως δήλωσε σήμερα Ισραηλινός αξιωματούχος.

Η πτήση της FZ1073 της Flydubai, που απογειώθηκε από το Ντουμπάι, κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μέσω του ιορδανικού εναέριου χώρου, αφού εξέπεμψε γενικό σήμα κινδύνου. Αρκετά λεπτά αργότερα εξέπεμψε σήμα κινδύνου που υποδεικνύει πιθανή παράνομη παρέμβαση, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

#FZ1073 from Dubai to Tel Aviv squawking 7700 en route to Tel Aviv.https://t.co/BI5p7bTPrw pic.twitter.com/7fUP8XwwP3 — Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026

Το Boeing 737 εξέπεμπε εκ νέου γενικό σήμα κινδύνου, προτού προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, επεσήμανε ο ιστότοπος.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με αεροπειρατεία.

Η Flydubai δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει το συμβάν.

Ισραηλινός αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο Reuters ότι οι πιλότοι εξέπεμψαν τα σήματα κινδύνου αφού πιάστηκαν στα χέρια.

Τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε διαβουλεύσεις σχετικά με την πτήση. Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, προέβη επίσης σε «αξιολόγηση της κατάστασης» με τον επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας και άλλους στρατιωτικούς αξιωματούχους, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.