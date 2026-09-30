Ο Άντι Μπέρναμ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι αποτελεί μία από τις επιλογές που θα μπορούσε να εξετάσει η κυβέρνηση για τον επανακαθορισμό της μακροπρόθεσμης σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη.

Μιλώντας στο BBC Breakfast, ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η σημερινή συμφωνία για το Brexit έχει προκαλέσει «περισσότερο κακό παρά καλό» και τόνισε ότι θέλει να εξετάσει «τι είναι εφικτό» προκειμένου να αποκατασταθούν οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Μπέρναμ θέλει στενότερες σχέσεις με την ΕΕ

Οι δηλώσεις του Άντι Μπέρναμ έρχονται μετά τη δέσμευσή του, κατά την ομιλία του στο συνέδριο των Εργατικών την Τρίτη, να εξετάσει το ενδεχόμενο στενότερων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύνοδο κορυφής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σημαντικό σημείο αντιπαράθεσης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, καθώς οι Συντηρητικοί τον κατηγορούν ότι επιχειρεί να «ανοίξει ξανά παλιές πληγές, επαναφέροντας τις μάχες των χρόνων του Brexit».

Οι άλλες προτάσεις που παρουσίασε στο συνέδριο των Εργατικών

Στην πρώτη ομιλία του ως πρωθυπουργός στο συνέδριο των Εργατικών, την Τρίτη, ο Μπέρναμ παρουσίασε και μια σειρά άλλων πολιτικών προτάσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας εθνικής υπηρεσίας φροντίδας, η οποία θα χρηματοδοτηθεί μέσω αλλαγών στον τριπλό μηχανισμό προστασίας των συντάξεων από το 2030.

Παράλληλα, παρουσίασε σχέδιο για την ενσωμάτωση της εκλογικής μεταρρύθμισης στο επόμενο εκλογικό πρόγραμμα των Εργατικών.

Προειδοποίηση για νέα ενεργειακή κρίση

Ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε επίσης στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 ότι δεν θεωρεί «υπερβολή» να ειπωθεί πως το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει άλλη μία ενεργειακή κρίση αυτόν τον χειμώνα.

Όπως ανέφερε, «κάνει ό,τι μπορεί» προκειμένου να συμβάλει στη μείωση του κόστους των λογαριασμών ενέργειας.