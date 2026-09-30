Ένοχος για τη δολοφονία της συζύγου του κρίθηκε ο 40χρονος Κέιλεμπ Φλιν, πρώην πάστορας μουσικής από το Οχάιο, ο οποίος είχε εμφανιστεί το 2013 στον 12ο κύκλο του τηλεοπτικού διαγωνισμού «American Idol».

Ο Φλιν πυροβόλησε θανάσιμα την 37χρονη σύζυγό του, Άσλεϊ Φλιν, δύο φορές στο πίσω μέρος του κεφαλιού ενώ εκείνη κοιμόταν στο σπίτι τους στο Οχάιο, στις 16 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την υπόθεση της κατηγορούσας αρχής, προσπάθησε να υποστηρίξει ότι τη γυναίκα είχαν πυροβολήσει εισβολείς.

Ο Φλιν ξέσπασε σε κλάματα μέσα στο δικαστήριο όταν οι ένορκοι ανακοίνωσαν την ετυμηγορία τους, έπειτα από λιγότερες από τρεις ώρες διαβούλευσης. Κρίθηκε επίσης ένοχος και για τις άλλες οκτώ κατηγορίες που αντιμετώπιζε, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία υπό επιβαρυντικές περιστάσεις και παραποίηση στοιχείων. Αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Τα στοιχεία της υπόθεσης και τα μηνύματα με την ερωμένη του

Οι αγορεύσεις ολοκληρώθηκαν την Τρίτη, έπειτα από οκτώ ημέρες καταθέσεων στη δίκη. Μεταξύ των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο ήταν και ένα τραγούδι, το οποίο οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Φλιν έγραψε και αφιέρωσε στη γυναίκα με την οποία διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, η κατηγορούσα αρχή παρουσίασε στοιχεία όπως βίντεο από τις κάμερες σώματος αστυνομικών, καθώς και δραστηριότητα από το iPhone και το Apple Watch του Φλιν γύρω από την ώρα της δολοφονίας. Το έγκλημα σημειώθηκε στο Τιπ Σίτι, προάστιο του Ντέιτον.

Οι εισαγγελείς κάλεσαν επίσης δεκάδες μάρτυρες, μεταξύ των οποίων την πρώην ερωμένη του Φλιν, Άλιγκα Μπότνερ, την οποία είχε γνωρίσει όταν εκείνη έκανε πρακτική άσκηση στην εκκλησία όπου εργαζόταν. Στο δικαστήριο διαβάστηκαν ορισμένα από τα περίπου 100.000 μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι δύο τους.

Η υπεράσπιση δεν κάλεσε κανέναν μάρτυρα. Σε ένα από τα μηνύματα που είχε στείλει στην 24χρονη Μπότνερ τον Αύγουστο του 2025, ο Φλιν έγραψε ότι είχε μείνει ξύπνιος μέχρι τις 4 τα ξημερώματα κλαίγοντας και σκεπτόμενος τρόπους να σκοτώσει τη σύζυγό του χωρίς να καταλήξει στη φυλακή. Σε άλλο μήνυμα έγραψε ότι ήθελε απλώς να είναι νεκρή και να έχει φύγει.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η Μπότνερ δήλωσε ότι πλέον μισεί τον Φλιν, επειδή πιστεύει ότι εκείνος δολοφόνησε τη σύζυγό του.

Οι αντιφάσεις για τη νύχτα της δολοφονίας

Κατά την τελική αγόρευση της Τρίτης, ο εισαγγελέας Πολ Γουότκινς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα μηνύματα που αντάλλασσε ο Φλιν με την Μπότνερ, υποστηρίζοντας ότι αποδείκνυαν το «μίσος» του κατηγορουμένου για τη σύζυγό του, όπως αναφέρει το BBC.

Ο Γουότκινς υποστήριξε ότι ο Φλιν φοβόταν πως σε περίπτωση διαζυγίου θα έχανε την επιμέλεια των δύο κόρων του, τη δουλειά του στην οικογενειακή επιχείρηση της συζύγου του, καθώς και τη θέση του στην εκκλησία.

Ο Φλιν εμφανίστηκε αρκετές φορές συναισθηματικά φορτισμένος στο δικαστήριο, σκουπίζοντας τα δάκρυά του και φυσώντας τη μύτη του.

Ο εισαγγελέας αναφέρθηκε επίσης στα όσα είπε ο Φλιν στους αστυνομικούς όταν έφτασαν στο οικογενειακό σπίτι τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την κατάθεση, ο Φλιν είπε ότι βρισκόταν στο δωμάτιο των κοριτσιών του όταν άκουσε πυροβολισμούς.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, βρήκε τη 37χρονη σύζυγό του νεκρή στην κρεβατοκάμαρα, αφού προηγουμένως είχε παρατηρήσει ότι η πλαϊνή πόρτα του γκαράζ ήταν ανοιχτή. Ο Γουότκινς υποστήριξε ότι αργότερα ο Φλιν είπε στους ερευνητές πως δεν είχε πάει στο γκαράζ, γεγονός που, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ερχόταν σε αντίθεση με την αρχική του δήλωση.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης, Πάτρικ Μάλιγκαν, υποστήριξε από την πλευρά του ότι δεν υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία που να συνδέουν τον πελάτη του με τη δολοφονία. Όπως είπε, η σύνδεση «μερικών χωρίς νόημα στοιχείων» δεν λύνει την υπόθεση.

Ο Μάλιγκαν τόνισε ότι το ζήτημα δεν ήταν αν ο Φλιν ήταν καλός σύζυγος της Άσλεϊ Φλιν, η οποία εργαζόταν ως δασκάλα και προπονήτρια βόλεϊ, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία για την απιστία του δεν αποτελούσαν από μόνα τους στοιχεία δολοφονίας.

Αναφερόμενος στην κατηγορία της παραποίησης στοιχείων, ο δικηγόρος διερωτήθηκε αν οι Αρχές κατηγόρησαν τον Φλιν επειδή δεν μπορούσαν να βρουν το όπλο.

Το όπλο που εξαφανίστηκε και το τραγούδι που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο

Το όπλο του Φλιν, το οποίο φυλασσόταν στην κεντρική κονσόλα του φορτηγού του, αγνοείται από τότε που οι ερευνητές έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος και βρήκαν την κεντρική κονσόλα ανοιχτή.

Νωρίτερα στη δίκη, η Μπότνερ είχε καταθέσει για δύο ημέρες ως μάρτυρας, μιλώντας για τη σχέση της με τον Φλιν, η οποία διήρκεσε σχεδόν 18 μήνες. Εκτός από την ανάγνωση μέρους των μηνυμάτων τους, εξήγησε στο δικαστήριο τους στίχους ενός τραγουδιού που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, αναλύοντάς τους στίχο προς στίχο.

Βίντεο με τις αντιδράσεις των ενόρκων στο τραγούδι, στις οποίες φαινόταν ακόμη και να γελούν, έγιναν viral.

Οι εισαγγελείς κάλεσαν επίσης ως μάρτυρα τον Τζόζεφ Βίλχελμ, ειδικό πράκτορα του Γραφείου Ερευνών του Οχάιο. Ο ίδιος κατέθεσε ότι πριν από τον θάνατο της Άσλεϊ Φλιν είχαν απεγκατασταθεί πολλές εφαρμογές από το κινητό του Φλιν, μεταξύ των οποίων το Instagram και μία εφαρμογή δημιουργίας μουσικής με τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Βίλχελμ ανέφερε ότι η εφαρμογή δημιουργίας μουσικής «σχετιζόταν με τη σχέση του με την Άλιγκα Μπότνερ».

Η εμφάνιση του Φλιν στο American Idol

Ο Κέιλεμπ Φλιν είχε εμφανιστεί το 2013 στον 12ο κύκλο του «American Idol», όπου τραγούδησε μπροστά στους κριτές Μαράια Κάρεϊ, Νίκι Μινάζ και Ράντι Τζάκσον.

Ο Φλιν συμμετείχε στις τηλεοπτικά μεταδιδόμενες οντισιόν και έλαβε το λεγόμενο «χρυσό εισιτήριο» για να ταξιδέψει στο Χόλιγουντ. Ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ στην κύρια διαγωνιστική φάση του προγράμματος.

Σε βίντεο που προβλήθηκαν στην εκπομπή, είχε δηλώσει ότι η μουσική ήταν όλη του η ζωή, ότι αυτό ήταν που ζούσε για να κάνει και ότι αγαπούσε να τραγουδά, εξηγώντας πως γι’ αυτό είχε περάσει από οντισιόν.

Ο ίδιος είχε προσθέσει τότε ότι ίσως και η σύζυγός του τον είχε «σπρώξει» λίγο να συμμετάσχει.