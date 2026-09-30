Ένας από τους πέντε άνδρες που συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής κοντά στη βάση της RAF Φέρφορντ είχε καλέσει ο ίδιος την αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, λίγη ώρα προτού μια αγρότισσα της περιοχής τηλεφωνήσει στις Αρχές για να καταγγείλει ότι είδε άνδρες με μπαλακλάβες.

Ο ύποπτος κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 999 στις 00:45, ενώ η αγρότισσα τηλεφώνησε σχεδόν μία ώρα αργότερα, αφού επέστρεψε στο σπίτι της και διαπίστωσε ότι ο δρόμος ήταν αποκλεισμένος και ότι υπήρχε «μια μεγάλη ομάδα ανδρών με κουκούλες και μάσκες». Οι πέντε άνδρες συνελήφθησαν αρχικά ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και στη συνέχεια για αδικήματα τρομοκρατίας, μετά τον εντοπισμό τριών βαν, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη επιχείρηση ασφαλείας γύρω από τη βάση στο Γκλόστερσιρ, την οποία χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός.

Η καταγγελία της αγρότισσας και η επιχείρηση ασφαλείας

Η αστυνομία ενημερώθηκε για «τρία ύποπτα οχήματα» στο Γουέλφορντ, ένα χωριό που βρίσκεται ακριβώς ανατολικά της βάσης, από την αγρότισσα. Η ίδια δήλωσε στο BBC ότι ήταν «καθαρή τύχη» το γεγονός ότι τα εντόπισε, καθώς όταν έφτασε στο σπίτι της βρήκε τον δρόμο κλειστό και μια μεγάλη ομάδα ανδρών με καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

«Πιστεύω ότι το τηλεφώνημά μου στο 999 ματαίωσε όποια σχέδια είχαν», ανέφερε.

Σύμφωνα με τη νεότερη εξέλιξη, που μετέδωσαν αρχικά οι «Τimes», ο ένας από τους υπόπτους είχε καλέσει την αστυνομία σχεδόν μία ώρα πριν η τοπική αγρότισσα σημάνει επίσης συναγερμό. Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο ομάδα πυροτεχνουργών και αποκλείστηκε η περιοχή σε ακτίνα 400 μέτρων.

Ωστόσο, ο βοηθός επίτροπος, Λόρενς Τέιλορ, επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας, δήλωσε την Τρίτη στους δημοσιογράφους ότι η αστυνομική κινητοποίηση εκείνο το πρωί προκλήθηκε από «ένα εύρος πληροφοριών».

Οι αστυνομικοί αναμένεται να απομακρύνουν πλήρως τα οδοφράγματα γύρω από τη βάση την Τετάρτη, ενώ οι κάτοικοι των 85 κατοικιών που εκκενώθηκαν την Κυριακή έχουν ήδη λάβει άδεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Οι πέντε άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση

Οι πέντε άνδρες είναι όλοι Βρετανοί υπήκοοι, ηλικίας από 23 έως 25 ετών. Τέσσερις από αυτούς κατοικούν στο Γουέστμινστερ και ένας στο Κάμντεν, ενώ οι έρευνες στις κατοικίες τους έχουν πλέον ολοκληρωθεί.

Η αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «ανακριτική», η οποία ήταν «βασισμένη στην εμπειρία και τη στρατηγική». Ο Λόρενς Τέιλορ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η εγγύηση συνοδεύεται από «αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με τις μετακινήσεις τους και την επικοινωνία τους με άλλα άτομα», καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

«Η ασφάλεια του κοινού βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της λήψης των ανακριτικών μας αποφάσεων και αυτό συνέβη οπωσδήποτε και χθες», είπε την Τρίτη.

«Κατανοώ γιατί αυτή η εξέλιξη προκάλεσε έκπληξη σε ορισμένους, αλλά θα ήθελα να επαναλάβω ότι πρόκειται για μια ανακριτική απόφαση, η οποία βασίζεται στην εμπειρία και τη στρατηγική», τόνισε.

Κατά τις έρευνες στα βαν εντοπίστηκε ποσότητα βενζίνης, όμως δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Έρευνα για πιθανή εμπλοκή ξένου κράτους

Η βάση της RAF στο Φέρφορντ χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ως προωθημένη επιχειρησιακή βάση. Τους τελευταίους μήνες, αμερικανικά βομβαρδιστικά έχουν απογειωθεί από εκεί με προορισμό τη Μέση Ανατολή, μετά την έγκριση από τη Βρετανία αμερικανικού αιτήματος για τη χρήση της βάσης σε αμυντικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη σε δημοσιογράφους ότι ήταν «απογοητευμένος» από την απόφαση να αφεθούν οι πέντε άνδρες ελεύθεροι με εγγύηση.

Ο Λόρενς Τέιλορ έχει δηλώσει ότι οι αστυνομικοί εξετάζουν «πολλαπλές κατευθύνσεις έρευνας», μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να εμπλέκονται διαμεσολαβητές ή άτομα που ενεργούσαν εν γνώσει ή εν αγνοία τους για λογαριασμό ξένου κράτους.

Σε ενημέρωση που έκανε την Τρίτη, πρόσθεσε ότι το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους, με την ανησυχία αυτή να έχει «ενταθεί από τα διεθνή σχόλια που βλέπουμε», κάνοντας μια φαινομενική αναφορά σε δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, προήδρευσε τη Δευτέρα το απόγευμα σε συνεδρίαση της επιτροπής Κόμπρα και κάλεσε τον κόσμο «να μην κάνει εικασίες, ενώ οι Αρχές εξακριβώνουν όλα τα γεγονότα».

Τον Ιούλιο, το Ιράν είχε δηλώσει ότι «κάθε βάση που χρησιμοποιείται για επίθεση εναντίον ιρανικού εδάφους αποτελεί νόμιμο στόχο για τις δυνάμεις μας».

Ωστόσο, η ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο έχει δηλώσει ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά και καταδικάζει έντονα» τις «αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες» που συνδέουν το Ιράν με το τελευταίο περιστατικό.