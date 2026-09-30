Αποκλείστηκε τελικά το ενδεχόμενο αεροπειρατείας μετά τον συναγερμό που σήμανε σε ένα εμπορικό αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος εξέπεμψε νωρίτερα σήμα έκτακτης ανάγκης, κάνοντας αναστροφή πάνω από τη Σαουδική Αραβία.

#FZ1073 from Dubai to Tel Aviv squawking 7700 en route to Tel Aviv.https://t.co/BI5p7bTPrw pic.twitter.com/7fUP8XwwP3 — Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026

Η πτήση της flydubai αρχικά εξέπεμψε τον κωδικό «7700», έναν διεθνή κωδικό σήματος έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων. Λίγο αργότερα εξέπεμψε τον κωδικό «7500», ο οποίος σημαίνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση.

#FZ1073 squawked 7700 (general emergency), but changed to 7500 (unlawful interference) a short time later. The aircraft then switched back to 7700. We have NO CONFIRMATION of the nature of the situation on board at this time. On approach to Tabuk now. https://t.co/BI5p7bThBY pic.twitter.com/LubP9SL56K — Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026

Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν προς την κατεύθυνση του αεροσκάφους. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας πραγματοποίησαν έκτακτες διαβουλεύσεις.

Η πτήση της flydubai προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ (Tabuk) στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Το περιστατικό που οδήγησε το αεροσκάφος να εκπέμψει σήμα έκτακτης ανάγκης φαίνεται ότι προκλήθηκε από διαπληκτισμό μεταξύ των πιλότων κατά τη διάρκεια της πτήσης, όπως ανέφεραν ισραηλινές πηγές ασφαλείας.

Ο στρατός αναφέρει ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, πραγματοποίησε αξιολόγηση της κατάστασης μαζί με ανώτατους αξιωματικούς, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υποπτέραρχος Όμερ Τίσλερ, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, υποστράτηγος Ιτζίκ Κοέν, και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών, υποστράτηγος Σλόμι Μπίντερ.

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