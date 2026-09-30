Σάλο έχει προκαλέσει στην Καλιφόρνια η σύλληψη ενός άνδρα, που καταγράφηκε σε live μετάδοση στο Twitch να θωπεύει γνωστή influencer.

Όλα έγιναν στις 23 Σεπτεμβρίου κι ενώ η Γιοάτζι Κάστρο πόζαρε για φωτογραφίες με τις φίλες της, μπροστά από το κάστρο της Ωραίας Κοιμωμένης στη Disneyland.

Στο επίμαχο βίντεο, φαίνεται ο άνδρας να περπατά προς το κάστρο, με το χέρι του να… χάνεται από το πλάνο, όταν περνά δίπλα και πίσω από την influencer.

Η Κάστρο γυρίζει το κεφάλι της, πλησιάζει τον άνδρα και τον κατηγορεί ότι την άγγιξε. «Κατά λάθος μόλις…» είπε αυτός, πριν εκείνη τον διακόψει -εμφανώς εκνευρισμένη- για να του πει «φίλε, όχι, μόλις μου έπιασες τον κ…ο». «Τι είναι αυτά που μου λες;» επέμεινε ο άνδρας ενώ απομακρυνόταν.

Δείτε το βίντεο που κατέγραψε η κάμερα:

A man was arrested on suspicion of misdemeanor sexual battery after Mexican influencer Yoatzi Castro accused him of sexual harassment at Disneyland. The incident was captured on a livestream. https://t.co/rV2msydCoT pic.twitter.com/bRgX4J4L4a — California Post (@californiapost) September 26, 2026

Η υπόθεση, όμως, είχε και συνέχεια, καθώς σύμφωνα με την Κάστρο, επικοινώνησε λίγη ώρα μετά μαζί της η ασφάλεια της Disneyland για να την ενημερώσει ότι ο άνδρας είχε εντοπιστεί και συλληφθεί.

«Στη συνέχεια, τους είπα ότι ναι, ήθελα να ασκηθούν κατηγορίες», τόνισε σε βίντεο που ακολούθησε και πρόσθεσε:

«Απλώς ένιωσα ότι παραβιάστηκαν απίστευτα τα όριά μου. Αν δεν γινόταν η ζωντανή μετάδοση, νιώθω ότι δεν θα είχαμε καμία απόδειξη. Ευτυχώς όμως, επειδή κάναμε livestream, είχαμε το βίντεο».

Τελικά, ο φερόμενος ως δράστης τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτος για σεξουαλική κακοποίηση, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στους Los Angeles Times. Σύμφωνα με τον ίδιο, τελικά σχηματίστηκε δικογραφία και ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος το ίδιο βράδυ.