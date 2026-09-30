Η διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τρίτη κυρώσεις σε βάρος περίπου είκοσι φερόμενων ως μελών του καρτέλ Σιναλόα, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως αρχηγού της, καθώς και σε περίπου τριάντα οντότητες και σε μεξικανούς δημόσιους λειτουργούς που υπάρχουν υποψίες ότι ενέχονται σε υποθέσεις διαφθοράς συνδεόμενες με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Το καρτέλ Σιναλόα είχε χαρακτηριστεί «ναρκοτρομοκρατική οργάνωση» από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήδη τον Φεβρουάριο του 2025.

Ηγέτης της συμμορίας το τρέχον διάστημα, κατά την Ουάσιγκτον, είναι ο Ισμαέλ Σαμπάδα Σικάιρος, ή «Μαγίτο Φλάκο» (σ.σ. «ο αδύνατος μικρός Μάγιο») που ασκεί την εξουσία του μέσω «κυκλώματος αρχηγών πυρήνων με έδρα την Τιχουάνα και τη Μεξικάλι, παραγόντων που τον διευκολύνουν οικονομικά και διεφθαρμένων μεξικανών αξιωματούχων», σημειώνει δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι κυρώσεις εκτός των άλλων αναδεικνύουν «τη διαβρωτική εμβέλεια των καρτέλ μέσα στον μεξικανικό κρατικό μηχανισμό, ιδιαίτερα στην Μπάχα Καλιφόρνια, όπου συνεργάτες του πρώην συζύγου της κυβερνήτριας, πρώην διευθυντής της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας στη Μεξικάλι και άλλοι πολιτικοί παράγοντες δέχτηκαν δωροδοκίες για να προστατεύσουν τη δράση του καρτέλ Σιναλόα έναντι των υπηρεσιών επιβολής του νόμου».

Ανάμεσα στις οντότητες που μπαίνουν στο στόχαστρο των κυρώσεων είναι ανταλλακτήρια συναλλάγματος, εταιρείες μεταφορών και πολλές άλλες τοπικές εταιρείες.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι η σύλληψη του Ισμαέλ Σαμπάδα «Ελ Μάγιο» (σ.σ. το προσωνύμιο είναι υποκοριστικό του μικρού του ονόματος στα ισπανικά), του πατέρα του «Μαγίτο», πυροδότησε πόλεμο ανάμεσα στις φατρίες της συμμορίας, τους Μάγιος και τους Τσαπίτος, εξαιτίας του οποίου καταγράφτηκαν εκατοντάδες δολοφονίες κι εξαφανίσεις στη Σιναλόα και σε άλλες μεξικανικές πολιτείες.

Η συμπερίληψη σε κατάλογο κυρώσεων των ΗΠΑ σημαίνει ότι τα πρόσωπα ή οι εταιρείες στο στόχαστρο δεν μπορούν να έχουν πόρους στην αμερικανική δικαιοδοσία, ούτε πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές υπηρεσίες στη χώρα, μεταξύ άλλων