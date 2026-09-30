Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε μια φοιτήτρια του πανεπιστημίου της Τζόρτζια, η οποία έπεσε από παράθυρο διαμερίσματος στον όγδοο όροφο, αλλά κατάφερε να επιβιώσει.

Όπως αναφέρει η New York Post, η 21χρονη Κρίστιν Σάρτζεντ βρισκόταν σε πάρτι στην πόλη Αθήνα της Τζόρτζια όταν, σύμφωνα με τις αρχές, χόρευε πάνω σε καναπέ που ήταν τοποθετημένος κοντά σε ανοιχτό παράθυρο και έπεσε στο κενό.

Η στιγμή της πτώσης και η μάχη για την ανάρρωση

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30 το βράδυ του Σαββάτου, μετά τη νίκη της ομάδας του Πανεπιστημίου Τζόρτζια στο αμερικανικό ποδόσφαιρο. Η νεαρή φοιτήτρια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται στην εντατική με πολλαπλά κατάγματα, ωστόσο οι γιατροί εκτιμούν ότι η κατάστασή της εξελίσσεται θετικά.

Ο πατέρας της, Ρίτσαρντ Σάρτζεντ, δήλωσε πως η κόρη του μίλησε με φίλους της μετά το ατύχημα και τους είπε: «Είμαι ζωντανή, δεν μπορώ να το πιστέψω». Όπως ανέφερε, η οικογένεια αισθάνεται ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι η 21χρονη κατάφερε να επιβιώσει.

Οι έρευνες των αρχών για το ατύχημα

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, η φοιτήτρια έπεσε από το παράθυρο του κτιρίου «The Rambler» στην οδό West Broad Street και προσγειώθηκε στον χώρο της πισίνας. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ανέφεραν ότι η πτώση φαίνεται να προκλήθηκε από ατύχημα. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την πτώση της φαίνεται πως χτύπησε σε μεταλλικό παγκάκι, ενώ εξετάζεται και η πληροφορία ότι μια ξαπλώστρα ενδέχεται να ανέκοψε μέρος της πτώσης της πριν φτάσει στο έδαφος.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ένα έπιπλο ενδέχεται να ανέκοψε μέρος της πτώσης πριν η νεαρή χτυπήσει στο έδαφος. Η διαχείριση του κτιρίου υπογράμμισε πως συνεργάζεται με τις έρευνες και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στη φοιτήτρια.