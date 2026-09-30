Μπορεί ο Κομάντο να είναι μικροσκοπικός, αλλά η Εθνική Φρουρά του Μεξικού τον προορίζει για μεγάλο ρόλο.

Ο Κομάντο, το τσιουάουα βάρους περίπου 7 κιλών, με μικροσκοπικά γυαλιά ηλίου, ειδικά φτιαγμένο γιλέκο μάχης παραλλαγής, ακόμη και κράνος με κάμερα προσαρμοσμένη σε αυτό, είναι αναμφίβολα ο πιο ασυνήθιστος νεοσύλλεκτος της δύναμης.

🇲🇽 Mexico’s National Guard just introduced its newest recruit: a 15-pound chihuahua named Comando.



He’s got tactical goggles, a custom vest, a helmet, a head-mounted camera, and apparently absolutely no awareness that every other dog in the unit could bench-press him.



Comando… pic.twitter.com/BC1UK4ZFlb — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 30, 2026

Σύμφωνα με αξιωματικούς, το κουτάβι 13 μηνών δεν θα αναλάβει απλά ρόλο τόνωσης του ηθικού: εκπαιδεύεται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

🐾 'Comando', el chihuahua que se ha unido a la Guardia Nacional. Es un perrito chihuahua que fue adoptado; llegó a las instalaciones cuando buscaba una familia



Con 13 meses de edad, este chihuahua entrena junto a otros perros. La institución cuenta con 350 perros, en su mayoría… pic.twitter.com/LobCzZXuKa — EL PAÍS México (@elpaismexico) September 30, 2026

Ο σκύλος, με ύψος 21 εκατοστών, δεν έχει την παραμικρή ομοιότητα με τα πολύ πιο μεγαλόσωμα και δυνατά σκυλιά που κατά κανόνα εκπαιδεύονται για να δρουν μαζί με μονάδες του στρατού ή της αστυνομίας στο Μεξικό και αλλού.

Κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στην πρωτεύουσα, την περασμένη εβδομάδα, ο σκύλος-μινιατούρα δυσκολευόταν να ανέβει σκαλιά ή να υπερπηδήσει εμπόδια υπό το βλέμμα του Ρόκο, πλήρως εκπαιδευμένου, πολύ πιο μεγαλόσωμου σκύλου.

Η υπολοχαγός, Ντέμπορα Ερνάντες, θα πει πως ο Κομάντο σπάει δύο στερεότυπα: το πρώτο είναι πως μόνο μεγαλόσωμα σκυλιά μπορούν να υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά και το δεύτερο πως ένα σώμα στρατιωτικού τύπου δεν μπορεί να οικοδομήσει πιο θερμή σχέση με τον πολίτη. Απλά και μόνο η παρουσία του μικρού σκύλου, εξηγεί, θυμίζει στον κόσμο ότι «κάτω από τη στολή, παραμένουμε άνθρωποι».

Η Εθνική Φρουρά, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στρατολόγησε τον Κομάντο πριν από περίπου έξι μήνες, -πού αλλού- στην Τσιουάουα, από όπου έλκει το όνομά της η ράτσα αυτή σκυλιών, διότι οι ηλικιωμένοι που συντρόφευε δεν μπορούσαν πια να τον φροντίζουν όπως ήθελαν.

Ο νεοσύλλεκτος κάνει πλέον εμφανίσεις σε δημόσιες τελετές, σχολικές εκδηλώσεις και προγράμματα επαφής με κοινότητες.

Αν μη τι άλλο, ξεχωρίζει στην διόλου ευκαταφρόνητη μεγέθους μονάδα των σκυλιών της Εθνικής Φρουράς, που μετρά κάπου 350 μέλη: τα περισσότερα είναι γερμανικοί ποιμενικοί και λαμπραντόρ.

Τα τσιουάουα, γνωστά κυρίως για τα μεγάλα εκφραστικά μάτια τους, τις προσωπικότητές τους και τα όρθια αυτιά τους, είναι εξαιρετικά ενεργά αλλά σπανίως θεωρούνται υποψήφιοι για πραγματική επιχειρησιακή δράση.

Ο Κομάντο, πάντως, συμμετείχε ήδη στη στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας του Μεξικού και έχει μετατραπεί σε ανερχόμενο αστέρα στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.