Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις μαζικών δολοφονιών που έφτασαν ποτέ σε δικαστική αίθουσα άρχισε να εκδικάζεται στις 29 Σεπτεμβρίου 1947 στη Νυρεμβέργη. Είκοσι δύο υψηλόβαθμα στελέχη των Einsatzgruppen, των κινητών μονάδων εξόντωσης του ναζιστικού καθεστώτος, κάθισαν στο εδώλιο κατηγορούμενα για τη συμμετοχή τους στη συστηματική δολοφονία περισσότερων από ένα εκατομμύριο ανθρώπων.

Πίσω από την υπόθεση βρισκόταν ένας 27χρονος Αμερικανός νομικός, ο Μπεν Φέρεντς. Ήταν ο νεότερος εισαγγελέας στις μεταπολεμικές δίκες της Νυρεμβέργης και η έρευνα που οδήγησε στην ιστορική διαδικασία είχε αρχίσει ουσιαστικά από μια ανακάλυψη στα αρχεία των Ναζί.

Εβδομήντα χρόνια αργότερα, σε ηλικία 97 ετών, ο Φέρεντς μίλησε στο BBC για όσα είχε δει στον πόλεμο, για τα στοιχεία που οδήγησαν τους 22 άνδρες ενώπιον της Δικαιοσύνης και για το συμπέρασμα στο οποίο είχε καταλήξει έπειτα από μια ολόκληρη ζωή αφιερωμένη στην καταπολέμηση των εγκλημάτων πολέμου.

Από τη Νορμανδία στα στρατόπεδα συγκέντρωσης

Γεννημένος σε εβραϊκή οικογένεια στην Ουγγαρία και μεγαλωμένος στη Νέα Υόρκη, ο Φέρεντς κατατάχθηκε στον αμερικανικό στρατό μετά την αποφοίτησή του από τη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ το 1943. Πήρε μέρος στην απόβαση στη Νορμανδία και στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε μονάδα που ερευνούσε εγκλήματα πολέμου.

Η αποστολή αυτή τον έφερε αντιμέτωπο με όσα είχαν συμβεί στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ήταν μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτών που μπήκαν στο Μπούχενβαλντ μετά την απελευθέρωσή του.

Οι εικόνες που αντίκρισε εκεί τον ακολούθησαν για όλη του τη ζωή. Πτώματα βρίσκονταν στο έδαφος, ενώ όσοι κρατούμενοι είχαν επιζήσει ήταν εξαντλημένοι από την πείνα και τις κακουχίες.

«Έγραψα κάπου ότι είχα κοιτάξει μέσα στην κόλαση – νομίζω ότι η κόλαση θα ήταν παράδεισος σε σύγκριση με όσα είδα», είχε πει στο BBC το 2017.

Ο ίδιος απέφευγε για δεκαετίες να επιστρέφει σε αυτές τις αναμνήσεις, παραδεχόμενος ότι ακόμη και τόσα χρόνια αργότερα δυσκολευόταν να ελέγξει τα συναισθήματά του όταν μιλούσε γι’ αυτές.

Ben Ferencz, the last surviving Nuremberg prosecutor, has died. He shared his story in The US and the Holocaust. Here's a clip from the film. pic.twitter.com/J6QyfYzA6C — UNUMKenBurns (@UNUMKenBurns) April 9, 2023

Τα έγγραφα που αποκάλυψαν τις μαζικές εκτελέσεις

Μετά τον πόλεμο, ο Φέρεντς επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύντομα, όμως, κλήθηκε να συμμετάσχει στις έρευνες που συνδέονταν με τις δίκες της Νυρεμβέργης.

Στο Βερολίνο ανέλαβε, μαζί με περίπου 50 ερευνητές, να εξετάσει τα αρχεία που είχαν αφήσει πίσω τους οι Ναζί. Στόχος ήταν να συγκεντρωθούν στοιχεία όχι μόνο για την κορυφή του καθεστώτος, αλλά και για τις διαφορετικές ομάδες που είχαν συμβάλει στη λειτουργία του μηχανισμού εξόντωσης: γιατρούς, δικαστές, αξιωματικούς των SS και επιχειρηματίες που είχαν εκμεταλλευτεί καταναγκαστική εργασία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας εντοπίστηκαν απόρρητες αναφορές των Einsatzgruppen.

Οι συγκεκριμένες μονάδες ακολουθούσαν τις γερμανικές δυνάμεις στις κατεχόμενες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης και της Σοβιετικής Ένωσης και πραγματοποιούσαν μαζικές εκτελέσεις. Στόχοι τους ήταν κυρίως Εβραίοι, αλλά και άλλες ομάδες και πρόσωπα που οι Ναζί θεωρούσαν εχθρούς του καθεστώτος.

Το σημαντικότερο για τους ερευνητές ήταν ότι οι ίδιοι οι δράστες είχαν καταγράψει μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς τους. Στις αναφορές που έστελναν προς τους ανωτέρους τους υπήρχαν στοιχεία ακόμη και για τον αριθμό των ανθρώπων που είχαν εκτελεστεί.

Μια δίκη που αρχικά δεν υπήρχε καν στον σχεδιασμό

Παρά τα στοιχεία, ξεχωριστή δίκη για τις κινητές μονάδες εξόντωσης δεν είχε αρχικά προβλεφθεί.

Ο Φέρεντς πήρε τα έγγραφα και ταξίδεψε από το Βερολίνο στη Νυρεμβέργη, όπου απευθύνθηκε στον επικεφαλής της αμερικανικής κατηγορούσας αρχής Τέλφορντ Τέιλορ.

«Έχω εδώ στα χέρια μου παραδείγματα μαζικών δολοφονιών σε κλίμακα που δεν έχει ξαναδεί η ανθρωπότητα. Δεν μπορείτε να αφήσετε αυτούς τους ανθρώπους να φύγουν», θυμόταν ότι του είπε.

Το πρόβλημα ήταν πρακτικό. Οι διαθέσιμοι εισαγγελείς είχαν ήδη αναλάβει άλλες υποθέσεις και η νέα διαδικασία δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό. Όταν ο Τέιλορ τον ρώτησε εάν μπορούσε να αναλάβει και αυτή την υπόθεση παράλληλα με την υπόλοιπη δουλειά του, ο Φέρεντς δέχθηκε.

Έτσι, στα 27 του χρόνια και χωρίς να το έχει σχεδιάσει, έγινε επικεφαλής εισαγγελέας σε μία από τις σημαντικότερες δίκες εγκλημάτων πολέμου.

Χιλιάδες εμπλεκόμενοι, μόλις 22 θέσεις στο εδώλιο

Οι Einsatzgruppen αριθμούσαν χιλιάδες μέλη. Η προσαγωγή όλων ενώπιον δικαστηρίου ήταν πρακτικά αδύνατη.

Ο Φέρεντς αποφάσισε να στραφεί κυρίως εναντίον των υψηλόβαθμων στελεχών. Μελετώντας τα αρχεία του Ναζιστικού Κόμματος, επέλεξε διοικητές και πρόσωπα που βρίσκονταν ψηλά στην ιεραρχία, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε κατηγορουμένους με υψηλή μόρφωση και σημαντικές θέσεις.

Τελικά επελέγησαν 22.

Ο αριθμός δεν προέκυψε από κάποια νομική αξιολόγηση του συνολικού αριθμού των υπευθύνων. Υπήρχαν απλώς 22 διαθέσιμες θέσεις στο εδώλιο.

«Από τους 3.000, όλοι τους συνένοχοι σε μαζικές δολοφονίες, επέλεξα 22. Γιατί όχι 28; Επειδή είχαμε μόνο 22 θέσεις στο εδώλιο. Είναι παράλογο; Φυσικά και είναι παράλογο», είχε εξηγήσει ο Φέρεντς.

Γνώριζε, όπως έλεγε, ότι η διαδικασία δεν μπορούσε να αποδώσει δικαιοσύνη για κάθε έγκλημα και κάθε δράστη. Αυτό ήταν πρακτικά αδύνατο. Η δίκη θα αποτελούσε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του μηχανισμού που είχε οργανώσει τις μαζικές εκτελέσεις.

Οι Ναζί είχαν καταγράψει μόνοι τους τα εγκλήματά τους

Η κατηγορούσα αρχή διέθετε ένα εξαιρετικά ισχυρό όπλο: τα ίδια τα έγγραφα των Einsatzgruppen.

Οι αναφορές που έφθαναν στη ναζιστική διοίκηση περιείχαν καταγραφές των εκτελέσεων που είχαν πραγματοποιήσει οι μονάδες. Ο Φέρεντς αναγνώριζε ότι ορισμένοι αριθμοί ενδεχομένως είχαν διογκωθεί από τους συντάκτες τους, ωστόσο αυτό δεν άλλαζε την ουσία των αποδεικτικών στοιχείων.

Παράλληλα απέρριπτε τον ισχυρισμό ότι οι κατηγορούμενοι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να υπακούσουν στις εντολές των ανωτέρων τους. Κατά την άποψή του, ο τρόπος με τον οποίο παρουσίαζαν τα αποτελέσματα των επιχειρήσεών τους έδειχνε ότι δεν επρόκειτο απλώς για απρόθυμη εκτέλεση διαταγών.

Και οι 22 κατηγορούμενοι δήλωσαν αθώοι.

Ο Φέρεντς θυμόταν αργότερα ότι δεν είδε από κανέναν τους σημάδια μεταμέλειας.

Η απόφαση για τους 22 κατηγορούμενους

Η δίκη κατέληξε στην καταδίκη 20 αξιωματούχων για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που συνδέονταν με τη δολοφονία περισσότερων από ένα εκατομμυρίου ανθρώπων. Οι άλλοι δύο κρίθηκαν ένοχοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Το Associated Press περιέγραφε τότε τη διαδικασία ως τη «μεγαλύτερη δίκη δολοφονιών στην Ιστορία».

Ο Φέρεντς είχε επιλέξει από την αρχή να παρουσιάσει την υπόθεση όχι ως πράξη εκδίκησης απέναντι στους ηττημένους του πολέμου, αλλά ως δοκιμασία για το ίδιο το διεθνές δίκαιο.

«Εδώ αποκαλύπτουμε τη δολοφονία περισσότερων από ένα εκατομμύριο αθώων και ανυπεράσπιστων ανδρών, γυναικών και παιδιών. Η εκδίκηση δεν είναι ο στόχος μας. Ούτε επιδιώκουμε απλώς μια δίκαιη ανταπόδοση».

Η υπόθεση, είχε πει στο δικαστήριο, αποτελούσε ουσιαστικά μια έκκληση να προστατευθεί μέσω του νόμου το δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν ειρηνικά και με αξιοπρέπεια ανεξαρτήτως φυλής ή θρησκείας.

Το μάθημα που κράτησε από τη Νυρεμβέργη

Η συγκεκριμένη δίκη δεν αποτέλεσε το τέλος της διαδρομής του Φέρεντς. Για τις επόμενες δεκαετίες εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους υποστηρικτές της δημιουργίας μόνιμων διεθνών θεσμών για τη δίωξη εγκλημάτων πολέμου και συνέβαλε στον αγώνα που οδήγησε στη δημιουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Εβδομήντα χρόνια μετά την έναρξη της δίκης, όταν το BBC τον ρώτησε τι είχε μάθει για τη φύση του κακού, η απάντησή του δεν επικεντρώθηκε στους Ναζί ως κάποια ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων.

Το συμπέρασμα στο οποίο είχε φτάσει ήταν ότι ο πόλεμος μπορεί να μετατρέψει ακόμη και ανθρώπους που θεωρούν τους εαυτούς τους αξιοπρεπείς και πατριώτες σε δράστες μαζικών εγκλημάτων.

Οι άνθρωποι που διαπράττουν τέτοιες πράξεις, τόνιζε, δεν είναι απαραίτητα «διάβολοι με κέρατα». Μπορεί να είναι μορφωμένοι άνθρωποι, πεπεισμένοι ότι υπερασπίζονται την πατρίδα, τη θρησκεία ή την ασφάλειά τους.

Για τον τελευταίο επιζώντα εισαγγελέα της Νυρεμβέργης, η απάντηση βρισκόταν τελικά στην επικράτηση του δικαίου απέναντι στη βία.

«Μην τα παρατάτε. Ο νόμος είναι πάντα καλύτερος από τον πόλεμο».