Την αεροπορική επίθεση του στρατού της Μιανμάρ σε πολυσύχναστη αγορά που βρίσκεται σε περιοχή υπό τον έλεγχο ανταρτών στο δυτικό τμήμα της χώρας καταδίκασε την Τρίτη ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Από το πλήγμα, που σημειώθηκε μία ημέρα νωρίτερα, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 50 άνθρωποι.

«Αυτή η τελευταία επίθεση εγείρει σοβαρές ανησυχίες ως προς την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κατά τη διεξαγωγή των εχθροπραξιών», ανέφερε ο Φόλκερ Τουρκ, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του στη Γενεύη, κρίνοντας πως η τραγωδία αυτή «υπογραμμίζει την κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι άμαχοι σε όλη τη χώρα» και ειδικά «στην πολιτεία Ραχίν».

Myanmar 🇲🇲: Heavy junta airstrikes have targeted a bridge and a local market in the Kyauktaw township of Rakhine state, as junta troops on the ground have failed to break through the defenses of the Arakan Army. pic.twitter.com/wVZHa8mpBc — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) September 28, 2026

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η πολεμική αεροπορία βομβάρδισε προχθές Δευτέρα, περί το μεσημέρι (σ.σ. τοπική ώρα· 08:30 ώρα Ελλάδας), μεγάλη αγορά στην όχθη ποταμού στην πόλη Κιαουκτάου, στην πολιτεία Ραχίν (δυτικά).

Εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση έκανε λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για 50 νεκρούς και άλλους 58 τραυματίες, προειδοποιώντας ότι ο απολογισμός είναι πιθανό να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς κάποια πτώματα απανθρακώθηκαν στην πυρκαγιά που προκάλεσε ο βομβαρδισμός.

Διασώστης επιβεβαίωσε τον απολογισμό αυτόν, τον πιο βαρύ των τελευταίων μηνών στο κράτος της νοτιοανατολικής Ασίας που παραμένει βυθισμένο σε εμφύλιο πόλεμο μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

🇲🇲 MYANMAR HORROR as ruling junta bombs busy market and key bridge amid civil war losses…



3 airstrikes devastated the Indian Market and Kissapanadi Bridge in Kyauktaw, leaving a trail of unknown injuries in the carnage.



But residents say there was NO fighting happening here… pic.twitter.com/UP9LAv6Uu9 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 28, 2026

Η πολιτεία Ραχίν, που συνορεύει με το Μπανγκλαντές, είναι ουσιαστικά αποκομμένη από την υπόλοιπη Μιανμάρ κι είναι ανάμεσα στις περιοχές που δοκιμάζονται πιο σκληρά εξαιτίας της ένοπλης σύρραξης ανάμεσα στη στρατιωτική χούντα από τη μια κι από την άλλη κινήματα υπέρ της δημοκρατίας κι οργανώσεις ανταρτών που έχουν σχηματίσει εθνικές μειονότητες. Οι αντικυβερνητικές παρατάξεις πλέον ελέγχουν εκτενή τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Ύπατη Αρμοστεία, ο προχθεσινός βομβαρδισμός έγινε σε πολυάσχολη περίοδο και σε στιγμή που μεγάλος αριθμός αμάχων βρισκόταν ή εργαζόταν στην αγορά και στα περίχωρά της. Σε αυτή λειτουργούσαν πάνω από διακόσια καταστήματα που ανήκαν σε μέλη διαφόρων κοινοτήτων.

«Εδώ και χρόνια, η Μιανμάρ υφίσταται ακραία βία κι ο πληθυσμός της χώρας γενικευμένες παραβιάσεις κι επιθέσεις εναντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», θύμισε ο κ. Τουρκ, απαριθμώντας καταγγελίες για αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια, σεξουαλική βία, εξαναγκαστικές εκτοπίσεις, καταναγκαστική εργασία και εξαναγκαστικές στρατολογήσεις, τόσο από τον τακτικό στρατό, όσο και από τον Στρατό του Αρακάν, την αυτονομιστική οργάνωση η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της πολιτείας Ραχίν.

Ακόμη, τόνισε πως η επίθεση έγινε ώρες προτού η Μαλαισία αρχίσει να απελαύνει 5.000 υπηκόους της πάλαι ποτέ Βιρμανίας πίσω στη χώρα τους, παροτρύνοντας τις αρχές στην Κουάλα Λουμπούρ να «σταματήσουν αμέσως» τη διαδικασία.