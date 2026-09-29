Σοκ προκαλεί υπόθεση στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, όπου μία 35χρονη μητέρα κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στα δύο παιδιά της, ηλικίας 6 και 3 ετών, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα.

Η Τέιλορ Γκόσνελ φέρεται να επιτέθηκε στα παιδιά μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Σπάρτανμπεργκ, νωρίς το Σάββατο. Σύμφωνα με τις Αρχές, τα δύο παιδιά έφεραν συνολικά περίπου 50 τραύματα από μαχαίρι.

«Μεταξύ των δύο παιδιών, εκτιμούμε ότι υπήρχαν συνολικά περίπου 50 τραύματα από μαχαίρι», δήλωσε ο Γκράχαμ ΜακΛέλαν από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σπάρτανμπεργκ.

Αντιμέτωπο με ενδεχόμενο ακρωτηριασμού το 6χρονο παιδί

Κατά την ακροαματική διαδικασία για το ζήτημα της εγγύησης, η εισαγγελία ανέφερε ότι ορισμένα από τα τραύματα ήταν τόσο βαθιά ώστε έφτασαν μέχρι τα οστά.

Ιδιαίτερα σοβαρή χαρακτηρίζεται η κατάσταση των τραυμάτων του 6χρονου παιδιού, το οποίο, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού δαχτύλων ή ακόμη και ενός χεριού.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρι και αμβλύ αντικείμενο.

Τα δύο παιδιά διακομίστηκαν στο Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο του Σπάρτανμπεργκ. Η κατάστασή τους χαρακτηρίστηκε σταθερή και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αναμένεται να αναρρώσουν.

Το τηλεφώνημα του 6χρονου στη γιαγιά του

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας το απόγευμα του Σαββάτου, έπειτα από αίτημα για έλεγχο της κατάστασης των παιδιών. Σύμφωνα με τις Αρχές, τα εντόπισαν μόνα τους μέσα στο σπίτι και καλυμμένα με αίμα, όπως αναφέρει η New York Post.

Ίχνη αίματος βρέθηκαν σε διάφορα σημεία της κατοικίας, ενώ τηλεοράσεις και καθρέφτες φέρονται να είχαν καταστραφεί, με γυαλιά και άλλα αντικείμενα να βρίσκονται διάσπαρτα στους χώρους.

Την κινητοποίηση προκάλεσε τηλεφώνημα του 6χρονου στη γιαγιά του, κατά το οποίο της είπε ότι πεινούσε. Η γυναίκα πήγε στο σπίτι μαζί με πρώην σύντροφο της 35χρονης και στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Συνελήφθη η 35χρονη

Η Γκόσνελ επέστρεψε στο σπίτι λίγο αργότερα και, σύμφωνα με τους ερευνητές, βρισκόταν σε εμφανή αναστάτωση και μιλούσε με γρήγορο ρυθμό.

Μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο προκειμένου να υποβληθεί σε αξιολόγηση ψυχικής υγείας, ωστόσο, σύμφωνα με την εισαγγελία, επιχείρησε να διαφύγει και οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν.

Την Κυριακή δικαστήριο απέρριψε το αίτημά της για αποφυλάκιση με εγγύηση. Σε βάρος της έχουν απαγγελθεί δύο κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκαν επιπλέον εντάλματα που αφορούν κατοχή όπλου κατά τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος.