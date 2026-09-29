Πέντε ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους από πυρά Σομαλών πειρατών κατά την κατάληψη του δεξαμενόπλοιου Honour 25, το οποίο μεταφέρει πετρελαιοειδή και πλέει υπό σημαία Παλάου. Το πλοίο πέρασε εκ νέου υπό έλεγχο έπειτα από επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν την Τρίτη οι αρχές της Πούντλαντ.

Πρόκειται για τους πρώτους θανάτους ναυτικών στα χέρια σομαλών πειρατών εδώ και μια δεκαετία, επισημαίνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Pakistani crew members aboard hijacked MT Honour 25 plead for urgent help from Pakistan government. New video shows deteriorating situation for the Pakistani crew: https://t.co/nlEKrmYsw8 — Sidhant Sibal (@sidhant) June 17, 2026

Το τάνκερ Honour 25, με 17 μέλη πληρώματος, καταλήφθηκε τον Απρίλιο, εν μέσω αναζωπύρωσης των επιθέσεων από σομαλούς πειρατές που ειδικοί αποδίδουν εν μέρει στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων τιμών του πετρελαίου οι οποίες καθιστούν τα δεξαμενόπλοια ακόμη πιο ελκυστικούς στόχους.

Οι αρχές της σομαλικής πολιτείας Πούντλαντ ανακοίνωσαν ότι η επιχείρηση διάσωσης είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση του πλοίου και τη σύλληψη 16 πειρατών. Σημείωσαν ωστόσο ότι «πριν από την έναρξη της επιχείρησης, οι πειρατές σκότωσαν πέντε μέλη του πληρώματος: τρία από το Πακιστάν, ένα από τη Μιανμάρ κι ένα από την Ινδία».

Τέσσερις ναυτικοί, τρεις Πακιστανοί κι ένας Ινδός είναι τραυματίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Puntland forces have freed the Honour 25 after a gun battle with suspected pirates off the Somali coast. The operation reportedly led to injuries and arrests, marking the second vessel the authorities say they have recovered. https://t.co/27lJlgj6oh — Dalsan TV (@DalsanTv) September 29, 2026

Πρόκειται για τη δεύτερη επιχείρηση για την απελευθέρωση πλοίου σε διάστημα λίγων ημερών, ύστερα από εκείνη στο τάνκερ Sibu 1 το οποίο είχαν καταλάβει σομαλοί πειρατές τον Αύγουστο.

Από το 2008 έως το 2014 σομαλοί πειρατές σκορπούσαν τον τρόμο σε μια από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς, με τεράστιο αντίκτυπο για την παγκόσμια οικονομία και εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια να καταβάλλονται σε λύτρα.