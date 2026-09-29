Την έντονη αντίδραση του ΝΑΤΟ προκάλεσαν οι αναφορές της Μόσχας σε πυρηνικά όπλα, με τη Συμμαχία να κάνει λόγο για «ανεύθυνη πυρηνική ρητορική». Οι επίμαχες αναφορές περιλαμβάνονται σε έγγραφο που απέστειλε η Ρωσία σε αξιωματούχους του ΝΑΤΟ, στο οποίο καταγγέλλει «προκλήσεις» σε βάρος του Καλίνινγκραντ, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Συμμαχίας.

«Καταδικάζουμε έντονα την απειλή της προσφυγής στη (στρατιωτική) βία, συμπεριλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής», δήλωσε η Άλισον Χαρτ επιβεβαιώνοντας ότι το ΝΑΤΟ έλαβε το έγγραφο και ότι απάντησε σε αυτό.

Η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ το περιεχόμενο του έγγραφου αυτού, στο οποίο η Ρωσία εκφράζει την «ανησυχία» της για τις «προκλητικές ενέργειες» εκ μέρους του ΝΑΤΟ όσον αφορά το Καλίνινγκραντ, και στις οποίες η Ρωσία είναι έτοιμη να απαντήσει «με όλο της το οπλοστάσιο».

«Διαπιστώνουμε πρωτοφανή αύξηση της στρατιωτικής δραστηριότητας της Συμμαχίας κατά μήκος των δυτικών συνόρων μας», τα οποία περιλαμβάνουν το Καλίνινγκραντ, κατήγγειλε επίσης η πρεσβεία.

Το έδαφος αυτό, πρώην Κένιγκσμπεργκ της ανατολικής Πρωσίας που προσαρτήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση το 1945 και που δεν έχει άμεσα σύνορα με τη Ρωσία, συνορεύει με την Πολωνία, τη Λιθουανία και βρέχεται από τη Βαλτική Θάλασσα.

Η Ρωσία «είναι έτοιμη να αναπτύξει το σύνολο του οπλοστασίου της για να υπερασπιστεί το έδαφός της, εάν οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχειρήσουν να απομονώσουν την περιοχή του Καλίνινγκραντ από την υπόλοιπη χώρα μας», έγραψε ακόμη η Μόσχα στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την πρεσβεία της.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ ανησυχούν για την αύξηση των υβριδικών επιθέσεων στο έδαφός τους που αποδίδονται στη Ρωσία, και ενίσχυσαν τη στρατιωτική τους παρουσία, κυρίως κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της Συμμαχίας.

«Η χρήση υβριδικών απειλών από τη Ρωσία είναι ένα σημάδι απελπισίας, αλλά δεν θα μας αποτρέψουν από την υποστήριξή μας στην Ουκρανία», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΝΑΤΟ.