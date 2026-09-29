Σε νέο πακέτο οικονομικής ανακούφισης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις προχωρά η Ισπανία, διευρύνοντας τη χρονική διάρκεια των μέτρων κατά της ακρίβειας. Η απόφαση της κυβέρνησης ελήφθη με στόχο την άμεση απορρόφηση των κραδασμών που προκαλούν στην αγορά οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, οι οποίες τροφοδοτούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς τιμές ενέργειας.



Κεντρικός πυλώνας της παρέμβασης είναι η εφαρμογή μιας σημαντικής έκπτωσης στα καύσιμα από τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, το μέτρο προβλέπει μείωση της τιμής στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης κατά 20 λεπτά ανά λίτρο, προσφέροντας ανάσα στους καταναλωτές. Με αυτόν τον τρόπο, η Μαδρίτη επιχειρεί να συγκρατήσει τον πληθωρισμό και να προστατεύσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών της.

«Αυτό που κάνουμε, είναι να παρατείνουμε και να προσαρμόσουμε τα μέτρα» που λήφθηκαν τον Μάρτιο, κατόπιν παρατάθηκαν για πρώτη φορά τον Ιούνιο και αυτό «έως την 31η Δεκεμβρίου», εξήγησε ο υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, περιγράφοντας ένα «ενεργειακό τοπίο που επιδεινώθηκε σημαντικά» αυτό το καλοκαίρι.

Mantenemos la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos en gasóleo y gasolina:



🔸20 céntimos/litro en octubre

🔸13 céntimos en noviembre

🔸6 céntimos en diciembre



➡️Con una cláusula automática de reactivación si los precios de carburantes vuelven a subir más de un 15% pic.twitter.com/xYcwBSo9TB — Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) September 29, 2026

Συγκεκριμένα, το βασικό μέτρο αφορά μια έκπτωση ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και το ντίζελ τον Οκτώβριο, εξαιτίας της εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας.



«Αυτή η έκπτωση θα μειωθεί στη συνέχεια σταδιακά: στα 13 λεπτά τον Νοέμβριο και στα έξι λεπτά τον Δεκέμβριο», διευκρίνισε ο Κάρλος Κουέρπο ενώπιον δημοσιογράφων. Ωστόσο, όπως πρόσθεσε ο ίδιος, προβλέπεται «ρήτρα επανεξέτασης σε περίπτωση που η οικονομική συγκυρία επιδεινωθεί».



Τον Σεπτέμβριο, αυτή η έκτακτη έκπτωση ανερχόταν ήδη σε 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, όμως σε μόλις 5 λεπτά για τη βενζίνη. Νωρίτερα σήμερα, η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Σάρα Άχεσεν, από το Δουβλίνο όπου συμμετέχει σε μια ευρωπαϊκή υπουργική σύνοδο, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση, στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου στήριξης, θα περιορίσει την αύξηση του ρυθμιζόμενου τιμολογίου φυσικού αερίου στο 15% και «θα θέσει ανώτατο όριο στα 19,55 ευρώ για την τιμή της φιάλης βουτανίου».



«Το τιμολόγιο έσχατης ανάγκης (το ρυθμιζόμενο τιμολόγιο, σ.σ.) για τους καταναλωτές φυσικού αερίου, καθώς εισερχόμαστε στην περίοδο του φθινοπώρου και του χειμώνα, θα ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιοριστεί η αύξησή του», εξήγησε.



«Εάν δεν εφαρμόζαμε αυτά τα ανώτατα όρια, το τιμολόγιο για τους καταναλωτές, για τα νοικοκυριά, θα αυξανόταν άνω του 45% από το επόμενο μήνα. Επομένως, θα περιορίσουμε αυτήν την αύξηση, ώστε το τιμολόγιο, αντί να αυξηθεί κατά 45% ή 49%, να αυξηθεί κατά 15%», επισήμανε η υπουργός.



«Πιστεύω πως πρόκειται για αναγκαία μέτρα προκειμένου να προστατευτούμε μπροστά σε αυτήν την κατάσταση ευαλωτότητας», υπογράμμισε η Σάρα Άχεσεν.



Λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε περαιτέρω τον Σεπτέμβριο στην Ισπανία, φτάνοντας το 4,9% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.