Μια προσπάθεια να αναβαθμίσουν τον ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχύσουν τη διμερή τους συνεργασία σηματοδοτεί η επίσημη επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Ισπανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος έφτασε σήμερα στη Μαδρίτη για διήμερη επίσκεψη, την πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου προέδρου στην Ισπανία μετά από εκείνη του Νικολά Σαρκοζί το 2009.

Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται οι σχέσεις Γαλλίας και Ισπανίας, η ευρωπαϊκή ατζέντα, η οικονομική συνεργασία, η άμυνα και οι μεγάλες διεθνείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Η γαλλική προεδρία κάνει λόγο για «ισχυρές συγκλίσεις» μεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας και τον ρόλο της ΕΕ σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Η εντυπωσιακή υποδοχή στα Ανάκτορα της Μαδρίτης

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ έφτασαν στα Ανάκτορα της Μαδρίτης, όπου έγιναν δεκτοί από τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και τη βασίλισσα Λετίθια.

Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε με όλες τις επίσημες τιμές, παρουσία του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, με στρατιωτική μπάντα, κανονιοβολισμούς και την παρουσία της έφιππης βασιλικής φρουράς.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας είχε κυρίως συμβολικό και εθιμοτυπικό χαρακτήρα, με το επίσημο δείπνο στα Ανάκτορα να αποτελεί το αποκορύφωμα της επίσκεψης.

Ωστόσο, οι ουσιαστικές πολιτικές συζητήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις επόμενες επαφές του Γάλλου προέδρου με την ισπανική κυβέρνηση.

Ευρωπαϊκή κυριαρχία, οικονομία και διεθνής ρόλος στο τραπέζι

Την Τετάρτη, ο Μακρόν και ο Σάντσεθ αναμένεται να συζητήσουν πιο αναλυτικά τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης.

Οι δύο ηγέτες θα συμμετάσχουν σε γαλλοϊσπανικό οικονομικό συνέδριο, παρουσία εκπροσώπων μεγάλων επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Στη συνέχεια ο Γάλλος πρόεδρος θα μεταβεί στο Παλάτι της Μονκλόα, την επίσημη έδρα της ισπανικής κυβέρνησης, για συνάντηση με τον Πέδρο Σάντσεθ και κοινή συνέντευξη Τύπου.

Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν:

η βιομηχανική πολιτική της Ευρώπης,

η ενεργειακή ασφάλεια,

η άμυνα,

η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ,

οι διεθνείς κρίσεις.

Παρίσι και Μαδρίτη πιο κοντά στην ευρωπαϊκή ατζέντα

Παρότι ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Πέδρο Σάντσεθ ανήλθαν στην εξουσία περίπου την ίδια περίοδο, μεταξύ 2017 και 2018, δεν έχουν εμφανίσει μέχρι σήμερα ιδιαίτερα στενή προσωπική σχέση.

Ωστόσο, οι κυβερνήσεις τους έχουν συναντηθεί σε αρκετά ευρωπαϊκά ζητήματα και μοιράζονται μια φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση.

Η γαλλική προεδρία υπογραμμίζει ότι υπάρχει «ισχυρή εγγύτητα» μεταξύ των δύο χωρών, όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής τους γειτνίασης, αλλά κυρίως λόγω των κοινών θέσεων σε μια σειρά θεμάτων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την αυτονομία της σε στρατηγικούς τομείς, από την άμυνα μέχρι την οικονομία.

Η συμφωνία φιλίας που καθυστέρησε στην Ισπανία

Ένα από τα βασικά θέματα της επίσκεψης είναι και η ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Γαλλία και Ισπανία είχαν υπογράψει το 2023 στη Βαρκελώνη συμφωνία φιλίας με στόχο την «αναβάθμιση» των διμερών σχέσεων.

Το Παρίσι έχει ακολουθήσει αντίστοιχη πολιτική και με άλλους βασικούς Ευρωπαίους εταίρους του, όπως η Γερμανία και η Ιταλία.

Ωστόσο, η συμφωνία με την Ισπανία αντιμετώπισε καθυστερήσεις λόγω αντιδράσεων της ισπανικής δεξιάς αντιπολίτευσης και κοινοβουλευτικών εμποδίων.

Πρόσφατα, η ισπανική δικαιοσύνη έκρινε ότι η σχετική διάταξη είναι συμβατή με το Σύνταγμα, ανοίγοντας τον δρόμο για την επικύρωσή της από τη Γερουσία.

Η γαλλική προεδρία εξέφρασε την ελπίδα ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Οι εσωτερικές πιέσεις για τον Σάντσεθ

Η επίσκεψη Μακρόν πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Πέδρο Σάντσεθ αντιμετωπίζει εσωτερικές πολιτικές πιέσεις.

Η ισπανική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με το μεγάλο ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, ενώ παράλληλα έχουν προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις δικαστικές υποθέσεις που αφορούν πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον του πρωθυπουργού.

Επιπλέον, η κυβέρνηση Σάντσεθ βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονη πίεση μετά την κρίση στη Θέουτα και τη μαζική εισροή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική.

Η Γαλλία είχε εκφράσει στήριξη προς τη Μαδρίτη στη συγκεκριμένη κρίση, σε διαφορετική γραμμή από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μια νέα ισορροπία στη Νότια Ευρώπη

Η επίσκεψη Μακρόν στη Μαδρίτη δεν αφορά μόνο τις διμερείς σχέσεις Γαλλίας και Ισπανίας.

Αποτελεί προσπάθεια να ενισχυθεί ένας άξονας δύο μεγάλων χωρών της νότιας Ευρώπης σε μια περίοδο όπου η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει πιέσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις ενεργειακές προκλήσεις, την παγκόσμια οικονομική αναδιάταξη και τις αλλαγές στην παγκόσμια ισορροπία ισχύος.

Το ζητούμενο για Παρίσι και Μαδρίτη είναι αν οι πολιτικές συγκλίσεις μπορούν να μετατραπούν σε πιο στενή και αποτελεσματική συνεργασία μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.