Νέα δημόσια αντιπαράθεση για τη στάση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία σημειώθηκε μεταξύ Γερμανίας και Σλοβακίας, με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ να στέλνει αυστηρό μήνυμα προς όσους αμφισβητούν τη ρωσική απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σλοβακία και συνάντησής του με τον Σλοβάκο ομόλογό του Γιουράι Μπλάναρ, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι ο «επιθετικός ιμπεριαλισμός» της Ρωσίας αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ελευθερία και την ασφάλεια στην Ευρώπη.

«Η μεγαλύτερη απειλή για την ελευθερία στην ήπειρό μας προέρχεται από τη Μόσχα», δήλωσε ο Βάντεφουλ, αναφερόμενος στην πολιτική του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αμφισβήτηση αυτής της εκτίμησης δεν αποτελεί απλώς διαφωνία πολιτικής, αλλά, όπως είπε, «θα ήταν ανεύθυνη».

Η Γερμανία ζητά ενιαία ευρωπαϊκή στάση απέναντι στη Μόσχα

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει κοινή γραμμή απέναντι στη Ρωσία, ιδιαίτερα σε ζητήματα κυρώσεων και ενεργειακής πολιτικής.

Σύμφωνα με τον Βάντεφουλ, η ΕΕ δεν μπορεί να λειτουργεί μεμονωμένα κράτη-μέλη να εμποδίζουν αποφάσεις που αφορούν τη συνολική στρατηγική της Ένωσης.

«Όλοι οι εταίροι πρέπει να σταθούν ενωμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται να αυξήσει την πίεση προς τη Μόσχα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν έχει δείξει διάθεση για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ ανέφερε ότι το Κίεβο έχει δηλώσει επανειλημμένα την πρόθεσή του να υπάρξει λύση μέσω διαπραγματεύσεων.

Η ενέργεια το μεγάλο αγκάθι για τη Σλοβακία

Από την πλευρά του, ο Σλοβάκος υπουργός Εξωτερικών Γιουράι Μπλάναρ ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα του στην προσπάθεια απομάκρυνσης από τις ρωσικές ενεργειακές προμήθειες.

Η Σλοβακία, όπως εξήγησε, έχει χτίσει επί δεκαετίες τις ενεργειακές της υποδομές με βάση τη ρωσική ενέργεια και μια απότομη διακοπή αυτών των δεσμών θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα.

«Η Σλοβακία έχει οικοδομήσει ολόκληρη την υποδομή της με βάση τις ρωσικές προμήθειες ενέργειας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η αλλαγή αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη μια ημέρα στην άλλη.

Παράλληλα, η Μπρατισλάβα εξετάζει εναλλακτικές πηγές ενέργειας, μεταξύ άλλων μέσω φυσικού αερίου από την Αλγερία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια ενίσχυσης της μεταφοράς πετρελαίου μέσω του αγωγού της Αδριατικής από την Κροατία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μπλάναρ, η συγκεκριμένη υποδομή δεν διαθέτει ακόμη την απαιτούμενη χωρητικότητα ώστε να αντικαταστήσει πλήρως τις υφιστάμενες ροές.

Η διαφορετική γραμμή του Ρόμπερτ Φίτσο

Η δημόσια αντιπαράθεση Βερολίνου – Μπρατισλάβας αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις σχέσεις με τη Ρωσία.

Η κυβέρνηση του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο έχει υιοθετήσει πιο επιφυλακτική στάση απέναντι σε ορισμένες ευρωπαϊκές πολιτικές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απεξάρτηση και τη συνέχιση της πίεσης προς τη Μόσχα.

Ο Φίτσο έχει διατηρήσει επαφές με τη ρωσική ηγεσία, συμπεριλαμβανομένης συνάντησής του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ έχει επικρίνει ορισμένες επιλογές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ σχετικά με την Ουκρανία.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να κρατήσει τη χώρα του μακριά από μια πιθανή ευρύτερη σύγκρουση και έχει εκφράσει την προτίμησή του για μια πιο ουδέτερη στάση, παρότι η Σλοβακία παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ και οι εγγυήσεις ασφαλείας στο επίκεντρο

Ο Βάντεφουλ απάντησε στις ανησυχίες της Μπρατισλάβας υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών βασίζεται στις συλλογικές εγγυήσεις του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αμφισβήτηση της αποτρεπτικής ικανότητας της Συμμαχίας δημιουργεί κινδύνους για όλα τα κράτη-μέλη.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε ο Φίτσο από κόμματα της αντιπολίτευσης στη Σλοβακία, τα οποία τον κατηγόρησαν ότι θέτει υπό αμφισβήτηση τη δέσμευση της χώρας στη συλλογική άμυνα.

Η ευρωπαϊκή διαφωνία για τις κυρώσεις και την Ουκρανία

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στη λειτουργία της ΕΕ και στις δυσκολίες λήψης κοινών αποφάσεων όταν ορισμένες κυβερνήσεις διαφωνούν.

Έκανε ειδική αναφορά στην προηγούμενη στάση της Ουγγαρίας υπό τον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος συχνά είχε μπλοκάρει ή καθυστερήσει ευρωπαϊκές αποφάσεις που αφορούσαν τη Ρωσία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι εσωτερικοί αποκλεισμοί στις Βρυξέλλες τελικά αποδυναμώνουν την ίδια τη χώρα που τους επιβάλλει.

«Τελικά, αυτό βλάπτει περισσότερο από όλα εκείνον που προβαίνει στον αποκλεισμό», δήλωσε.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Βερολίνου και Μπρατισλάβας αναδεικνύει το βαθύτερο δίλημμα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη: πώς θα διατηρήσει ενιαία στάση απέναντι στη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα κράτη-μέλη της εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες και πολιτικές προσεγγίσεις.