Ένας παρουσιαστής της τηλεόρασης στέφθηκε βασιλιάς σε ηλικία 56 ετών και χρειάστηκε να περπατήσει 4 χιλιόμετρα, ώστε να επιτραπεί να φορέσει το στέμμα του.

Ο Έντουαρντ Ρουκίντι Κιτζανάνγκομα, που στο παρελθόν είχε εργαστεί και ως δημοσιογράφος στο BBC, έμενε στο Τέξας όταν πληροφορήθηκε ότι απεβίωσε από καρκίνο ο 34χρονος ξάδερφός του, Ογιό Νιμπά Καμπάμπα Ιγκούρου Ρουκίντι IV, βασιλιάς του βασιλείου Τοόρο της Ουγκάντας.

Ο Ογιό ήταν γνωστός ως «παιδί-βασιλιάς», αφού ανέβηκε στον θρόνο το 1995, σε ηλικία μόλις τριών ετών, μετά τον θάνατο του πατέρα του. Σύμφωνα με το BBC, ο Ογιό επισήμως δεν είχε γυναίκα ούτε παιδιά, όμως ανεπίσημα φημολογείται ότι είχε αποκτήσει έναν γιο, που όρισε ως διάδοχο στη διαθήκη που συνέταξε.

Εντούτοις, η επιτροπή των 21 μελών της φυλής Μπαμπίτο, η οποία επιλέγει τον βασιλιά, αποφάσισε να μην αναγνωρίσει τη διαθήκη, οπότε και αναγκαστικά επέλεξε τον κοντινότερο αρσενικό απόγονο της οικογένειας, που είναι ο 56χρονος Έντουαρντ.

«Ως μητέρα, αυτό ήταν εξαιρετικά οδυνηρό. Γιόρτασαν τη στέψη του νέου βασιλιά μόλις λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου βρισκόταν η σορός του γιου μου», είπε η μητέρα του 34χρονου που πέθανε από καρκίνο.

Η διαδοχή έγινε εν μέσω τεταμένου κλίματος, λοιπόν, και εφόσον ο Έντουαρντ κλήθηκε να ανταπεξέλθει στις παραδοσιακές δοκιμασίες για να αποδειχτεί ότι πράγματι είναι άξιος βασιλιάς.

Προκειμένου να φορέσει το στέμμα, περπάτησε 4 χιλιόμετρα μέχρι το σημείο της στέψης, ενώ ακολούθησε μια εικονική μάχη, για να υποδηλώσει ότι η βασιλεία δεν κερδίζεται εύκολα.

Ο Ογιό Νιμπά Καμπάμπα Ιγκούρου Ρουκίντι IV

Σημειώνεται ότι στην Ουγκάντα υπάρχουν τέσσερα κύρια βασίλεια, με το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό να είναι το Μπουγκάντα στην κεντρική περιοχή, το οποίο περιλαμβάνει την πρωτεύουσα Καμπάλα.

Τα βασίλεια καταργήθηκαν το 1967, αλλά η κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο Γιοουέρι Μουσεβένι τα επανέφερε στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι σκοπός ήταν η προώθηση της πολιτιστικής υπερηφάνειας και της εθνικής ενότητας, αλλά η κίνηση αυτή έχει ερμηνευτεί επίσης ως ένας τρόπος κατευνασμού των κοινοτήτων και ενίσχυσης της πολιτικής πίστης.