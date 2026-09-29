Νέα προειδοποίηση προς τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς που βρίσκονται εκτός της Λωρίδας της Γάζας απηύθυνε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, υποστηρίζοντας ότι κανένα από τα πρόσωπα που θεωρεί υπεύθυνα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 δεν θα παραμείνει εκτός εμβέλειας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Κατς δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να επιχειρεί εναντίον στελεχών της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης, ακόμη και αν αυτά βρίσκονται εκτός της Γάζας.

«Οι ηγέτες της Χαμάς στο εξωτερικό βρίσκονται επίσης στο στόχαστρό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τη θέση της ισραηλινής κυβέρνησης, τα πρόσωπα που είχαν κεντρικό ρόλο στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους.

Η δήλωση αυτή έρχεται ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι οι στόχοι των πληγμάτων είναι υποδομές και μαχητές της Χαμάς.

Νεκρός ο επικεφαλής της Χαμάς στη βόρεια Γάζα, σύμφωνα με πηγές

Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές, σκοτώθηκε ο επικεφαλής του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, Ιζ αλ-Ντιν Αλ-Μπέικ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο θάνατός του σημειώθηκε μετά από ισραηλινό πλήγμα σε πολυκατοικία στη συνοικία Νασρ της Πόλης της Γάζας.

Δεν υπήρξε άμεση ανεξάρτητη επιβεβαίωση όλων των λεπτομερειών της επιχείρησης, ενώ ο ισραηλινός στρατός δεν έχει δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής πλήρη στοιχεία για το συγκεκριμένο πλήγμα.

Η στρατηγική του Ισραήλ μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Η εξουδετέρωση της ηγεσίας της Χαμάς αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους που έχει θέσει το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, μετά την επίθεση της οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η επίθεση εκείνη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων και την απαγωγή ομήρων, προκαλώντας την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του μέχρι να αποδυναμώσει τις στρατιωτικές και διοικητικές δυνατότητες της Χαμάς.

Από την πλευρά της, η Χαμάς και οι υποστηρικτές της έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ για ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις με σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες για τον παλαιστινιακό πληθυσμό.

Στο επίκεντρο και τα στελέχη της Χαμάς εκτός Γάζας

Η αναφορά του Ίσραελ Κατς στα στελέχη που βρίσκονται στο εξωτερικό επαναφέρει το ζήτημα της ισραηλινής στρατηγικής απέναντι στη διεθνή παρουσία της Χαμάς.

Στελέχη της οργάνωσης έχουν κατά καιρούς δραστηριοποιηθεί εκτός των παλαιστινιακών εδαφών, κυρίως σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει στο παρελθόν πραγματοποιήσει επιχειρήσεις εκτός των συνόρων της εναντίον προσώπων που θεωρούσε υπεύθυνα για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, γεγονός που έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις και συζητήσεις για το διεθνές δίκαιο και τα όρια των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η νέα δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας δείχνει ότι η πίεση προς την ηγεσία της Χαμάς παραμένει βασικός άξονας της ισραηλινής πολιτικής, τόσο εντός όσο και εκτός της Λωρίδας της Γάζας.