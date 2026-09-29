Η συζήτηση για το αν οι ξένοι επισκέπτες θα έπρεπε να πληρώνουν εισιτήριο στα βρετανικά εθνικά μουσεία τελείωσε πριν γίνει πραγματικότητα. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι η είσοδος θα παραμείνει δωρεάν για όλους, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους.

Η απόφαση έρχεται λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη ότι εξεταζόταν το ενδεχόμενο να επιβληθεί χρέωση μόνο στους αλλοδαπούς τουρίστες, με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών πόρων των πολιτιστικών ιδρυμάτων.

Τελικά, το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι «όλος ο κόσμος θα εξακολουθεί να επωφελείται από τη δωρεάν είσοδο», διατηρώντας το μοντέλο που ισχύει από το 2001 στις μόνιμες συλλογές των εθνικών μουσείων.

Εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο

Μουσεία όπως το Βρετανικό Μουσείο και η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου συνεχίζουν να υποδέχονται εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο χωρίς εισιτήριο για τις μόνιμες εκθέσεις τους. Χρέωση υπάρχει μόνο για προσωρινές εκθέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η βρετανική κυβέρνηση, τα εθνικά μουσεία προσελκύουν επισκέπτες από ολόκληρο τον πλανήτη και συνεισφέρουν στην οικονομία περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο λίρες ετησίως.

Το 2025, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου δέχθηκε 7,1 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ το Βρετανικό Μουσείο 6,4 εκατομμύρια. Από τα στοιχεία για το οικονομικό έτος 2023-24 προκύπτει ότι περίπου το 43% των επισκεπτών των εθνικών μουσείων ήταν αλλοδαποί.

Η σύγκριση με τη Γαλλία

Η βρετανική απόφαση έρχεται σε μια περίοδο όπου άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιλέξει διαφορετική προσέγγιση.

Στη Γαλλία, από τις αρχές του έτους αυξήθηκαν οι τιμές εισόδου για επισκέπτες από χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε σημαντικά πολιτιστικά σημεία, όπως το Λούβρο και οι Βερσαλλίες.

Στο Λούβρο, οι επισκέπτες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πληρώνουν πλέον 32 ευρώ για την είσοδο, δηλαδή 10 ευρώ περισσότερα από τους Γάλλους και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους επισκέπτες.

Έτσι, ενώ το Λονδίνο αποφάσισε να διατηρήσει το «ανοιχτό» μοντέλο των δωρεάν μουσείων, το Παρίσι επέλεξε ένα σύστημα διαφοροποιημένης τιμολόγησης για τους επισκέπτες.